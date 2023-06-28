Черви в печени. От какой рыбы можно заразиться описторхозом

Описторхоз чаще всего встречается среди семейства карповых Фото: Олег УКЛАДОВ

Обь – самый крупный в мире очаг описторхоза. Это заболевание, вызываемое паразитическими червями. О том, в каких видах рыб в Алтайском крае чаще всего встречаются паразиты, рассказали на сайте АлтГУ.

Что такое описторхоз?

Коварность заражения описторхозом в том, что человек может не подозревать, что болен. Заражение происходит при поедании сырой, малосоленой, вяленой или недостаточно термически обработанной речной рыбы семейства карповых. Это может быть язь, сибирский елец, линь, европейская плотва, чебак, краснопёрка, сазан, карп, усач, лещ, густера, подуст, жерех, уклея.

Паразит проникает в жёлчевыводящие пути, ткани печени и поджелудочной железы, повреждая их. Причем нередко описторхоз маскируется под другие болезни. У человека может возникнуть аллергия на выделяемые описторхами вещества, начаться лихорадка, обильное потоотделение, также среди симптомов - воспалительные процессы в верхних дыхательных путях, диарея, рвота, метеоризм, боли в желудке, отсутствие аппетита.

Самые опасные виды рыб

По последним данным, по Обскому бассейну Алтайского края описторхоз чаще всего встречается среди семейства карповых: язь — 43,5%, линь — 32%, пескарь — 29,3%, лещ — 27,8%, гольян — 16,2%.

– По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в 2020 году было исследовано 239 проб рыбы по паразитарным показателям. Показатель обнаружения возбудителей биогельминтозов в рыбе составил 15%. Тогда как в 2010 году составлял чуть больше 3%. Зараженность рыбы в водоемах края неравномерная: более высокая отмечается ближе к устью притоков Оби, а также на всем протяжении основного бассейна до впадения в Обское море в Новосибирской области, – отмечает кандидат географических наук, доцент кафедры природопользования и геоэкологии АлтГУ Ольга Отто.

Кстати, пораженность описторхозом коренного населения севера РФ достигает 80-100% и связана с особенностями питания.

Как защититься от описторхоза?

Чтобы избежать заражения описторхозом ученые дают несколько рекомендаций:

– после разделки сырой рыбы необходимо тщательно вымыть руки с мылом, то же самое нужно проделать с разделочной доской, ножами и другими кухонными принадлежностями, которые контактировали с тушкой,

– жарить рыбу нужно крупными кусками без панировки;

– личинки описторха погибают при варке рыбы цельным куском через 20 мин, в рыбном фарше — через 10 мин после начала кипячения, при засолке – через 4-7 суток;

– вялить рыбу в домашних условиях надо не меньше трех недель после предварительного трехдневного посола (из расчета 14 граммов соли на каждые 100 граммов рыбы). Она будет готова к употреблению через три недели, когда мышцы станут твердыми.

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