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Общество24 февраля 2023 1:00

От забоя до котлет: честный репортаж с мясоперерабатывающего завода (18+)

Как корреспондент «Комсомолки» получала профессию «боец скота»
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
Виктор Шефер работает бойцом скота с 21 года

Виктор Шефер работает бойцом скота с 21 года

Фото: Олег УКЛАДОВ

Благодаря проекту «Журналист меняет профессию» у меня уже есть корочки сварщика, плиточника, вальщика леса. Поэтому когда предложили пройти курс «боец скота» и «обвальщик мяса», не раздумывая, согласилась. На что многие тут же выразили свое презрительное «фи» со словами: «Это уже перебор!». А после отправились на обед кушать сочную мясную котлетку... Если вы тоже думаете, что ваши любимые стейки растут на дереве, не читайте этот текст. Он точно не о высоком, и не о вечном. Гарантирую, приятного будет мало. Итак, отбросив все предрассудки, получив медкнижку, едем на Заринский мясоперерабатывающий завод. Здесь, в убойном цехе работают люди, профессия которых – изо дня в день забивать животных и разделывать их туши. Заодно и себя испытаем в деле.

Обвалка мяса

Обвалка мяса

Фото: Олег УКЛАДОВ

Цех убоя: впечатлительным не входить!

Убойный цех Заринского мясоперерабатывающего завода считается образцово-показательным. Однако впечатлительным натурам сюда лучше не входить. Запах в убойном цехе – убойный. Так пахнет страх и смерть. На полу – кровь, на крюках – туши свиней, в контейнерах – кишки, легкие и прочий ливер. Но те, кто работает здесь, к этому «пейзажу» относятся совершенно спокойно.

Алтайские журналисты получили профессию «боец скота»

Алтайские журналисты получили профессию «боец скота»

Фото: Олег УКЛАДОВ

Наверняка многие, особенно вегетарианцы, представляют рабочих скотобойни как минимум психопатами, как максимум – настоящими монстрами. Разочарую вас. Это обычные мужики с крепкими мышцами и нервами. И им совершенно не чуждо чувство прекрасного. Например, бригадир Виктор Шефер дома с удовольствием помогает жене выращивать цветы.

- Сколько свиней в день вы убиваете? – спрашиваю у бойца скота.

- Не убиваем, а забиваем, - поправляет меня Виктор Шефер. – Это разные вещи.

Бойцом скота Виктор устроился, когда ему был 21 год, сейчас мужчине – 38. В свое время он уезжал искать лучшей доли на вахту. Но вернулся и вновь устроился на родной мясоперерабатывающий завод. Здесь, кстати, у него и супруга работает.

- Не жалко животинку? – спрашиваю в момент, когда Виктор обескровливает очередную хрюшку.

- Свиней нет. Ты просто в процессе. Пришли 200 голов – у тебя есть примерно минута-две на убой каждой. А вот коней жалко. Я парень деревенский, мы дома постоянно кололи животину, так что привычный. Вида крови я не боюсь, разве что только своей – если порежусь, сразу голова кружится.

Гаси их!

Именно с таким призывом бойцы берутся за работу. Убойный цех представляет собой просторное помещение, в котором происходит полный цикл от убоя скота до разделки. На одном конце конвейера – живые свиньи, на другом – готовые к реализации туши.

Свиней на завод привозят с фермерского хозяйства. За раз около 200 голов. Убой происходит на следующий день.

- Животные должны, так сказать, отстояться сутки. Дело в том, что при транспортировке они испытывают очень большой стресс, и это прямым образом отражается на цвете и вкусовых качествах мяса. Поэтому мы даем время, чтобы свиньи успокоились, и их уровень гормонов стресса пришел в норму, и лишь потом начинаем убой, - рассказывает технолог убойного цеха Светлана Тарасова.

Перед убоем свиней поливают водой

Перед убоем свиней поливают водой

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сам процесс убоя – зрелище малоприятное, что уж говорить. Хрюшек партиями, по две-три штуки, запускают в небольшой вольер и устраивают им душ. Далее боец гасит (оглушает) животное током – для этого специальными щипцами зажимают за ушами. Чтобы человека самого не ударило током, все работники одеты в резиновые сапоги и резиновые перчатки. Пять-десять секунд и обездвижимое животное падает на бок. Другие свиньи, понимая, что происходит, в этот момент начинают истошно визжать и искать пятый угол – в буквальном смысле, они просто упираются головой в стенку, пытаясь ее протаранить. Если не относиться к этому как к работе, можно сойти с ума…

Оглушение животного током

Оглушение животного током

Фото: Олег УКЛАДОВ

После того, как свинью оглушили током, тушу поднимают за задние ноги на подвесной путь и отправляют на обескровливание. Здесь у некоторых животных начинаются предсмертные судороги. Ловким движением руки боец перерезает артерию и вся кровь за секунды стекает в чан. Вот здесь можно снимать кадры для фильмов ужаса…

- А кровь потом куда деется? Из нее гематоген делают? – спрашиваю, пытаясь отвлечься от происходящего.

- Нет, гематоген изготавливают из бычьей крови. Кровь свиней идет на переварку и потом – на корм животным, - поясняет Светлана Тарасова.

По конвейеру туши идут на обескровливание

По конвейеру туши идут на обескровливание

Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктор в это время продолжает убой. Лицо и руки бойца забрызганы кровью – это здесь вообще обычное явление. Если бы в таком виде он участвовал в кастинге на роль какого-нибудь мясника-маньяка, точно бы прошел.

- Виктор, а жена вас не боится?

- Нет, вроде не боится. Ну, или вида не показывает, - смеется боец скота. - Я всегда спокоен как удав, и настроение у меня всегда хорошее. Чего меня бояться то?

- То есть вы добрый человек?

- Думаю, что да. Никогда никого не обижал… Ну что, будете пробовать?

Как раз «подъезжает» оглушенная током подвешенная свинка. Беру нож. Откладываю нож в сторону. Беру нож. Снова откладываю. Пропускаю уже третью свинью – Виктор смеется надо мной и молча делает свое дело. Ангел, сидящий на правом плече, шепчет: «Тебя после такого не то, что в рай, даже в ад не возьмут…». Бес с левого провоцирует: «Это бой, который свинки никогда не выиграют. Их для этого и выращивали». Виктор берет мою руку, сжимает своей рукой в ней нож и бьет по туши. Зажмуриваюсь. Кричу. Несколько секунд – открываю глаза, уже все готово.

- Вторую – сама! – требует бригадир. – Только кровь нужно спустить полностью всю, иначе отходов потом будет много.

По словам технолога убойного цеха Светланы Тарасовой, не каждый человек сможет приработаться на должности бойца скота.

- Иногда приходят крепкие такие мужчины, но при виде крови им становится дурно, - говорит Светлана.

- Да, бывало, что и пары часов не выдерживали, уходили, - подтверждает Виктор.

- А женщин взяли бы бойцом? – спрашиваю. Кстати, вид крови на удивление меня не вводит в ужас или ступор. Да, неприятно, но пробудь я тут еще одну-две смены, вообще бы перестала обращать на это внимание.

- У нас не было желающих женщин на эту профессию, - смеется технолог цеха. – Но вообще, почему бы и нет? Ведь раньше на государственных мясокомбинатах женщины работали бойцами. У нас же девушки задействованы в процессе разделки кишко-комплектов.

Опал туши

Опал туши

Фото: Олег УКЛАДОВ

После обескровления туши по конвейеру поступают на обработку - омывку, ошпаривание, опал, нутровку (удаление внутренних органов), распил и зачистку. Кстати, распил туши на две части происходит огромной пилой, вид которой сразу впечатляет – фильм «Пила» меркнет на ее фоне.

Тушу распиливают напополам

Тушу распиливают напополам

Фото: Олег УКЛАДОВ

После разделки мясо осматривают три ветврача – убирают абсцессы, гематомы, берут фрагменты мяса на исследование. Если вдруг обнаруживаются паразиты, туша полностью уничтожается путем сожжения.

Ветврачи проверяют туши, убирают абсцессы, гематомы, берут фрагменты мяса на исследование

Ветврачи проверяют туши, убирают абсцессы, гематомы, берут фрагменты мяса на исследование

Фото: Олег УКЛАДОВ

После всех процедур, туши взвешиваются и отправляются на охлаждение – для этого необходимо примерно сутки, и лишь потом мясо поступает на кемеровский завод для дальнейшей обвалки и фасовки.

Обвалка

Идем на обвалку мяса. Мастер-технолог выдала нам специальные кольчужные перчатки и фартук. Кстати, в состав металла, из которого они изготовлены, входит серебро!

Специальные кольчужные перчатки для обвалки сделаны из сплава металлов, в который входит серебро

Специальные кольчужные перчатки для обвалки сделаны из сплава металлов, в который входит серебро

Фото: Олег УКЛАДОВ

Нож идет по мясу как по маслу – диву даюсь. Либо у меня талант, либо тут ножи волшебные!

- Ножи у нас, конечно, очень хорошие, у каждого работника – свои! Однако секрет качественной обвалки заключается еще и в том, чтобы мясо было не замороженное, а охлажденное, температурой от ноля до плюс четырех градусов. Тогда у него и консистенция будет другая, и вкус лучше, - рассказывает Анжела Каргина, мастер-технолог.

Редактор алтайской «Комсомолки» получила образование «обвальщика мяса»

Редактор алтайской «Комсомолки» получила образование «обвальщика мяса»

Фото: Олег УКЛАДОВ

Интересуюсь у специалиста, а как на рынке можно отличить деревенское мясо от того, что было выращено в хозяйствах?

- Это даже специалисту сделать сложно, - говорит мастер. - Пожалуй, могу посоветовать обратить внимание на шкурку и сало. Попробуйте между ними просунуть палец. Если мясо домашнее – это получится сделать, шкура отделится, если из хозяйства, то маловероятно, так как там у свиней сало слишком плотное и крепко прирастает к шкуре.

На обед – свинина!

После всех процедур, туши взвешиваются и отправляются на охлаждение – для этого необходимо примерно сутки

После всех процедур, туши взвешиваются и отправляются на охлаждение – для этого необходимо примерно сутки

Фото: Олег УКЛАДОВ

После трудовой смены идем в столовую мясоперерабатывающего завода. Если вас интересует вопрос о том, не отбивает ли все выше увиденное аппетит – нет! Я даже поинтересовалась у бойца Виктора – а не было ли у него желания стать вегетарианцем после работы в убойном цехе, на что тот только посмеялся:

- Я слишком люблю манты с мясом!

Вход в столовую разрешен только в спецодежде и шапочке, из-под которой не должны торчать волосы. Причем переодеваться должны даже сотрудники бухгалтерии.

В меню – отварные свиные языки, шашлык, котлеты. Все вкусно, сытно, порции большие, голодным точно не останешься. И вот теперь самое главное – завод частично компенсирует своим сотрудникам питание. В среднем мясной деликатесный обед обходится в 40-60 рублей.

- Да тут как минимум за еду можно работать! – шучу я. – Кадры требуются?

- Да, есть вакансии. Недавно, кстати, были вакансии бойца скота – три рабочих дня в неделю, зарплата в среднем 40 тысяч рублей. Сейчас уже приняли народ. Но зато требуются рабочие в наш новый рыбный цех – так что если есть желающие, добро пожаловать! – говорит Надежда Шатунова, главный экономист.

Кстати, те, кто прирабатываются на заводе, остаются тут на долгие годы.

- Я на убое работаю уже десять лет. И могу сказать, что это прям мое, кайфую от своей профессии, не променяю ни на какую другую! Считаю, что это у меня прирожденное! – признается боец скота Борис Астанин.

Не зря говорят, что все профессии нужны, все профессии важны. И профессия бойца скота, какой бы жестокой она не казалась, не исключение. В следующий раз, когда вы начнете обедать или ужинать мясом, птицей, котлетами, стейками – не забывайте, что всё это «умерло» не своей смертью… Да, вы можете лично не «гасить» свинью током, не надрезать ей горло, не смывать потом ее кровь с пола в цехе, но не обманывайте себя, что не несете за это ответственность в момент, когда ваши вкусовые сосочки ликуют. Пока люди будут кушать мясо, кому-то придется убивать животных. И этому даже обучают… Поэтому журналистам, которые прошли на мясоперерабатывающем заводе «курс молодого бойца» вручили сертификаты о получении профессий «боец скота», «обвальщик» и «жиловщик мяса и субпродуктов».

В рамках проекта «Журналист меняет профессию» корреспонденты получили сертификаты о получении профессии «боец скота»

В рамках проекта «Журналист меняет профессию» корреспонденты получили сертификаты о получении профессии «боец скота»

Фото: Олег УКЛАДОВ

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