Красивейшее гало в морозное утро 24 ноября Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 24 ноября барнаульцы могли наблюдать уникальное природное явление – эффект гало. Его еще называют зимней радугой. Красивейшее гало в морозное утро удалось заснять и фотокорреспонденту «Комсомольской правды» - Барнаул» Олегу Укладову.

Эффект гало, несмотря на свою схожесть с радугой, образуется иначе: не от капелек воды, а от ледяных кристалликов. Увидеть эффект можно практически в любое время суток, так как гало образуется не только вокруг солнца, но и луны или другого мощного источника света.

Гало может иметь форму идеального круга или дуги – то есть появиться лишь с одной стороны солнца или луны. Все зависит от того, как преломятся и разложатся лучи света в кристаллах, которые имеют форму шестигранных столбиков или пластинок. На дугах и окружностях гало могут появляться яркие световые пятна или, как их называют, ложные солнца (луны).

Кстати, для Барнаула такое природное явление – не редкость. Иногда в сильные морозы гало образуется очень близко к земной поверхности, и тогда кристаллы напоминают сияющие драгоценные камни. Эффект получил название «алмазная пыль».

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