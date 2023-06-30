«Падающий Лось ушел на небесное пастбище»: умер известный индеец, живший на Алтае

Монтана жил отшельником на берегу Телецкого озера Фото: СОЦСЕТИ

Живший на берегу Телецкого озера индеец по прозвищу Падающий лось – Монтана скончался 29 июня. Те, кто его знал, вспоминают, что это был очень приятный, добрый человек с философским воззрением на жизнь.

На Алтай Монтана в свое время приехал из Новосибирска. Высокий мужчина с копной длинных седых волос, в головном уборе индейцев Америки – даже для Горного Алтая он выглядел тогда экзотично. В конце 90-х Падающий лось, а по паспорту Анатолий Петрович Мироненко, работал егерем в Алтайском биосферном заповеднике, и относился к природе с почтением. Жил отшельником и не очень любил внимание, хотя его образ жизни, безусловно, вызывал интерес у многих. Про него даже писали в американской прессе.

Он нередко выступал в защиту животных, писал стихи, и принимал гостей в своем маленьком жилище. Каждое утро воздавал хвалу солнцу, духам леса и озера. Монтана знал множество местных историй и легенд.

- Я точно знаю, что Монтана никогда не бывал в Скалистых горах и на просторах прерий Дикого Запада. Физически. Но, душа его не просто была там. Она там родилась, жила, живет и будет жить там вечно. Незаурядный человек, доброта его соответствует его размерам. Лично я между строк его книги вижу не Скалистые горы, а наш Алтай, - так писал о нем в своем блоге Вадим Климов, алтайский арт-критик.

Вадим вспоминает, что его удивил дом индейца. Это была небольшая хибарка, где было много книг. Монтана читал их запоем - и днем, и при свете свечи.

- Падающий Лось ушел на небесное пастбище. Монтана оставил свой след на берегу озера, след этот неглубокий, мягко ходил этот тяжелый человек, а чаще сидел на берегу и смотрел на воду, - написал о нем Вадим Климов.

Его наследием стала книга «Тропа на родину». Его поэма в стихах начинается с этих слов:

«Когда-то, долго, «с потом, с кровью»,

Творя отдельный континент,

Господь с особенной любовью,

Счастливый выбравши момент,

Создал озёра, реки, горы,

Леса редчайшей красоты,

Равнин великие просторы,

Вершины редкой высоты.

В леса пустил оленей разных,

В равнины – антилоп прекрасных,

Лосей, бизонов и волков,

Медведей – в горы, в глубь лесов.

Козлов и пум, баранов снежных

Пустил в снега Скалистых гор,

Стихиям всем наперекор,

Краёв, столь диких и безбрежных».

Монтана скончался в возрасте 69 лет. Прощание состоится в Новосибирске 1 июля с 15 часов в крематории по ул. Военторговская, 4/1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле прощаются с заслуженным врачом Владимиром Черненко

Известный хирург Владимир Черненко скончался на 62-м году жизни (подробнее)