Фестиваль пройдет с 18 по 22 июля Фото: Олег УКЛАДОВ

С 18 по 22 июля состоится Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Организаторы внесли изменения в предварительную программу. «Комсомолка» спешит рассказать о том, что ждет барнаульцев и жителей края.

Как стало известно, организаторы определились с кандидатами на важную роль ведущих церемонии закрытия кинофестиваля в Сростках. Почетную миссию выполнит популярный актер театра и кино Игорь Петренко вместе с супругой – актрисой театра, кино и телевидения Кристиной Бродской. На церемонии открытия они также будут присутствовать.

Кроме того, определен фильм-открытие кинофестиваля – лента «У самого Белого моря».

– Картину на кинофестивале представит заслуженный артист России Борис Галкин, который исполнил в фильме одну из ведущих ролей, - рассказывают в министерстве культуры Алтайского края.

Фильм-открытие покажут 18 июля в 21.00 в кинотеатре «Мир».

18 июля

Официальное открытие «Шукшинских дней на Алтае» состоится в 13.00 у памятника главному виновнику торжества, Василию Шукшину в Барнауле. Вскоре после этого, в 14.00 в кинотеатрах «Премьера», «Мир» и «Пионер» начнется показ полнометражных конкурсных фильмов. В этом году наряду с мероприятиями для зрителей впервые будет организована деловая программа кинофестиваля, которая будет проходить 19 и 20 июля в краевой столице.

Также 18 июня проведут сразу две встречи с читателями в рамках проекта «Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия»: в 15.00 в Шишковке с писателем Ниной Орловой-Маркграф (г. Москва), а в 16.00 в Мемориальной библиотеке имени В.М. Башунова в Барнауле с поэтом Еленой Лапшиной (г. Москва).

А к 18.00 жителей и гостей Барнаула ждут на церемонии «Красной дорожки» у театра драмы имени Шукшина. В этот вечер будут блистать народная артистка РСФСР Ирина Купченко, народная артистка РФ Ольга Прокофьева, заслуженные артисты России Борис Галкин и Полина Агуреева, артист театра и кино Игорь Петренко, председатели жюри кинофестиваля - Михаил Калинин, Дмитрий Якунин, Галина Леонтьева, продюсеры, актеры, представляющие фильмы конкурсной программы, писатели и поэты.

Все, кто не сможет попасть на церемонию открытия кинофестиваля смогут увидеть ее на большом экране, установленным на площади перед театром.

19 июля

19 июля начнется Деловая программа Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Участников ждут в 12.00 в Региональном центре «Мой бизнес» (г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, большой зал).

В 13.00 в зале Ученого совета АГПУ состоится «Диалог культур: Россия – Индия»: встреча с Почетным консулом РФ, руководителем Русского Дома в городе Тривандрум (штат Керала, Республика Индия) Ратишем Наиром.

А в ГМИЛИКЕ в 13.30 откроется выставка «Шукшин на документальном экране». В 16.00 Шишковка приглашает на очередную встречу с литераторами – гостями станут саратовские писателями Светлана Кекова и Руслан Измайлов, а в 18.00 - с доктором культурологии, заслуженным профессором МГУ, писателем Владимиром Елистратовым. Он проведет программу: «Я русский бы выучил только за то…»: особенности развития русского языка в XXI веке».

В 18.30 начнутся творческие вечера Ирины Купченко и Ольги Прокофьевой. Первая выступит на сцене драмтеатра, а вторая – в филармонии.

С 21.00 на открытой площадке перед театром драмы начнется показ конкурсных короткометражных работ.

20-21 июля

В эти дни основная программа Шукшинских дней на Алтае переместится в малые города и села края: в Бийск, Камень-на-Оби, село Алтайское, Сростки, Смоленское и т.д. Там пройдут встречи с литераторами, показы фильмов и тематические экскурсии по памятным местам, Межмузейная лаборатория «Единство непохожих» с участием музеев Алтайского края и Иркутской области, начнется работать площадка народного творчества «Мастеровые Сростки» и многое другое.

22 июля

Финальный день. Все основные мероприятия пройдут в селе Сростки. Весь день на горе Пикет будет работать выставка «Василий Шукшин. Штрихи к портрету», на стадионе села в 10 утра откроется IV Межрегиональный фестиваль народного творчества «Правда Шукшина», а в музее-заповеднике начнется фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы «Характеры».

Также на главной улице села будет работать выставка-ярмарка мастеров «Чудики», а на стадионе готовят площадку под фестиваль пирога.

Программа закрытия кинофестиваля на горе Пикет начнется в 16.00. Официальная часть продлится два часа. Сразу после ее завершения на сцену со своей творческой программой поднимется исполнитель Николай Емелин.

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