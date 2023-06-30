«Падающий Лось ушел на небесное пастбище»: умер известный индеец, живший на Алтае

Монтана жил отшельником на берегу Телецкого озера
Фото: СОЦСЕТИ
Живший на берегу Телецкого озера индеец по прозвищу Падающий лось – Монтана скончался 29 июня. Те, кто его знал, вспоминают, что это был очень приятный, добрый человек с философским воззрением на жизнь.
На Алтай Монтана в свое время приехал из Новосибирска. Высокий мужчина с копной длинных седых волос, в головном уборе индейцев Америки – даже для Горного Алтая он выглядел тогда экзотично. В конце 90-х Падающий лось, а по паспорту Анатолий Петрович Мироненко, работал егерем в Алтайском биосферном заповеднике, и относился к природе с почтением. Жил отшельником и не очень любил внимание, хотя его образ жизни, безусловно, вызывал интерес у многих. Про него даже писали в американской прессе.
Он нередко выступал в защиту животных, писал стихи, и принимал гостей в своем маленьком жилище. Каждое утро воздавал хвалу солнцу, духам леса и озера. Монтана знал множество местных историй и легенд.
- Я точно знаю, что Монтана никогда не бывал в Скалистых горах и на просторах прерий Дикого Запада. Физически. Но, душа его не просто была там. Она там родилась, жила, живет и будет жить там вечно. Незаурядный человек, доброта его соответствует его размерам. Лично я между строк его книги вижу не Скалистые горы, а наш Алтай, - так писал о нем в своем блоге Вадим Климов, алтайский арт-критик.
Вадим вспоминает, что его удивил дом индейца. Это была небольшая хибарка, где было много книг. Монтана читал их запоем - и днем, и при свете свечи.
- Падающий Лось ушел на небесное пастбище. Монтана оставил свой след на берегу озера, след этот неглубокий, мягко ходил этот тяжелый человек, а чаще сидел на берегу и смотрел на воду, - написал о нем Вадим Климов.
Его наследием стала книга «Тропа на родину». Его поэма в стихах начинается с этих слов:
«Когда-то, долго, «с потом, с кровью»,
Творя отдельный континент,
Господь с особенной любовью,
Счастливый выбравши момент,
Создал озёра, реки, горы,
Леса редчайшей красоты,
Равнин великие просторы,
Вершины редкой высоты.
В леса пустил оленей разных,
В равнины – антилоп прекрасных,
Лосей, бизонов и волков,
Медведей – в горы, в глубь лесов.
Козлов и пум, баранов снежных
Пустил в снега Скалистых гор,
Стихиям всем наперекор,
Краёв, столь диких и безбрежных».
Монтана скончался в возрасте 69 лет. Прощание состоится в Новосибирске 1 июля с 15 часов в крематории по ул. Военторговская, 4/1.
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