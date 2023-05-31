«Жму 350 кг, но пакеты из магазина носит муж!»: спортсменка-бодибилдер о мужчинах, красоте и перекусах после шести

Ирина и Антон Красниковы Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Алтайская спортсменка Ирина Красникова стала абсолютной чемпионкой международного турнира гран-при по бодибилдингу, который проходил в Армении. Вместе с мужем Антоном, который также же занимается бодибилдингом и является ее опорой и поддержкой во всем, ответила на вопросы в эфире радио «Комсомольская правда»-Барнаул» (106.8 FM).

- Ира, поздравляем тебя с золотой медалью! Она теперь висит на самом видном месте?

Ирина: Да, рядом с другими медалями, у нас в клубе. На самом видном месте. И pro-карта там же.

- А что дает pro-карта? Думаю, что не все понимают, что это такое.

Ирина: Pro-карта дает право участвовать в профессиональных и международных турнирах. Там совершенно другие формы, другое качество, другие объемы - это возможность двигаться в профессиональном спорте все дальше и дальше.

Антон: Добавлю, для спортсменов, которые занимаются бодибилдингом, pro-карта - это своего рода как попасть на олимпийские игры.

Ирина на соревнованиях по бодибилдингу Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- То есть, будет еще более серьезная подготовка … Ира, сама то не боишься, что будет дальше?

Ирина: Я с нетерпением жду, что будет дальше!

- Победы, титулы, медали - это способ самоутвердиться или доказать кому-то что-то?

Ирина: Когда начала готовиться выступать два года назад, то первостепенной задачей было проверить себя на прочность: смогу ли я? А медаль - это уже подтверждение твоего пути и твоих действий.

- А чем ты до бодибилдинга занималась?

Ирина: В спорте я всю жизнь. С детства занималась хореографией. В 14 лет познакомилась с фитнесом. Преподавать танцы начала в 15 лет и сертифицированным фитнес тренером стала в 11 классе школы.

- Антон, а ты не боишься, что супруга потеряет женственность, качая мышцы?

Антон: Многие считаю бодибилдинг совсем не женским занятием. Да, есть категории, где девочки сильно раскачиваются. А в таких как «бикини», «Wellness» – это очень женственные категории. Здесь есть красивые прически, макияж, все очень эстетично выглядит. И очень многие, кто знают Иру, замечают, что она маленькая и небольшая.

- Сейчас ты на пике формы. А как быстро сдувается мышечная масса?

Ирина: Все связанно с питанием. Потерять форм у можно и за две недели. Поэтому очень важно правильно выходить из соревновательного сезона, соблюдая правильный режим питания.

- По параметрам стандарт красоты это 90-60-90. А какие у тебя сейчас объемы?

Ирина: Так скажу: в межсезонье охват талии у меня 68-70 см. В соревнования – 63 см. Но при этом обхват одного бедра 63 см - точно такой же, как у талии!

- В твоих категориях выступления объем бедра - это критически важно?

Ирина: Да, но не по сантиметрам, а по форме. Тут очень важно сделать свою форму конкурентной. Для тех, кто не знает, категория «Wellness» – это как раз развитый низ тела: бедра, ягодичные мышцы, ну и, конечно, спортивный верх.

- Ребята, подготовка к соревнованиям чем-то отличается от тренировок любителей в спортзале?

Антон: Принципиальная разница в количестве тренировок, их регулярности. Ну и самое главное – режиме питания, который надо постоянно держать. Приемы пищи каждые три часа. А за месяц до соревнований - запрет на углеводы, только один белок.

Спорт для Ирины всегда был важной частью жизни Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Это же вредно для организма…

Ирина: Очень важно в межсезонье и во время подготовки не только контролировать питание, но и витамины. После соревнований важно себя правильно восполнять и оздоравливаться.

- А к фастфудам как относитесь?

Ирина: Ну, тот же гамбургер можно сделать полезным и вкусным в домашних условиях.

Антон: В межсезонье можем чуть больше себе позволить. Ира, например, очень любит молочные коктейли и вообще молочные продукты.

- Кстати, про молочку. Многих новичков в зале удивляет, что ее надо исключать из питания. Почему?

Ирина: Там есть лактоза, а это молочный сахар, и он влияет на качество формы, на обменные процессы. Плюс молочные продукты жирные. Если спортсмену пить молоко, то только безлактозное. Сыры для нас - это вообще запретное лакомство из-за высокого содержания жиров.

- А после победы позволяете себе мороженное или шоколадку?

Антон: Конечно! Мы же были в Ереване, а там очень интересная кухня. После соревнований устроили гастрофестиваль. Везде, всего по чуть-чуть попробовали. Особенно соскучились по ягодам и фруктам – их ведь тоже нельзя во время сгонки веса.

- А во сколько обходятся соревнования?

Ирина: Цифры бывают разными, в зависимости от такого, как далеко ехать, где жить. Международные турниры в среднем обходятся от 100 до 200 тыс. рублей.

Антон: В зависимости от страны, куда едешь. В Испании мы были на чемпионате мира, там, естественно, подороже. Это все за свой счет, но в последнее время помогают спонсоры.

- А в гардеробе чего больше - спортивных костюмов или платьев с юбками?

Ирина: Все это, конечно, есть. Много юбок, туфель. На самом деле, когда много время проводишь в зале, еще больше хочется красиво одеваться.

- Многие девушки, которые занимаются бодибилдингом, перекачиваются так, что иногда страшно на них смотреть. Ты не боишься с этим переборщить?

Антон: Позвольте, я отвечу на этот вопрос, потому что я этого боюсь больше, чем Ирина. Контролирую иногда ее. Мне хочется жить с девушкой, а не с мужеподобной женщиной-качком.

Ирина: Я и сама понимаю как тренер, что у меня есть своя категория и если буду перебарщивать, то в нее не войду.

- Ира, какие веса жмешь?

Ирина: Рабочие веса у меня такие: тяга штанги - 92 кг, присед со штангой самый максимальный – 127 кг на 10 повторений. А ногами жму где-то 350 кг.

- Ого! А пакеты из магазина сама носишь?

Антон: Пакеты из магазина ношу только я, но, правда, иногда подшучиваю над Ирой – мол, в зале 100 кг тянет, слабо ли пакет взять? Но на самом деле, какие бы веса она не поднимала, важно, чтобы она всегда чувствовала себя девочкой.

- А бывает такое, что мужчины, видя твою выделяющуюся спортивную форму, чувствуют себя неловко?

Ирина: Я думаю, это должно наоборот простимулировать их заняться спортом. Неловкость бывает, когда мужчина делает подход, а когда я подхожу спрашивает: «Вам убрать веса?». Я отказываюсь и, наоборот, начинаю добавлять блины на штангу.

Ирина с очередной наградой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Ирина, для тебя какое самое неприятное качество в мужчинах?

Ирина: Я не люблю грубость. Как в мужчинах, так и в женщинах.

- А что, наоборот, ценишь?

Ирина: Ценю ум и юмор.

- А много ли внимание уделяешь своей внешности? Ходишь к косметологу?

Ирина: Я считаю, что женщина должна заниматься собой в любом возрасте, ухаживать за собой. Отмечу, что правильное питание является основой здоровой кожи. Если его соблюдать, то можно обойтись и без косметолога.

- Ирина, за какое время ты, как тренер, можешь привести человека в форму?

Ирина: Наверное, самый ярким примером здесь будет проект «Сибирская трансформация», куда приходят парни и девушки и за три месяца приводят себя в качественную форму! Сбрасывают вес все по-разному, это еще зависит от исходной формы. Девочки сюда приходят после беременности и многие после проекта идут дальше и даже начинают выступать на соревнованиях.

Антон: У Иры, как у тренера, отлично получается мотивировать людей. У ее девчонок глаза горят! И это важно!

- Самый популярный вопрос у тех, кто хочет похудеть: после шести есть нельзя?

Ирина: После шести есть можно. Все зависит от того, во сколько ты встал и когда был последний прием пищи. В конце дня для перекуса подойдет белковая пища. Но ни в коем случае не фрукты. Один из самых распространенных мифов - грейпфрут перед сном сжигает жиры и помогает похудеть.