Фестиваль пройдет с 18 по 22 июля
Фото: Олег УКЛАДОВ
С 18 по 22 июля состоится Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Организаторы внесли изменения в предварительную программу. «Комсомолка» спешит рассказать о том, что ждет барнаульцев и жителей края.
Как стало известно, организаторы определились с кандидатами на важную роль ведущих церемонии закрытия кинофестиваля в Сростках. Почетную миссию выполнит популярный актер театра и кино Игорь Петренко вместе с супругой – актрисой театра, кино и телевидения Кристиной Бродской. На церемонии открытия они также будут присутствовать.
Кроме того, определен фильм-открытие кинофестиваля – лента «У самого Белого моря».
– Картину на кинофестивале представит заслуженный артист России Борис Галкин, который исполнил в фильме одну из ведущих ролей, - рассказывают в министерстве культуры Алтайского края.
Фильм-открытие покажут 18 июля в 21.00 в кинотеатре «Мир».
Официальное открытие «Шукшинских дней на Алтае» состоится в 13.00 у памятника главному виновнику торжества, Василию Шукшину в Барнауле. Вскоре после этого, в 14.00 в кинотеатрах «Премьера», «Мир» и «Пионер» начнется показ полнометражных конкурсных фильмов. В этом году наряду с мероприятиями для зрителей впервые будет организована деловая программа кинофестиваля, которая будет проходить 19 и 20 июля в краевой столице.
Также 18 июня проведут сразу две встречи с читателями в рамках проекта «Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия»: в 15.00 в Шишковке с писателем Ниной Орловой-Маркграф (г. Москва), а в 16.00 в Мемориальной библиотеке имени В.М. Башунова в Барнауле с поэтом Еленой Лапшиной (г. Москва).
А к 18.00 жителей и гостей Барнаула ждут на церемонии «Красной дорожки» у театра драмы имени Шукшина. В этот вечер будут блистать народная артистка РСФСР Ирина Купченко, народная артистка РФ Ольга Прокофьева, заслуженные артисты России Борис Галкин и Полина Агуреева, артист театра и кино Игорь Петренко, председатели жюри кинофестиваля - Михаил Калинин, Дмитрий Якунин, Галина Леонтьева, продюсеры, актеры, представляющие фильмы конкурсной программы, писатели и поэты.
Все, кто не сможет попасть на церемонию открытия кинофестиваля смогут увидеть ее на большом экране, установленным на площади перед театром.
19 июля начнется Деловая программа Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Участников ждут в 12.00 в Региональном центре «Мой бизнес» (г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, большой зал).
В 13.00 в зале Ученого совета АГПУ состоится «Диалог культур: Россия – Индия»: встреча с Почетным консулом РФ, руководителем Русского Дома в городе Тривандрум (штат Керала, Республика Индия) Ратишем Наиром.
А в ГМИЛИКЕ в 13.30 откроется выставка «Шукшин на документальном экране». В 16.00 Шишковка приглашает на очередную встречу с литераторами – гостями станут саратовские писателями Светлана Кекова и Руслан Измайлов, а в 18.00 - с доктором культурологии, заслуженным профессором МГУ, писателем Владимиром Елистратовым. Он проведет программу: «Я русский бы выучил только за то…»: особенности развития русского языка в XXI веке».
В 18.30 начнутся творческие вечера Ирины Купченко и Ольги Прокофьевой. Первая выступит на сцене драмтеатра, а вторая – в филармонии.
С 21.00 на открытой площадке перед театром драмы начнется показ конкурсных короткометражных работ.
В эти дни основная программа Шукшинских дней на Алтае переместится в малые города и села края: в Бийск, Камень-на-Оби, село Алтайское, Сростки, Смоленское и т.д. Там пройдут встречи с литераторами, показы фильмов и тематические экскурсии по памятным местам, Межмузейная лаборатория «Единство непохожих» с участием музеев Алтайского края и Иркутской области, начнется работать площадка народного творчества «Мастеровые Сростки» и многое другое.
Финальный день. Все основные мероприятия пройдут в селе Сростки. Весь день на горе Пикет будет работать выставка «Василий Шукшин. Штрихи к портрету», на стадионе села в 10 утра откроется IV Межрегиональный фестиваль народного творчества «Правда Шукшина», а в музее-заповеднике начнется фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы «Характеры».
Также на главной улице села будет работать выставка-ярмарка мастеров «Чудики», а на стадионе готовят площадку под фестиваль пирога.
Программа закрытия кинофестиваля на горе Пикет начнется в 16.00. Официальная часть продлится два часа. Сразу после ее завершения на сцену со своей творческой программой поднимется исполнитель Николай Емелин.
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