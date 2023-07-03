Почему барнаульцы выбирают службу по контракту

Все больше людей предпочитают связать свою жизнь с армией Фото: Олег УКЛАДОВ

Чувство долга, любовь к Родине, обладание особыми профессиональными качествами и возможность найти свое дело – все это становится мотивацией для тех, кто выбирает контрактую службу в ВС России

Служба в рядах Вооруженных сил Российской Федерации год от года становится все более престижным призванием, а в контексте современных геополитических вызовов профессия защитника Отечества приобретает особое значение в обществе.

Сегодня на фоне патриотического подъема все больше людей предпочитают связать свою жизнь с армией и для многих служба по контракту становится выбором, объединяющим убеждения и профессиональную предрасположенность. Рассказываем, как сегодня происходит набор на контрактую службу и почему жители Барнаула делают выбор в пользу нее.

Срок контракта Фото: Минобороны РФ

От слова – к делу. Как заключить контракт на военную службу

Чтобы заключить контракт и связать свою жизнь с Вооруженными силами, необходимо соответствовать ряду критериев. О тонкостях работы с кандидатами на попадание в ряды ВС РФ, основных требованиях к соискателям и механизме заключения контракта рассказывает начальник пункта отбора на военную службу по контракту города Барнаула, подполковник Дмитрий Козлов.

Граждане какого возраста чаще всего хотят служить по контракту?

По словам Дмитрия Козлова, решение связать жизнь с армией принимают граждане, начиная с 18 лет.

"Мотивация и цели, безусловно, у всех разные. Например, молодые люди примерно до 27 лет службу по контракту предпочитают службе по призыву. Таким образом, они выполняют свой конституционный долг, получая дополнительные привилегии. В частности, право выбора места службы, рода войск и должности, высокое денежное довольствие. С каждым кандидатом работаем индивидуально: уточняем уровень образования, медицинские показатели, профессиональные качества", – говорит подполковник.

Где предпочитают служить потенциальные контрактники?

В пункте отбора на военную службу по контракту отмечают, что часть обратившихся граждан стремится заключать контракт, который подразумевает службу только на месте постоянной дислокации воинской части.

Впрочем, есть и те, кто, напротив, стремится попасть в подразделения и воинские части, выполняющие задачи в зоне проведения специальной военной операции.

"Эти нюансы обговариваем при обращении гражданина в пункт отбора, сопоставляем возможности с пожеланиями кандидата, находим компромисс и подбираем наиболее подходящую воинскую должность", – отмечает Дмитрий Козлов.

Какова мотивация граждан старшего возраста, желающих поступить на службу по контракту?

Среди основных мотиваций, выделяются следующие:

попытка найти себя в профессиональной сфере, которая ранее по каким-то причинам была недоступна;

возможность реализовать свою гражданскую позицию, руководствуясь патриотическими взглядами;

возможность заработать и улучшить финансовое положение;

получение права на федеральные и региональные льготы и выплаты.

Что касается выбора воинской должности и места службы, то в данном случае, по словам Дмитрия Козлова, основным фактором, влияющим на выбор кандидатов, выступает размер денежного довольствия и социально-бытовые условия службы в конкретной воинской части.

Каков уровень денежного довольствия и от чего он зависит?

Уровень денежного довольствия напрямую зависит от места дислокации воинской части и конкретных должностных обязанностей.

Для сравнения: во время прохождения военной службы по контракту в Алтайском крае на первоначальной воинской должности военнослужащий получает ежемесячно около 40 тысяч рублей, во время выполнения боевых задач в зоне СВО на такой же должности – не менее 204 тысяч рублей, не считая премиальных выплат.

В силу того, что сейчас возрастные ограничения на прохождение военной службы сняты, с желанием заключить контракт приходят и граждане старше 50 лет.

Не редки случаи, когда люди просят направить в определенное подразделение или воинскую часть, где выполняют боевые задачи их товарищи, дети, братья, племянники.

"Так, однажды ко мне прямо на улице подошел водитель маршрутного автобуса, ему было на тот момент 55 лет. Спросил, возможно ли ему попасть в конкретную воинскую часть, выполнявшую задачи в зоне проведения СВО, там сейчас несет службу его сын. В течение суток гражданин успешно прошел отборочные мероприятия, необходимые для поступления на военную службу по контракту, а в пункте отбора мы уточнили необходимую информацию и оформили документы для назначения кандидата на воинскую должность в подразделение к сыну", – рассказывает Дмитрий Козлов.

Денежное довольствие Фото: Минобороны РФ

В каком случае гражданину могут отказать заключить контракт?

Самая веская и частая из всех причин отказа при заключении контракта – состояние здоровья. Чтобы заключить контракт на прохождение военной службы и тем более для участия в зоне боевых действий, оно должно соответствовать определенным критериям.

"Не все способны выполнять служебные и боевые задачи. Нужно понимать, что каждое подразделение – это команда, люди работают сообща. И если хотя бы один из военнослужащих не соответствует заявленным требованиям по состоянию здоровья, физически не способен выполнять задачи по предназначению, то в критической ситуации это может повлиять на эффективность и жизнеспособность всего коллектива", – подчеркивает начальник пункта отбора на военную службу по контракту города Барнаула.

Обращаются ли девушки и женщины по вопросам заключения контракта на военную службу?

"Довольно часто в пункт отбора по вопросу поступления на военную службу по контракту обращаются женщины. Мы делаем все возможное для реализации их заявлений, но перечень воинских должностей, на которые можно было бы назначить представительниц прекрасного пола, ограничен", – отмечает Дмитрий Козлов.

При этом подполковник уточняет, что для представительниц прекрасного пола работа в Вооруженных силах есть. Так, девушки зачастую героически выполняют боевые задачи, приносят огромную пользу на должностях, связанных с медициной, связью, кадровой работой, материально-техническим обеспечением, психологической работой.

В настоящее время женщин и девушек, желающих поступить на военную службу по контракту, несоизмеримо больше, чем вакантных мест, говорит Козлов.

Как заявить о своем намерении служить по контракту?

В конечном итоге желающий попасть на службу должен прийти в пункт отбора. Однако изначально заявить о своем намерении можно несколькими способами: через единый портал "Госуслуги", официальный сайт Министерства обороны РФ, по телефону горячей линии, через военкомат по месту воинского учета или непосредственно в пункт отбора на военную службу по контракту.

При обращении необходимо иметь минимальный набор документов: паспорт, при наличии военный билет, свидетельства о браке и рождении детей, документы об образовании.

Также кандидату необходимо пройти отборочные мероприятия – собеседование с психологом и медицинское освидетельствование. Все это доступно, проводится на базе пункта отбора и Военного комиссариата Алтайского края.

Сегодня процедура отбора упрощена. На это в среднем уходит около суток. "С кандидатами из отдаленных районов края работаем дистанционно. Прибывают они в пункт отбора, чтобы предоставить документы для оформления личного дела и заключить контракт", – добавляет Дмитрий Козлов.

Когда гражданин получает статус военнослужащего?

Гражданин становится военнослужащим после подписания контракта в пункте отбора. Вместе с предписанием к убытию он получает документы для бесплатного проезда до места дислокации воинской части, в которую направлен.

Кроме этого, в кадровом подразделении самой воинской части ему могут предложить другую воинскую должность, отличную от той, что ему подобрали в Барнауле, чаще всего это высшая должность по сравнению с той, на которую он был назначен. Это решается на месте и при согласии гражданина.

Как поступить на контрактную службу Фото: Минобороны РФ

Проходит ли гражданин обучение после подписания контракта?

В обязательном порядке. Место и сроки его прохождения могут быть разными, в зависимости от специфики воинской должности и квалификации самого военнослужащего.

Кроме этого, сроки обучения зависят от учебно-материальной базы самой воинской части. Если воинская часть располагает учебной базой и собственными инструкторами по подготовке, функция которых – заниматься обучением новобранцев, то обучение проходит непосредственно в воинской части и сроки его минимальны.

Воинские части, не имеющие возможности обучать поступающих на военную службу по контракту, направляют новобранцев в специализированные учебные центры. Средний срок прохождения обучения – около трех месяцев. Но как показывает практика, люди стараются быстрее изучить специфику своей должности, наработать необходимые навыки.

Проходя контрактную службу в зоне спецоперации, человек получает какие-то социальные преимущества?

Как отмечает Дмитрий Козлов, став военнослужащим, гражданин автоматически приобретает довольно много привилегий и льгот. Он полностью обеспечивается государством всеми видами довольствия, перечислю основные из них: денежным, медицинским, продовольственным, вещевым, обеспечение жильем и т. д.

Военнослужащий получает право на социальные гарантии – как федеральные, так и региональные. Его жизнь и здоровье обязательно будут застрахованы, он получает право выхода на льготную пенсию. Это касается абсолютно всех категорий военнослужащих.

Естественное, для тех, кто выполняет боевые задачи в ходе СВО, преференций больше.

"В частности, трудовой стаж идет из расчета день за три. Каждый участник СВО получает статус ветерана боевых действий. Оно дает большое количество льгот, как во время службы, так и по ее завершении. Это дополнительные отпуска, бесплатное санаторно-курортное лечение, ежемесячные выплаты, преимущество при поступлении в вузы членов семьи и получении путевок в детские летние лагеря, внеочередное обслуживание в целой линейке учреждений разного профиля. Вышеперечисленное – лишь часть привилегий, этот список гораздо шире", – говорит Дмитрий Козлов.

Где работают пункты отбора?

В Барнауле мобильные пункты отбора на военную службу по контракту разворачиваются во время массовых городских мероприятий.

В обычное время можно обратиться в Военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора по адресу: улица Цеховая, 25 и проспект Сибирский, 43.

За "ленточкой"

Сегодня военнослужащие из Алтайского края и Барнаула в зоне специальной военной операции достойно выполняют свой долг, а доказательством тому служат благодарственные письма от командиров воинских подразделений, которые приходят в адрес правительства Алтайского края и администрации Барнаула.

Пройдя боевое слаживание, в зону СВО отправились мобилизованные со всех уголков края, а также большое количество добровольцев. Уроженцы Алтая сейчас проходят службу во всех родах войск – это и мотострелки, и связисты, и ракетчики, и разведчики, и танкисты. Многие алтайские бойцы "за ленточкой" удостоились орденов, медалей и ведомственных знаков отличия.

К примеру, так оценивает качества барнаульца Артема Ковалевского командир одной из воинских частей, который написал в адрес главы краевой столицы Вячеслава Франка такое письмо:

"Командование бригады выражает огромную благодарность за вашего земляка Артема Ковалевского, воспитанного в духе патриотизма и любви к своей Родине. Свои обязанности разведчика радиотелефониста младший сержант выполняет в полном объеме, не допускает неточностей, которые могут повлиять на выполнение боевых задач, не требует контроля со стороны старших начальников. В ходе выполнения задач СВО выявлял огневые точки противника, подавлял их в составе группы, благодаря чему обеспечивал продвижение всего подразделения вглубь по фронту. Неоднократно был поощрен ведомственными наградами и благодарностями, а за личное мужество и отвагу Артем Вячеславович получил государственную награду – орден Мужества".

А вот выдержки из еще одного письма, прибывшего в Барнаул из зоны спецоперации:

"Благодарим за достойное воспитание гвардии младшего сержанта Михаила Овчинникова, который в совершенстве овладел воинской специальностью механика отделения спутниковой связи, добросовестно несет службу в рамках специальной военной операции. Михаил Викторович в рамках выполнения боевой задачи обеспечил устойчивую связь и охранял зенитный ракетный комплекс. За особые достижения представлен к награждению ведомственным знаком отличия Министерства обороны РФ "За воинскую доблесть II степени".

И дома, и в зоне спецоперации

Специальная военная операция с самого своего начала объединила представителей военного ремесла и широкой общественности. В Алтайском крае и Барнауле ведется большая работа по оказанию помощи военнослужащим, в которой задействованы представители власти всех уровней, общественные организации и волонтеры.

В качестве яркого примера человека, который совмещает военное дело с общественной работой, можно назвать Игоря Арефьева заместителя председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации военных инвалидов "ВоИн"..

Цели этой организации – оказание комплексной помощи инвалидам, ветеранам, участникам войн и вооруженных конфликтов, а также членам их семей.

Должность Игорю Юрьевичу предложили боевые товарищи, зная его как надежного друга и ответственного человека.

Говоря о деятельности общественной организации, Игорь Арефьев отмечает: "Мы заботимся не только о тех, кто вернулся домой, но и о тех, кто сейчас там, в зоне спецоперации. Помогаем землякам, мобилизованным с Алтая. Часто беседуем и с теми, кто только намеревается выполнить воинский долг. Я хоть и не психолог по профессии, но могу объяснить пацанам лучше всякого специалиста, что такое мужик".

Игорь Арефьев уже неоднократно и сам бывал в зоне СВО. "Земля – планета маленькая, а друзей у меня на ней много. Позвонили, сказали, что нужен бывалый народ, и мы, четверо барнаульских парней, двинулись в Донбасс", – рассказывает он.

В свое время Игорь Арефьев служил срочную, уже имея звание кандидата в мастера спорта по стрельбе, которой увлекся еще в школе. После армии работал в Барнауле инструктором в тире, токарем на моторном заводе, вошел в сборную Алтайского края по пулевой стрельбе и собрал неплохую коллекцию медалей на соревнованиях разного уровня. Кроме того, бывший десантник дважды поучаствовал в горячих точках в качестве контрактника, в том числе во Второй чеченской кампании. Многим он известен по позывному Ара.

"Позывной Ара за мной закрепился, потому что фамилия начинается с букв "ар". Кстати, по-армянски "ара" означает друг, это всем известно, так что товарищи включали в позывной и этот смысл. Нас, обстрелянных и опытных, позвали в Луганск, где началось боевое слаживание подразделения, единственного на тот момент, куда я смог попасть по возрасту, мне ведь к тому времени исполнилось 54 года. Мотивировать нас было не нужно, мужики собрались взрослые и понимали, что даже самая маленькая оплошность может привести к гибели подразделения. Снайперская винтовка у меня была, но приходилось заниматься буквально всем. Нужен был водитель, садился за руль, ранен гранатометчик – вставал на его место. И не важно, в каком ты пришел сюда звании, работу одинаково делили на всех", – рассказывает Игорь Юрьевич.

Домой он вернулся в мае 2022 года. Но уже в августе вновь прибыл в зону СВО в составе сформированного Министерством обороны РФ батальона добровольцев БАРС, что расшифровывается как Боевой армейский резерв специальный.

Игорь Арефьев награжден медалью Суворова, Георгиевским крестом IV степени ДНР и орденом Мужества.

Говоря о своем отношении к службе, он говорит: "Для контрактников защищать Родину – это личные убеждения и профессиональные навыки. Слаживание происходит довольно быстро, по-другому нельзя. Человек при поддержке опытных бойцов приобретает уверенность в своих возможностях, становится в строй наравне со всеми. Чтобы отправить в бой неподготовленного должным образом – такого не бывает никогда".

Также боец делится, что оба его деда прошли по три войны: финскую, Великую Отечественную и против Японии.

"Внуков я воспитываю так, как деды меня: будут носить погоны, когда повзрослеют, или нет, но людьми вырастут точно", – уверен Арефьев.

Общественный подъем

Сегодня в Барнауле активно оказывают помощь участникам специальной военной операции, а также жителям новых регионов России. Причем, посильную помощь как военнослужащим, так и мирным жителям оказывают все, от рядовых граждан до предпринимателей и представителей власти.

Фактически с самого начала СВО из краевой столицы в Донбасс регулярно отправляются гуманитарные грузы.

Вячеслав Франк, глава Барнаула:

"В Барнауле выстроена работа по отправке различных гуманитарных грузов для военнослужащих и мирного населения. Сбор помощи идёт через приёмные пункты. В нём участвуют предприниматели, общественники, волонтёры, неравнодушные горожане. Радует, что эта работа началась с первых дней специальной военной операции и не останавливается до сих пор. Спасибо каждому за неравнодушие и участие в этом важном деле!"

Огромную помощь и жителям Донбасса, и военнослужащим оказывают и рядовые волонтеры. Некоторые, например, стремясь помочь участникам СВО, организовались настолько хорошо, что сумели создать собственное движение.

Так, например, возникла барнаульская "Добрая воля". Движение родилось 26 сентября 2022 года из небольшого чата в Telegram, где собрались желающие оказать возможную помощь тем, кто защищает страну. В последующем у "Доброй воли" в распоряжении оказалось несколько тысяч человек.

Активно помогают и представители самых разных сфер бизнеса, и просто частные лица. Так, жители Алтайского края и Барнаула собственными силами приобрели и отправили в Донбасс уже не один автомобиль, подходящий для непростых и даже "внедорожных условий".

А барнаульские предприятия отправляют и более адресную помощь, нередко специфичную и связанную с той сферой, в которой они работают: от бутилированной воды до технического оборудования.

В целом же поток помощи из Барнаула не прекращается ни на минуту. Жители города понимают, что их поддержка нужна как никогда и делают все, чтобы помочь и военнослужащим, и мирному населению.

Бесплатное жилье, медицина и отпуск: какие преимущества дает служба по контракту

Защитникам страны и их семьям предоставляется целый комплекс мер поддержки на федеральном и региональном уровнях, который затрагивает все сферы жизни.

Социальные льготы и гарантии Фото: Минобороны РФ

О преимуществах контрактной службы рассказывает председатель комитета по социальной поддержке населения администрации Барнаула Татьяна Королева.

Сколько платят военнослужащим по контракту?

Сразу после заключения контракта оклад военнослужащих составляет около 30 тысяч рублей в месяц. После прохождения обучения эта сумма растет в зависимости от занимаемой должности, обязанностей и места прохождения службы.

Денежное пособие военнослужащих, которые выполняют боевые задачи на территории СВО, значительно больше указанной суммы. Также им полагаются премиальные выплаты.

Какие льготы получают военнослужащие по контракту?

Оплачиваемый отпуск. Согласно поручению Президента РФ, каждому участнику СВО он предоставляется не реже одного раза в полгода, минимум на две недели. Дни, потраченные на проезд к месту отдыха и обратно, учитываются отдельно.

Страхование здоровья и жизни. Его получают все категории военнослужащих вне зависимости от места прохождения службы, звания и опыта вместе с правом на бесплатное медицинское обслуживание в военно-медицинских учреждениях: в числе предоставляемых услуг обследование, лечение и реабилитация, обеспечение необходимыми ле¬карствами, санаторно-курортное лечение для контрактников и членов их семей.

Жилье. Государство выделяет служебные квартиры или компенсирует затраты на аренду, а также оказывает помощь в приобретении собственного жилья. К месту прохождения службы военные и их семьи переезжают за счет федеральных средств. По прибытии им помогают в устройстве в детский сад или школу детей и поиске работы для супруги.

Статус ветерана боевых действий. Его получают все участники спецоперации. Обладатели имеют право на внеочередное обслуживание в медучреждениях, компенсацию платы за аренду и содержание жилого помещения, доплату к пенсии, на которую могут выйти после 20 лет службы.

Какие меры поддержки получают участники СВО на региональном уровне?

В Алтайском крае разработан целый комплекс дополнительных мер поддержки участников СВО и их семей. Он создан региональным минсоцзащиты, утвержден распоряжением краевого правительства и вклю-чает в себя 40 позиций. В их числе внеочередное предоставление места в детском саду, освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, предоставление компенсации за питание в школе.

Семьям участников спецоперации в регионе уделяется повышенное внимание. За каждой из них закреплены персональные кураторы, которые консультируют членов семей в любом удобном для них режиме. Они также помогают в решении вопросов из разных сфер – социальной, медицинской, коммунальной, вопросах трудоустройства, оказания психологической поддержки и многих других. Эта работа находится на постоянном контроле губернатора Алтайского края.

Дополнительной региональной мерой поддержки является материальная помощь в размере 100 тысяч рублей. Ее получают граждане, заключившие контракт с 1 марта 2023 года через пункт отбора на военную службу города Барнаула.

По возвращении из зоны специальной военной операции участникам гаран-тирована социальная программа реабилитации и адаптации по месту жительства.

В заключение еще раз отметим, что вопрос поддержки участников специальной военной операции в Барнауле находится на постоянном контроле городских властей. Администрация Барнаула активно взаимодействует с региональным штабом Комитета семей воинов Отечества. Все поступающие в комитет вопросы по линии социальной поддержки решаются городской администрацией очень быстро, говорит руководитель регионального штаба Нинель Прозорова.

Также власти города активно взаимодействуют с недавно созданным филиалом государственного фонда "Защитники Отечества" в Алтайском крае, работающим в режиме "одного окна".

По словам руководителя филиала Владимира Мидонова, фонд создан в соответствии с указом президента России, а его главная цель – персональное социальное сопровождение ветеранов СВО.

"Фонд призван координировать работу всех министерств и ведомств. Всем обратившимся к нам готовы помочь в оформлении документов для получения мер господдержки, с прохождением медицинской и социальной реабилитации, приобретением лекарств, технических средств реабилитации, переобучением и трудоустройством, оказать психологическую помощь", – говорит Владимир Мидонов.