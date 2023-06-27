Дочь Рождественского хочет установить памятник отцу в Барнауле

Екатерина планирует обсудить с друзьями-скульпторами будущий памятник отцу в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Дочь поэта Роберта Рождественского Екатерина во время своего визита на Алтай встретилась с местными властями и обсудила идею создания в Барнауле улицы и сквера с именем ее отца.

– Я встречалась с мэром Барнаула, и мы обсуждали эту тему. Я считаю, хорошо бы еще сделать сквер. Я как вернусь в Москву, буду обязательно говорить с нашими замечательными скульпторами, чтобы они сделали хороший памятник. Когда обсуждали вопрос сквера, то размышляли, что в нем еще может быть. Я думаю, надо будет березы из Косихи притащить. Пусть они там растут, потому что они совершенно удивительные. Какой-то особый сорт, просто потрясающие, высоченные красавицы белые! Я думаю, это будет знаковым моментом, - говорит Рождественская.

Так как Барнаул Екатерина плохо знает город, то пока даже представить не может, в каком районе мог бы располагаться сквер и улица имени Роберта Рождественского.

– Я пока не знаю, в новом или каком-то старом месте это будет. Я бы поставила сквер где-нибудь в центре города, - добавляет она.

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, он с мэром Барнаула Вячеславом Франком уже поднимал вопрос по улице Рождественского в столице региона. Предварительно согласовали новые микрорайоны, которые еще только застраиваются. А вот идея непосредственна сквера, еще обсуждается.

В самой Косихе, где на днях закрыли Литературный фестиваль Роберта Рождественского на предложение дочери поэта выкопать несколько берез, откровенно удивились. Какими-то особенными они их не видят. Наверное, просто глаз «замылился».

– Это место силы наших земляков. Мы сюда приглашаем всех гостей, чтобы они могли насладиться этой атмосферой. Некоторые говорят, что березы здесь выше, чем в других местах нашей большой родины. Нам так не кажется, - говорит председатель комитета по культуре и туризму администрации Косихинского района Алексей Панюков. – Чтобы они такие большие выросли и в Барнауле, нужно просто любить это место, ухаживать за ним, следить за ними. Знаете, когда к нам приезжаю гости, первое, что они начинают делать – это обниматься с березами. Наверное, потому что они такие сильные, могучие и величественные. Все потому что люби тоже сюда приезжают с любовью, с желанием отдать частичку своей души, насладиться этой природой. На них же можно смотреть бесконечно, также как на горящий огонь или льющуюся воду.

Кстати, в самой Косихе даже есть легенда, почему Яр Любви назвали именно так. Якобы когда-то была пара, которая до беспамятства любила друг друга, но произошла трагедия и один из них погиб. Это как раз произошло в этом месте.

– Но для нас это место буквально намолено и мы всегда стараемся приглашать сюда гостей, чтобы они могли подышать этим воздухом и насладиться природой, - добавляет Панюков.

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