«Я не мог ничего сделать, чтобы предотвратить ДТП»: обвиняемый в смертельной аварии на Алтае приносит извинения семье погибшей через СМИ

6 марта на Чуйском тракте столкнулись две иномарки Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае проходят заседания по уголовному делу о смертельной аварии в Троицком районе. Ранним утром 6 марта на Чуйском тракте столкнулись две иномарки, от полученных травм скончалась женщина 1955 года рождения. Предполагаемый виновник обратился в редакцию «Комсомолки», чтобы опровергнуть ложную информацию, распространенную в соцсетях, и официально через СМИ принести извинения потерпевшей стороне.

В тот день Юрий Цвелев ехал из Барнаула в сторону Бийска. Поездка была ранней: уже в 04:15 по местному времени он выдвинулся в наукоград на своем автомобиле Nissan Teana. Как он вспоминает сейчас, друг отговаривал от поездки, так как погода начинала портиться – метель. Но видимость на дороге была хорошая, поэтому без плохих мыслей Юрий все же решился сесть за руль.

- Сначала все было хорошо, но на подъезде к Троицкому району начался сильный буран, дорогу перемело, ничего не видно. Я ехал со скоростью 90 километров в час, но не больше, о чем писали в соцсетях. На скорости выше там было бы просто невозможно ехать, я же не самоубийца. В какой-то момент меня начало «таскать» по дороге из стороны в сторону, я пытался остановиться, но тогда машину стало заносить еще сильнее, в итоге продолжил движение. В какой-то момент машину выбросило на встречную полосу, я видел, что там едет машина, но не смог избежать столкновения, - говорит Юрий.

При этом Юрий настаивает, что на встречной полосе он оказался исключительно из-за погодных условий, а не из-за обгона, как тоже писали в соцсетях.

Как тогда поясняли в Госавтоинспекции края, авария произошла на 272-ом километре Чуйского тракта около 06:15. Автомобиль Юрия врезался в Renault Sandero под управлением водителя 1950 года рождения. Рядом с ним на пассажирском сидении находилась его сестра.

- От удара мою машину отбросило в кювет, в поле. Когда я вылез, то на обочине уже остановились два снегоуборочных КамАЗа. Они первыми увидели ДТП и бросились помогать. Водитель встречного автомобиля, брат погибшей, подбежал ко мне, спросил, как я и есть ли в машине кто-то еще, сказал, что видел, как машину бросало из стороны в сторону. Его самого так же таскало по трассе, но он не смог маневрировать, как и я, - добавил предполагаемый виновник аварии.

В результате ДТП Юрий получил сотрясение головного мозга и вывих правого предплечья. Водитель другой машины не пострадал, а вот его пассажирка получила серьезные травмы, так как удар пришелся на её сторону. Вместе с Юрием женщину госпитализировали в Троицкую ЦРБ.

- Когда мы ехали, она была еще жива. После аварии у меня было состояние шока, я не осознавал, что произошло, не помню, какие чувства мной завладевали. Но на второй день пришел инспектор, задал пару вопросов по аварии и сказал, что женщина скончалась. Тогда на меня впервые со всей силой нахлынули эмоции, - добавил собеседник.

Мужчина признался, что очень хотел бы связаться с семьей потерпевшей, однако поначалу они якобы отказывались с ним общаться. А когда началось следствие по делу, то правоохранители и адвокат посоветовали Юрию не звонить им, так как суд может расценить это как воспрепятствование следствию.

- Как будто я попытаюсь помешать следствию, уговорить или запугать другую сторону, - подчеркнул Юрий Цвелев. – Но я всего лишь хочу извиниться. Я выражаю искренние соболезнования семье погибшей. Приношу извинения и желаю хоть как-то оказать помощь. Я не желал допускать этой аварии, но не мог ничего сделать, чтобы предотвратить ее. Если суд назначит мне срок, значит, так тому и быть, - подытожил обвиняемый.

К слову, после аварии в соцсетях писали, что Юрий в момент аварии якобы был пьян. На месте ДТП он прошел освидетельствование, которое не показало наличие алкоголя в организме.

- Я понимаю чувства родных погибшей. У меня у самого есть супруга и дети: и они переживают, и я переживаю. Я никогда не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности, и осознавать, что из-за меня погиб человек – это потрясение, - добавил Юрий Цвелев.

Следователи инкриминируют Юрию причинение смерти по неосторожности (часть 3 статьи 263 УК РФ, прим. ред.). Расследование дела уже завершено, а материалы переданы в суд.

- Я не снимаю с себя вину за ДТП, но я никого не обгонял, как писали в соцсетях, - говорит мужчина.

«Комсомолка» связалась с представителем потерпевшей стороной.

- Адвокат Юрия связался со мной по поводу примирения сторон, я сказал ему, что это обсуждаемо, никаких вопросов здесь нет. Говорить что-либо об аварии и погоде в тот день я не могу, так как не был участником ДТП. Мы со своей стороны подали иск о компенсации морального вреда, - прокомментировал представитель потерпевшей стороны Юрий Шаталов.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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