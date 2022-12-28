«Срочно освободите кладовки». Жильцов барнаульской многоэтажки огорошили грозным требованием

Кирпичный дом на Ленина,75 был построен в 1955 году Фото: Марина КОЧНЕВА

Неделю назад в подъездах барнаулького дома по адресу пр. Ленина,75 в Барнауле появилось объявление о капитальном ремонте подвала, которое больше взволновало жильцов, чем порадовало.

«Не дай бог, начнут выкидывать»

Уважаемым жильцам в срок до 19 декабря предлагали убрать из подвала их вещи и самим демонтировать индивидуальные ячейки (сарайки). «За сохранность оставленных вещей подрядная и управляющая организация ответственности не несут», - гласило грозное распоряжение.

Объявление от ООО «ГД ЖКХ» Фото: Марина КОЧНЕВА

Хозяйственным ячейкам в кирпичном доме, построенном в 1955-м году, сегодня столько же лет, как и самому зданию. Во времена СССР, если кто помнит, стремились рационально использовать подвалы, в которых для удобства жильцов появлялись кладовки. Пространство делили на части деревянными перегородками, «сарайки» использовались для хранения заготовок, овощей, инвентаря и других нужных вещей.

- При этом все делалось грамотно, наши ячейки не мешают проходу к коммуникациям,- пояснил корреспонденту «КП» Владимир Кальницкий, один из жильцов дома, по профессии инженер строительных проектов.

У Кальницкого, как и у других жильцов, в подвале есть своя « ячейка».

- У меня там хранятся три комплекта лыж, два велосипеда, старые стулья, запчасти от катамарана, веники, соленья, банки. В эти дни я на свою «сарайку» повесил листок с номером телефона, не дай бог что-то сделают, начнут выкидывать…- предупреждает Владимир Викторович.

Собеседник напомнил, что сейчас дома находятся в собственности жильцов, включая и подвалы.

- Не ранее, чем за шесть месяцев до наступления года капремонта должно быть проведено общее собрание, на котором определены сроки, начало, перечни работ и их стоимость, порядок и источник финансирования и т. д.,- процитировал Владимир Викторович жилищный кодекс. Ничего этого, по его словам, не было сделано.

- При этом я спускался в подвал, нет там никаких трещин, и чего–то такого для авральных работ, мне лично как специалисту вообще непонятно, что они собрались усиливать. Возможно это просто «распил денег». Скажут «усилили», деньги с нашего счета снимут, - предположил Кальницкий.

У старшего по дому Виктора Пантыкина на этот счет свое мнение - он поддерживает позицию УК.

- Если «сарайки» будут стоять на месте, дом завалится. А потом, как сделают, пусть стоят, - кратко заметил он.

Часть жильцов при этом поддерживают ремонт, но неприятно удивляются тому, что никто их заранее ни о чем не предупредил.

- Вот пусть объяснят, почему зимой надо это делать, и еще перед новым годом? Ведь людям негде хранить запасы, куда сейчас все это деть? Зачем сейчас настроение портить? Ну почему у нас сначала можно, а потом резко нельзя? Итак все на нервах, на грани, - резонно задается вопросами одна из пенсионерок.

«Подвал - не для их банок»

- Капитальный ремонт в этом доме проводится по решению суда, - прокомментировал Дмитрий Бахтин, главный инженер ООО «ГД ЖКХ». - Когда-то давным-давно этот суд начало еще ТСЖ дома, и вот сейчас комитет ЖКХ обязали выполнить ремонт помещения. Там не только подвал в планах, и кровля, и фасад. Но первым этапом идет усиление именно подвального помещения.

Кирпичный дом на Ленина,75 был построен в 1955 году Фото: Марина КОЧНЕВА

«Ячейки» по словам главного инженера не только мешают подрядчику начать строительные работы, но и противоречат правилам пожарной безопасности.

«Нужно договариваться»

-18 ноября мы выиграли контракт на ремонт подвала, - объяснил по телефону представитель подрядной организации РСК-ДОМ, представившийся как Николай. - И когда зашли в подвал увидели, что колонны с несущей функцией обложены со всех сторон хозпостройками. А нам надо усилить колонны. Тогда я связался с управляющей компанией, попросил посодействовать обеспечить нам доступ. Так появилось объявление о необходимости демонтажа этих построек, где был дан мой телефон.

После этого, по словам Николая, ему позвонили несколько человек и каждому он пытался подробно объяснить, зачем нужно освобождать их кладовки.

- Никто не собирается их взламывать или вскрывать, это уголовно наказуемые дела, в них лезть никто не будет, по крайней мере наша организация, - заверил Николай.

Представитель подрядчика считает, что лучшим способом разрешения конфликта может стать собрание жильцов.

- Работы надо проводить в любом случае. Любая форма решения вопроса обсуждаема вплоть до того, чтобы после строительных работ снова занести вещи, - считает Николай.

Кстати, по словам инженера Кальницкого, ему доводилось делать для строителей проекты работ в подвалах, где учитывались интересы хозяев «сараек».

- К примеру, ведутся работы, «сарайки» мешают, тогда должны быть промежуточные пространства, куда люди вещи переносят. Восстановили - и обратно, ничего сверхсложного, - пояснил специалист.

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