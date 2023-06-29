Личность мужчины, который приобрел алкоголь школьникам, была установлена сотрудниками полиции Бийска Фото: Олег УКЛАДОВ

В происшествии с отравлением детей алкоголем в Бийске стали известны новые детали. Спиртное компании школьников купил мужчина 1964 года рождения. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Алкоголь в Бийске школьникам приобрел мужчина 1964 года рождения. К нему с просьбой помочь с покупкой обратился один из подростков. Мужчина согласился и купил в баре алкоголь для детей. В итоге один из школьников был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести с сильным алкогольным отравлением. Сейчас, по данным Следственного комитета, с пострадавшим все хорошо, он выписан из больницы.

Личность мужчины, который приобрел алкоголь школьникам, была установлена сотрудниками полиции Бийска. В отношении него завели дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.10 КоАП Российской Федерации («Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Максимальное наказание по этой статье - штраф до 3000 рублей.

Дети, которые участвовали в распитии спиртного, не состояли на учете в полиции по делам несовершеннолетних. С их родителями провели профилактическую беседу и также привлекут к административной ответственности.

Врач анестезиолог-реаниматолог, токсиколог Олег Першин ранее рассказал «Комсомолке», что дети довольно часто попадают на реанимационную койку после употребления алкоголя:

- Я 40 лет работал с отравлениями, после алкоголя поступало много разных детей, и они не обязательно из неблагополучных семей. Алкоголь для детского организма опасен так же, как и для взрослых, но еще нужно учитывать возраст: чем младше ребенок – тем опаснее, потому что еще не сформировалась ферментная система.

Ранее сообщалось о том, что происшествие с отравлением детей в Бийске было взято на контроль правоохранительными органами, которые занимались выяснением всех обстоятельств произошедшего.

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