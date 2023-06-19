В Барнауле прощаются с заслуженным врачом Владимиром Черненко

Кандидат медицинских наук, ветеран труда умер 17 июня. Фото: архив АГМУ

В Барнауле 19 июня прощаются с заслуженным врачом России Владимиром Черненко. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Кандидат медицинских наук, ветеран труда скончался 17 июня на 62-м году жизни.

По словам коллег, это был врач с большой буквы, бесконечно преданный своей профессии.

- Высококвалифицированный, грамотный специалист, мы несколько лет назад работали в одной области, - вспоминает Константин Анатольевич Волощенко, бывший главный врач Алтайского краевого ожогового центра.

- Грамотный, внимательный к пациентам, хороший человек, с которым приходилось пересекаться по работе, - вспоминает Олег Першин, бывший заведующий отделением детской реанимации. - Как врача его любили и уважали и многочисленные пациенты, которым он помог.

- В день медика, в воскресенье 18 июня пытались ему позвонить, поздравить, поблагодарить, но его телефон уже молчал.., - рассказала в сетях Катерина, одна из бывших пациенток.

Владимир Черненко обучался на лечебном факультете Алтайского государственного медицинского института, в 1986 году стал работать врачом-хирургом в Благовещенской районной больнице. В 1992 году (в сложные годы, когда многие врачи бежали из профессии) он возглавил отделение гнойной хирургии в горбольнице №3 Барнаула (сейчас отделение базируется в горбольнице №8).

Врач-трудоголик совмещал работу с должностью доцента кафедры общей хирургии в АГМУ. Владимир Викторович является автором более 75 публикаций, нескольких монографии и авторских свидетельств на изобретение.

Что стало причиной смерти, не сообщается. Прощание состоится 19 июня с 13.30 до 15.00 по адресу ул. Аносова, 8, зал №2.

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