120 тысяч рублей выманили мошенники у 97-летней жительницы Барнаула

Женщина передала деньги курьеру Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле аферисты обманули 97-летнюю пенсионерку. У женщины выманили 120 тысяч рублей, сообщает региональное управление МВД.

Пенсионерке позвонила незнакомка, которая представилась ее дочерью и сказала, что попала в ДТП. Она соврала о том, что сбила девочку, которую увезли в больницу и поэтому родственникам нужно заплатить 900 тысяч рублей.

Горожанка сказала, что у нее есть 120 тысяч рублей и вечером передала пакет с деньгами аферисту, который представился водителем полицейских.

Правоохранители возбудили уголовное дело и ищут мошенников. Жителей и гостей Алтайского края призывают быть бдительными.