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Происшествия29 июня 2023 7:30

Полицейские установили, кто и где купил алкоголь отравившимся бийским школьникам

В отношении мужчины завели дело об административном правонарушении
Александр Коровниченко
Личность мужчины, который приобрел алкоголь школьникам, была установлена сотрудниками полиции Бийска

Личность мужчины, который приобрел алкоголь школьникам, была установлена сотрудниками полиции Бийска

Фото: Олег УКЛАДОВ

В происшествии с отравлением детей алкоголем в Бийске стали известны новые детали. Спиртное компании школьников купил мужчина 1964 года рождения. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Алкоголь в Бийске школьникам приобрел мужчина 1964 года рождения. К нему с просьбой помочь с покупкой обратился один из подростков. Мужчина согласился и купил в баре алкоголь для детей. В итоге один из школьников был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести с сильным алкогольным отравлением. Сейчас, по данным Следственного комитета, с пострадавшим все хорошо, он выписан из больницы.

Личность мужчины, который приобрел алкоголь школьникам, была установлена сотрудниками полиции Бийска. В отношении него завели дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.10 КоАП Российской Федерации («Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Максимальное наказание по этой статье - штраф до 3000 рублей.

Дети, которые участвовали в распитии спиртного, не состояли на учете в полиции по делам несовершеннолетних. С их родителями провели профилактическую беседу и также привлекут к административной ответственности.

Врач анестезиолог-реаниматолог, токсиколог Олег Першин ранее рассказал «Комсомолке», что дети довольно часто попадают на реанимационную койку после употребления алкоголя:

- Я 40 лет работал с отравлениями, после алкоголя поступало много разных детей, и они не обязательно из неблагополучных семей. Алкоголь для детского организма опасен так же, как и для взрослых, но еще нужно учитывать возраст: чем младше ребенок – тем опаснее, потому что еще не сформировалась ферментная система.

Ранее сообщалось о том, что происшествие с отравлением детей в Бийске было взято на контроль правоохранительными органами, которые занимались выяснением всех обстоятельств произошедшего.

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