Мощный ливень остановил работу курорта Манжерок в Республике Алтай

Мощный ливень прошел в Республике Алтай Фото: Олег УКЛАДОВ

7 июля курорт Манжерок накрыло сильным ливнем. Зона отдыха покрылась огромными лужами и грязевыми потоками. Из-за этого была остановлена работа всех объектов курорта, а массовые культурные мероприятия перенесены на более поздние даты.

Потоки воды и грязи затопили курорт Манжерок. Фото: скриншот видео телеграм-канала «В курсе 22»

После ливня сильно затопило территорию у отеля, автостоянка покрылась слоем грязи и камней, принесенных с гор. Из-за таких капризов погоды была остановлена работа канатной дороги, а людей, которые остались на верхней площадке, спускали спасатели. Кроме этого, на 7 июля на курорте была запланирована праздничная программа ко Дню Иваны Купалы и на 8 июля - концерт. Оба мероприятия перенесли на 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба курорта Манжерок.

- Ваша безопасность и комфорт для нас являются приоритетом. Погода в горах, как мы знаем, может быть капризной и непредсказуемой, - говорится в объявлении пресс-службы.

Потоки воды и грязи затопили курорт Манжерок. Фото: телеграм-канала «В курсе 22»

Пользователи социальных сетей активно делятся кадрами и комментариями с места событий. Отмечают, что камни, грязь и потоки воды покрыли всю территорию курорта. От подмыва повалило несколько деревьев.

Потоки воды и грязи затопили курорт Манжерок. Фото: телеграм-канала «В курсе 22»

Ливнем накрыло и Горно-Алтайск. Как сообщает в своем телеграм-канале мэр Горно-Алтайска Ольга Сафронова, в городе было размыто несколько дорог, на приусадебные участки и в подвалы домов зашла вода. Отмечается, что жителям для откачки и просушки помещений выдаются дренажные насосы, помпы и шланги. Уже началась уборка наносов грязи и камней с дорог.

При этом, по данным синоптиков, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. 8 июля ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, ливни. При грозах усиление ветра до шквалистого со скоростью 18-23 метра в секунду. В Республике Алтай также 8 и 9 июля возможны дожди с грозами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На следующей неделе в Алтайском крае установится жара до +40

Высокая температура будет стоять в регионе с 11 июля (подробнее)