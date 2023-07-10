Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 июля 2023 4:55

Красавица с интеллектом. На каких девушках предпочитают жениться барнаульцы

Барнаульцы рассказали, на каких девушках предпочитают жениться
Вера Березовская
Именно привлекательность имела для мужчин решающее значение при выборе спутницы жизни

Именно привлекательность имела для мужчин решающее значение при выборе спутницы жизни

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула рассказали, на каких девушках предпочитают жениться и за каких мужчин хочется выйти замуж. В открытом опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

В жены – умных, верных и красивых

Мужская половина Барнаула грезит видеть рядом с собой верную и добрую красавицу с незаурядным интеллектом. Именно привлекательность, судя по опросу женатых мужчин, имела для них решающее значение при выборе спутницы жизни (41%), ум — на втором месте (27%), на третьем — верность (15%). При этом для мужского пола, судя по опросу, не так важна хозяйственность супруги.

Сами женщины солидарны с тем, что настоящая леди должна сочетать в себе такие качества, как ум и доброта, а вот про красоту упоминало меньшинство

В мужья – ответственных и с чувством юмора

В топ-3 характеристик настоящего мужчины, по мнению женщин, входят ответственность (ее назвали 37% барнаульцев), честность (32%) и интеллект (22%). Замуж жительницы краевой столицы предпочитают выходить за добрых, надежных и порядочных.

Также представительницы женской половины ценят в своих спутниках чувство юмора, надежность, верность и щедрость. Трудолюбие как качество настоящего мужчины назвали 9% женщин.

В ответах мужчин идеальный представитель сильного пола чаще оказывался спокойным, сильным и волевым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«43 года держимся друг друга»: алтайский профессор прокомментировала неожиданную статистику длительности жизни женатых мужчин

Эксперт РАН заявила, что холостяки живут дольше и назвала причины (подробнее)

Интересное