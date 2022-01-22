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Общество22 января 2022 1:00

Погадаем по Таракаю. На Алтае легендарный художник–бродяга создал уникальные карты

Путеводитель по местам силы от Николая Чепокова помогает ответить на сокровенные вопросы
Марина КОЧНЕВА
Марина КОЧНЕВА
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Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

Хотите волшебства, подсказки в жизни? С древних времен люди верили, что иногда высшие силы могут подсказать, как действовать, дать знак. Наши предки в этом не сомневались и потому в январские святки, да и в другое время гадали, надеясь получить ответы на сокровенные вопросы.

Бродяга, весельчак, философ

Сегодня у вас есть шанс погадать на необычных картах. Алтайский художник Николай Чепоков, известный больше как Таракай, недавно создал уникальный путеводитель по мистическим местам Горного Алтая, с помощью которого можно установить связь со своим подсознанием . Это метафорические карты «Алтай- место силы».

Сам Таракай - человек легендарный. Свой псевдоним художник взял из алтайского эпоса «Маадай-Кара», где Таракай — вечный странник, нищий бродяга, весельчак и философ. Таков и сам Чепоков. В 1961году его младенцем подбросили в корзинке на крыльцо Дома малютки. Потом малыш воспитывался в Каменском детдоме, удивляя нянечек рассказами о существах, населяющих пространство.

- Я их не боялся, думал, что сущностей видят все, - рассказывал Таракай в одном из интервью,- бегал за ними, пытался подружиться.

У нашего героя особые отношения и с духами Горного Алтая. С ранней юности Николай долгие годы бродил по белу свету, ночуя под звездами летом, а зимой зачастую и в теплотрассах. И всматривался в Алтай, считая его раем, и рисовал живым, как в эпосе. Его горы, реки с человеческими лицами. Рисунки самобытного художника завораживают, приоткрывают мудрость сакрального Алтая.

Мифические узоры

- Он отражает мифы в картинах, и о нём на Алтайской земле слагают мифы, - рассказывает искусствовед Любовь Норгелене. - Рисунки Николая Чепокова наполнены природой Алтая, героями, богами и духами. Горы – лики, гривы и волосы перетекают в ручьи и реки, точёные лица соседствуют с крыльями и звёздами. В каждое произведение надо всматриваться, чтобы прочесть все переплетения линий, образующих образы. И шаманские бубны, и петроглифы, звери и люди – плавно перетекают один в другой, переплетаясь, и, закручивая зрителя в микрокосм художника, Удивление, когда ты рядом с художником наблюдаешь за созданием рисунка. Перо, тушь, рука автора плывут по бумаге и появляются тонкие руки, уши и улыбка зверя, кручёные рога баранов, юрты и символическое узорчатье. А он сам вслед за движением линий повествует мифы. И невозможно оторваться от созерцания и сказов.

Гостеприимный дом

В то время как выставки алтайского Пиросмани восхищали зрителей в России и в Европе, сам автор все странствовал, считая славу и почести «чертиком со стразами». Бродил , пока несколько лет назад не познакомился с Галиной Котляровой, ставшей его супругой и хранительницей очага. Она же - автор интересных идей, редактор и издатель календарей Таракая.

В их теплом доме на берегу Катуни постоянно гости. Во время начала пандемии, например, задержалась на полгода юная француженка, приезжавшая в природный парк изучать снежного барса.

- Мэйлис настолько влюбилась в Россию, что даже не хотела уезжать,- рассказывает Галина. Теперь обещает снова в гости приехать.

Рисующий шаман

Супруга не перестает восхищаться спутником жизни.

- Для меня Николай – гений и единственный в мире рисующий шаман, - с пиететом говорит Галина. - Когда он рисует, происходит камлание, чудо. Он при этом ведет линию тушью и заранее не знает, что будет.

По словам бывшей москвички, переехавшей на Алтай по зову сердца, ее встреча с бродягой Таракаем была мистической и судьбоносной.

- Все, что связано с ним и его творчеством овеяно волшебством, - говорит Галина. - Одна женщина рассказывала, что у ее сына долго не было детей, тогда она повесила в спальню сына и невестки картину Таракая с беременной медведицей и вскоре стала бабушкой. Правда, Коля говорит, что все это просто совпадение. Пусть так, но история реальная. И это не единственный мистический случай, связанный с его картинами.

Добро пожаловать в места силы

Вот и от новых метафорических карт Таракая захватывает дух. Мы в редакции уже погадали, вытащив карты - подсказки из колоды. Обладателями этих необычных карт, а также календарей и картин легендарного художника можете стать и вы. Подробнее о картинах и сувенирах от Таракая:

- https://tarakai.art/

- https://www.facebook.com/groups/444818989298973

- https://www.instagram.com/tarakai.art/

Ну а пока, с разрешения Николая Чепокова и Галины Котляровой, мы предлагаем вам приобщиться к чуду и погадать на картах Таракая на нашем сайте.

Итак, прислушайтесь к внутренним ощущениям, задайте вопрос, загадывайте число от 1 до 27 и ищите ответ ниже, на волшебных картах Таракая:

№1. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№1. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№2. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№2. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№3. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№3. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№4. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№4. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№5. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№5. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№6. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№6. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№7. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№7. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№8. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№8. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№9. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№9. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№10. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№10. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№11. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№11. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№12. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№12. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№13. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№13. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№14. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№14. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№15. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№15. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№16. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№16. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№17. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№17. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№18. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№18. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№19. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№19. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№20. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№20. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№21. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№21. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№22. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№22. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№23. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№23. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№24. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№24. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№25. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№25. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№26. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№26. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№27. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

№27. Все права защищены. Изображение Николая Чепокова

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