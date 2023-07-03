Лицей Яндекса. Мультибалльник из Барнаула рассказал, как ему удалось написать ЕГЭ на 200 баллов

Иван окончил школу с золотой медалью Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Барнауле появился еще один мультибалльник по результатам ЕГЭ – им стал ученик лицея №112 Иван Дубровин. Выпускник набрал максимум по информатике и русскому языку. Как удалось добиться такого результата, Иван рассказал «КП».

Ожидаемый результат

В сумме по трем предметам Иван набрал 296 баллов. Из них 100 по русскому языку, 100 по информатике и 96 по математике – немного недотянул до сотни из-за маленькой ошибки.

По словам выпускника, такой высокий результат вполне ожидаем, его целью было набрать максимум по всем предметом, он ставил планку как минимум 90+.

Целенаправленно к ЕГЭ по русскому и математике начал готовиться в 11 классе, а информатику углубленно изучал дополнительно в Лицее Академии Яндекса с 10 класса, где он осваивал программирование. Считает, что именно это дополнительное обучение помогло набрать максимум на экзамене.

– Главное – читать внимательно задания и писать именно то, что требуется самому ничего не выдумывать. Много ошибок у меня было на пробниках из-за того, что невнимательно читал задания, а не из-за незнаний, – говорит Иван Дубровин.

Отмечали дома с тортом

Выпускник уверен, что к ЕГЭ нужно готовиться специально, просто хорошо учиться в школе недостаточно. Без тренировки можно перешагнуть порог, на высокий конкурентноспособный балл набрать сходу получится только у единиц.

– Советовал бы не лениться, постоянно решать задания, не пренебрегать пробниками, – говорит Иван.

Успешной сдаче ЕГЭ больше самого выпускника, наверное, радовались только его родители. Успешную сдачу экзаменов отмечали дома с тортом.

Продолжить обучение барнаулец намерен в Томском политехническом университете.

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