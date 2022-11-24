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Общество24 ноября 2022 6:50

Зимняя «радуга» попала в объектив барнаульского фотографа

Фотокорреспондент «Комсомолки» заснял удивительное природное явление
Авторы (2):
Олег УКЛАДОВ
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Красивейшее гало в морозное утро 24 ноября

Красивейшее гало в морозное утро 24 ноября

Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 24 ноября барнаульцы могли наблюдать уникальное природное явление – эффект гало. Его еще называют зимней радугой. Красивейшее гало в морозное утро удалось заснять и фотокорреспонденту «Комсомольской правды» - Барнаул» Олегу Укладову.

Эффект гало, несмотря на свою схожесть с радугой, образуется иначе: не от капелек воды, а от ледяных кристалликов. Увидеть эффект можно практически в любое время суток, так как гало образуется не только вокруг солнца, но и луны или другого мощного источника света.

Гало может иметь форму идеального круга или дуги – то есть появиться лишь с одной стороны солнца или луны. Все зависит от того, как преломятся и разложатся лучи света в кристаллах, которые имеют форму шестигранных столбиков или пластинок. На дугах и окружностях гало могут появляться яркие световые пятна или, как их называют, ложные солнца (луны).

Кстати, для Барнаула такое природное явление – не редкость. Иногда в сильные морозы гало образуется очень близко к земной поверхности, и тогда кристаллы напоминают сияющие драгоценные камни. Эффект получил название «алмазная пыль».

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