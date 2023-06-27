Большой улов: барнаульские рыбаки рассказали о своих трофеях

Обь богата на щуку, сазана, окуня, леща и карася. Фото: Дмитрий Игорев

27 июня отмечается День рыбака. В честь праздника барнаульские рыболовы рассказали о свих трофеях и о том, где можно поймать богатый улов.

Сазан на 14 кг

Для Дмитрия Игорева рыбалка скорее хобби, но это пока. Дмитрий планирует создать команду по карповой ловле и поучаствовать в соревнованиях.

Пойманный трофей – сазан весом в 14 кг. В основном крупную рыбу Дмитрий ловит в Оби.

- Выбор места – это не сложно. В начале сезона, когда воды еще много, рыбачим выше по течению, когда воды становится меньше, уходим ниже по течению, - говорит рыбак.

По словам Дмитрия, назвать крупный улов удачей нельзя. Место выбирается тщательно, изучается эхолотом, готовится прикорм. Такая рыбалка занимает не одни сутки, но порой клевать рыба начинает уже через пару часов.

- Хорошая насадка – это тигровый орех и бойл. Именно на эту комбинацию удалось взять трофей на 14 кг, но это не предел, напарники ловили и по18 кг, - делится секретом удачной рыбалки Дмитрий.

: Вес этого сазана – 14 кг. Фото: Дмитрий Игорев

11-килограмовый сазан у Старого моста

Максим Жданов рыбак с большим стажем. Рыбалкой занимается с 6 лет и прививает любовь к рыбной ловле и дочери. Максим посвящает рыбалке все свободное время. Как-то ему улыбнулась удача и он поймал сазана весом в 11 кг. Причем даже ехать далеко не пришлось - мужчина поймал его в Оби, недалеко от Старого моста.

Поймать такого сазана можно недалеко от города. Фото: Максим Жданов

Щука 4 кг

А вот у Станислава Денисова улов поскромнее - щука весом 4,1 кг, но это не самый крупный, попадалась рыбка и побольше. Поймана такая тоже в Оби.

- Крупную рыбу поймать не так просто. Для этого нужен опыт, подходящие снасти и определенные знания, - отмечает Станислав.

Для Станислава рыбалка – это в первую очередь отдых душой плюс адреналин. Рыбачит он уже порядка 20 лет и делает это не ради рыбы, а потому что рыбалка стала делом его жизни, к тому же он создатель крупного сообщества рыбаков ВКонтакте.

- На самом деле под Барнаулом рыба есть вообще везде, даже в черте города. Например, в озере возле кардиоцентра. Другой вопрос, что употреблять ее в пищу опасно из-за загрязнения водоемов, - предупреждает Станислав.

Станислав Денисов ловит на спиннинг. Фото: Станислав Денисов

Семейный улов

Иногда рыбалка – это дело семейное. Вот и Сергей Калашников привлек к рыбалке и жену, и маленького сына. На фото его улов - сазан весом в 7 кг, но личный рекорд - рыбина весом 11,3 кг.

Для Сергея рыбалка – это не просто хобби, но образ жизни. Как и любой опытный рыбак, Сергей знает «клевые» места. Ловить сазана он советует у села Ильинка и в районе села Боровиково.

Сазан на 7 кг - не единственный трофей Сергея. Фото: Сергей Калашников

Щука 7,2, кг

Щука весом в 7,2 кг попалась на блесну Алексея Ермакова.

- Такая щука водится в Оби, в районе Шадрино. Вообще, местные протоки тоже богаты на рыбу, - рассказал Алексей.

Такую внушительную щуку Алексей поймал в июле. Фото: Алексей Ермаков

КСТАТИ

В сообществе ВКонтакте рыбаки с удовольствием делятся своим опытом и местами, где есть хороший поклев. Но, отмечают они, не все любители рыбной ловли относятся к природе с уважением. Некоторые из них оставляют после себя мусор. Тем, кому чистота берегов небезразлична, приходится убирать и за другими. Рыбаки призывают бережно относиться к природе и желают хорошей рыбалки.

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