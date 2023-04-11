«Расходный материал?». По статистике неженатые мужчины в России стали жить дольше женатых

Свадьба Сергея и Людмилы Комаровых в 1980-ом году Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Неожиданную и даже сенсационную новость выдала на днях эксперт Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Елена Кочкина. В интервью с NEWS.ru исследовательница сообщила свежие данные статистики: в России женатые мужчины умирают раньше неженатых, холостяки живут дольше.

Негативная матрица

По версии эксперта это связано с тем, что сегодня большинство невест смотрят на будущего мужа не как на равного партнера. Для женщин это «расходный материал», из которого надо выжать как можно больше благ для себя, а после поменять «выжатый лимон» на более свежий.

Общественная мораль, по словам Елены Кочкиной, становится все более агрессивной к так называемому «сильному полу» и лишь единицы пытаются противостоять ей. При этом по наблюдениям эксперта, в большинстве задавленные женщинами мужчины погружаются в алкоголизм или другое саморазрушение.

Исследовательница также заметила, что мальчики уже с детства находятся в негативной социальной матрице, когда им повторяют раз за разом, что они мужчины и должны родителям, родине, семье, жене. Эта матрица, по версии ученой, идет в разрез с биологическим инстинктом самосохранения.

«Девушки замахиваются на спутника»

- Для сегодняшнего времени - это верное наблюдение, - считает Людмила Комарова, мама двух взрослых сыновей, профессор Бийского педагогического государственного университета им. В.М. Шукшина. - Даже мальчишки мои недавно заметили, что женщины как будто вылупляются из одного инкубатора. Сейчас многие девушки смотрят на парней как удав на кролика и считают, что мужчина обязан содержать женщину. Мои студентки, к примеру, высказывались: «Зачем, мол, выходить замуж за нищего». Я заметила в ответ: «Если богатый, значит человек с мозгами, и вы в обществе с ним должны не только хорошо и стильно выглядеть, но и уметь поддержать разговор, владеть иностранными языками, и даже, может быть, вышивать крестиком. А вы кроме ваших амбиций чем можете уравнять себя с успешным мужчиной?».

Людмила Комарова с сыновьями Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Агрессия молодых женщин XXI века, по наблюдениям Комарово, уже зашкаливает.

- Я очень часто видела на улице картину: девушки не только оскорбляют матами своего спутника, но даже замахиваются на него, другие, простите, чуть ли не в штаны ему лезут на публике, вообще мир перевернулся. И то, что мужчины в каком-то угнетенном состоянии не только я замечаю, - подчеркнула мама двух сыновей, у которой самой при этом к невесткам претензий нет.

43 года стараемся держаться друг за друга

Раньше, по словам собеседницы, было иное воспитание, и другая статистика – в пользу долголетия семейных пар. При этом Людмила Алексеевна привела в пример собственный брак.

- Вот мы с мужем 43 года вместе, стараемся держаться друг за друга. Поженились сразу после стройотряда, свадьба была очень веселая и шумная. Тетя, работающая на райбазе, обеспечила меня германским платьем, а Сережу – польским костюмом. Кстати, платье это свадебное, я сохранила и даже в него еще влезаю, - похвалилась красивая женщина, отпраздновавшая с мужем в январе фланелевую свадьбу.

Потом молодые уехали в Бийск по распределению, и все заботы, по словам Людмилы, делили на двоих.

- И не спали по ночам, когда дети родились, бабушек-то под боком не было, в школьные их годы всей семьей ходили на лыжах, в кинотеатр, в бассейн, - вспоминает бийчанка.

Любовь и взаимопонимание, по словам Людмилы Комаровой, помогали супругам преодолевать все неурядицы.

- В том числе и финансовые, - заметила Людмила Алексеевна. - Было время, когда мужу годами не платили зарплату. Я работала очень много тогда. И надо отдать должное Сергею, когда я зашивалась, он взял на себя практически полностью домашние хлопоты: пылесосил, мыл, стирал и т. д..

У меня при этом командировок много было, помню он звонит вечером по межгороду (тогда сотовых не было), рассказывает, что костюмы школьные, которые мальчишкам малы стали, перешивал, а еще пошутил, что картошка, которую он чистил утром и вечером, уже снится.

- Теперь мы оба пенсионеры, Сергей при этом работает, я занимаюсь научными публикациями и внучкой. Радуемся, что сыновей хороших воспитали, летаем каждый год в теплые страны, наслаждаясь морем, ароматным кофе, мороженым и обществом друг друга, - подытожила собеседница.

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