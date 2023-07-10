Красавица с интеллектом. На каких девушках предпочитают жениться барнаульцы

Именно привлекательность имела для мужчин решающее значение при выборе спутницы жизни Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула рассказали, на каких девушках предпочитают жениться и за каких мужчин хочется выйти замуж. В открытом опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

В жены – умных, верных и красивых

Мужская половина Барнаула грезит видеть рядом с собой верную и добрую красавицу с незаурядным интеллектом. Именно привлекательность, судя по опросу женатых мужчин, имела для них решающее значение при выборе спутницы жизни (41%), ум — на втором месте (27%), на третьем — верность (15%). При этом для мужского пола, судя по опросу, не так важна хозяйственность супруги.

Сами женщины солидарны с тем, что настоящая леди должна сочетать в себе такие качества, как ум и доброта, а вот про красоту упоминало меньшинство

В мужья – ответственных и с чувством юмора

В топ-3 характеристик настоящего мужчины, по мнению женщин, входят ответственность (ее назвали 37% барнаульцев), честность (32%) и интеллект (22%). Замуж жительницы краевой столицы предпочитают выходить за добрых, надежных и порядочных.

Также представительницы женской половины ценят в своих спутниках чувство юмора, надежность, верность и щедрость. Трудолюбие как качество настоящего мужчины назвали 9% женщин.

В ответах мужчин идеальный представитель сильного пола чаще оказывался спокойным, сильным и волевым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«43 года держимся друг друга»: алтайский профессор прокомментировала неожиданную статистику длительности жизни женатых мужчин

Эксперт РАН заявила, что холостяки живут дольше и назвала причины (подробнее)