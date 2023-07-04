Барнаульский фотограф сделал завораживающие снимки «Громовой Луны»

Луна окрасилась в оранжевый цвет Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь с 3 на 4 июля наступило второе летнее полнолуние. Оно особенно тем, что совпадает с суперлунием – моментом, когда Луна приближается максимально близко к Земле. Завораживающее небесное явление успел запечатлеть фотограф «Комсомольской правды» – Барнаул» Олег Укладов.

Полнолуние в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Необычно большая Луна была видна всю ночь – до утренней зари. Июльское полнолуние называется грозовым или громовым, так как оно наступало в сезон дождей. Есть и другие названия – Оленья Луна или полнолуние Самцов. Так необычно ее прозвали индейцы потому, что в этот период олени счищают свои рога о стволы деревьев, начинается их активный рост.

Полнолуние в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

– В 2023 году нас ожидают еще три суперлуния, помимо июльского. Они будут 1 августа, 31 августа и 28 сентября. Суперлунием называется момент, когда полная Луна приближается к Земле на расстояние менее 362 тысяч километров, - сообщают в группе «Наблюдательный Барнаул».

Полнолуние в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, совпадение суперлуния с полнолунием считается одним из мощнейших астрологических явлений. Луна сейчас находится в знаке зодиака Козерог. Астрологи не рекомендуют в это время браться за новые проекты, лучше выбирать задачи попроще, которые можно выполнить в течение дня. Зато это хорошее время для загадывания желаний и избавления от вредных привычек.

Полнолуние в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

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