Женщина погибла в страшном ДТП на Чуйском тракте 6 марта

Скорая помощь Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 6 марта произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибла женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Около 06:15 на 272-ом километре Чуйского тракта мужчина 1978 года ехал из Барнаула в Бийск на авто Nissan Teana, выехал на встречку и врезался и Renault Sandero под управлением мужчины 1950 года рождения. В итоге водитель первой иномарки получил травмы разной степени тяжести, а пассажирка автомобиля 1955 года рождения скончалась от травмы в медучреждении.

В настоящий момент полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. В управлении напомнили, что обгон является опасным и рискованным маневром, он является одним из главных причин трагедий на дорогах.