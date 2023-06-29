«Когда мы вышли, они пошли за нами»: подросток рассказал, из-за чего пьяный пассажир угрожал ему ножом в маршрутке

Когда мужчина достал нож, подросток не испугался Фото: Олег УКЛАДОВ

На днях в паблике Барнаула появилось видео, на котором во время поездки в автобусе мужчина машет перед лицом подростка ножом, донося до парня «истину» жизни. «Комсомолке» удалось связаться с молодым человеком. Зовут его Вадим. 16-летний школьник рассказал, из-за чего начался конфликт с пьяным мужчиной. Оказалось, что ему пришлось вступиться за подруг.

- На одной из остановок в маршрутку зашли двое пьяных мужчин и начали прогонять моих одноклассниц с мест. Потом один решил вытереть руки об меня, я сделал ему замечание, после чего и начался конфликт, - говорит Вадим.

Видео конфликта опубликовали в паблике «Инцидент Барнаул». На кадрах видно, как дебошир угрожает подростку огромным ножом на глазах у других пассажиров маршрутки. Поразительно в этой истории, что ни взрослые мужчины, ни водитель, не предприняли попыток хоть как-то помешать агрессору.

Родственница подростка Екатерина Шакирова недоумевает, почему тот же водитель не отреагировал.

- Мне показалось это диким. Как оказалось, в маршрутке ехало немного взрослых. Одна из женщин хотя бы словесно попыталась как-то успокоить дебошира, но больше всего удивляет, конечно, равнодушие водителя. Как такое может быть, что он не остановился и не вызвал полицию? – удивляется Екатерина.

Пьяный мужчина всячески пытался спровоцировать парня на драку. Но тот сохранял спокойствие и невозмутимый вид.

Одноклассницы, снимающие конфликт на видео, сначала посмеивались над тем, что говорит дебошир, но, когда мужчина вытащил огромный нож, всем стало не до смеха.

- Когда он достал нож страшно не было, видимо, из-за адреналина, - признается Вадим.

Подросток с подругами вышли на остановке, но мужчины не отстали от них, и последовали за Вадимом. Они уже приготовились нанести увечья подростку, но все пошло не по плану.

- Я не видел кто это, но какой-то парень, который вышел на ЦУМе, дал мне перцовый баллон. Когда мы вышли на своей остановке, они пошли за нами, один встал в стойку, чтобы меня избить, а второй снова достал нож. Я отошел чуть назад и залил их баллончиком, а после быстро ушел, - рассказал подросток.

Екатерина добавляет, что гордится племянником Вадимом и тем, как он отреагировал на неадекватное поведение пьяного пассажира.

- Его трудно теперь назвать ребенком, потому что он оказался самым взрослым в маршрутке. Я очень надеюсь, что этого мужчину посадят.

Мама Вадима Наталья тоже одобряет действия сына.

- Мы ему сказали, что он правильно себя повел. Не стал обострять ситуацию. Дальше пусть с ним полиция разбирается, - говорит Наталья.

Кстати, Вадим не стал писать заявление, однако сотрудники полиции, обратив внимание на видеозапись, все же выяснили личность агрессивного пассажира и задержали 43-летнего мужчину, а дальше делом занялся Следственный комитет края. В итоге на дебошира возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Известно, что мужчина был неоднократно судим за преступления против личности и собственности.

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