В Алтайском крае шестеро подростков отравились алкоголем

Одному из подростков потребовалась помощь медиков Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае шестеро несовершеннолетних отравились алкоголем. По информации телеграмм-канала станции скорой помощи Бийска, школьники из района отравились коктейлями. Одному из них потребовалось медицинская помощь.

По предварительной информации подростки 2009 – 2010 года рождения распивали коктейли с водкой. В итоге одному из них потребовалась помощь медиков. Парень был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести с сильным алкогольным отравлением. Еще пять подростков прошли освидетельствование в наркологическом диспансере. У двух из них было обнаружено завышенное содержание алкоголя в крови.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой Бийского района была назначена проверка по сообщению об отравлении детей. Будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, реализации алкоголя подросткам.

Также Следственным комитетом России по Алтайскому краю назначена доследственная проверка по ст. 238 УК РФ. В ходе проверки будет установлено, при каких обстоятельствах подростки смогли приобрести алкоголь. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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