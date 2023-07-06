Барнаульцы пожаловались на падающие обломки с фасадов в центре города

С фасада дома на Ленина, где находится детский сад, падают шматы штукатурки Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Житель дома по адресу пр. Ленина,75 в Барнауле Александр Ведякин обеспокоенно сообщил в редакцию «КП»-Барнаул», что с фасада его дома, где живут много пенсионеров и находится детский садик, периодически валятся кирпичи. Так, на днях на Ленинский проспект упал шмат штукатурки.

Увы, это уже не первый случай, когда на Ленинском со «сталинок» падают кирпичи. На печальное состояние советских домов на участке проспекта Ленина от площади Советов до Октября уже давно обращают внимание горожане. Со стороны дворов, как отмечают барнаульцы, состояние домов еще хуже. По данным Алтайохранкультуры обследования многих зданий «сталинок» проводилось несколько лет назад. Были составлены акты, предусматривающие ремонт в 2021, 2022 и 2024 годы.

Между тем, на доме по адресу пр. Ленина,75 еще перед новым годом появилось объявление о ремонте.

- Капитальный ремонт в этом доме проводится по решению суда, - прокомментировал тогда «КП» Дмитрий Бахтин, главный инженер ООО «ГД ЖКХ», и начать решили с подвала. Когда дойдет дело до фасада и крыши специалист не уточнил.

После недавнего падения обломков с фасада дома, «Комсомолка» направила официальный запрос в комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула.

«На момент осмотра дома №75 по проспекту Ленина на фасаде наблюдается незначительное повреждение штукатурного слоя балконных плит. По информации управляющей организации работы по ремонту поврежденных участков фасада планируется выполнить в летний период 2023 года», - обещают чиновники.

Кроме того, в документе указывается, что еще в 2014-м году суд обязал комитет выполнить капитальный ремонт дома №75 по проспекту Ленина. Тогда же определили виды необходимых работ, в том числе ремонт фасада и ремонт в подвале с усилением несущих конструкций. И только в прошлом году был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту дома. Срок выполнения составит 135 календарных дней.

«В данный момент в подвальном помещении подрядчиком ведутся работы по усилению несущих конструкций дома, - говорится в официальном сообщении. -Работы в части завершения капитального ремонта, в том числе и фасада дома будут продолжены в период 2025-2026 году в рамках выделенного финансирования на данные цели».

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