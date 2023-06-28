Купченко, Галкин и дочь Шукшина: кто из звезд приедет на фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» – 2023

Финальный день Шукшинского фестиваля, как и всегда, пройдет на родине Василия Макаровича Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае окончательно утвердили программу Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Рассказываем, какие мероприятия запланированы и кто из звезд посетит регион в этот раз.

Какие актеры приедут на Алтай?

В этом году «Шукшинские дни», включая кинофестиваль, пройдут в регионе с 18 по 22 июля. В общую программу вошли 60 мероприятий, которые пройдут не только в Барнауле и на родине Василия Шукшина – в Сростках, но также в Бийске, Новоалтайске, Камне-на-Оби, ЗАТО Сибирский, Бийском, Смоленском, Алтайском, Зональном, Тюменцевском, Ребрихинском районах.

Стартует фестиваль в Барнауле 18 июля у памятника Василию Шукшину, а вечером по «красной дорожке» пройдут все гости и участники Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» и XXV Шукшинского кинофестиваля. Среди них народная артистка РСФСР Ирина Купченко, народная артистка РФ Ольга Прокофьева, заслуженные артисты России Борис Галкин и Полина Агуреева, артист театра и кино Игорь Петренко.

А кто войдет в писательскую делегацию?

В писательскую делегацию вошли поэты Елена Лапшина и Михаил Левантовский, Светлана Кекова и Руслан Измайлов, лингвист, поэт и прозаик Владимир Елистратов, писатель, публицист и педагог Владимир Крупин, прозаик, поэт, переводчик Нина Орлова-Маркграф, прозаик, фантаст, Гаянэ Степанян.

Традиционно пройдут литературные перекрестки, творческие встречи, конкурсы, выставки и экскурсии.

Дочь Шукшина

Особенностью фестиваля в этом году станет круглый стол, посвященный творчеству Шукшина в современном культурном и образовательном контексте. В нем примет участие дочь советского писателя и режиссера, филолог, переводчик Екатерина Шукшина.

Финальный день Шукшинского фестиваля, как и всегда, пройдет на родине Василия Макаровича – в селе Сростки. 22 июля в 16.00 часов на горе Пикет начнется заключительная программа «Шукшинских дней» и закрытие кинофестиваля.

С полным перечнем мероприятий можно ознакомиться на сайте министерства культуры Алтайского края.

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