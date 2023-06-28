Учеба с молитвой. Как поступить в семинарию и каково там учиться?

20 июня объявлен прием документов на поступление в духовную семинарию Барнаула Фото: Алтайской митрополии

С 20 июня начался прием документов в духовную семинарию. Многие слышали об этом учебном заведении в Барнауле, но при этом мало кто знает, как туда поступить и каково там учиться. В пресс-службе Алтайской Митрополии ответили на вопросы выпускников, интересующихся религией и философией и размышляющих о том, где учиться дальше.

Духовная семинария Фото: Алтайской митрополии

- Кто может обучаться в духовной семинарии?

- Поступить в семинарию может любой православный мужчина, строгих правил по возрасту сегодня нет, при поступлении помимо прочих документов нужна справка о крещении, рекомендация приходского священника, у поступающего семейного человека должен быть только один брак, как и у его супруги.

Духовная семинария Фото: Алтайской митрополии

- На кого можно обучиться в семинарии?

- Закончившие факультет «Теология» семинаристы смогут работать не только священниками, но и преподавателями в ВУЗах, научными сотрудниками в архивах и т.д.. Выпускники получают степень бакалавра, официально признанную в других странах. При желании можно продолжить обучение в магистратуре (которую, кстати, в ближайшее время планируют открыть и при Барнаульской духовной семинарии), а затем в аспирантуре духовной Академии Москвы.

Духовная семинария Фото: Алтайской митрополии

Кроме степени бакалавра, в семинарии можно также получить профессию с получением церковного диплома . Если вы, к примеру, не набираете баллы по ЕГЭ (речь идет о истории и русском языке), то можете обучаться в семинарии по этому варианту и получить специальность служителя церкви или религиозного персонала, к примеру преподавателя духовного заведения, работника епархиального отдела , помощника священнослужителя и т.д.

Духовная семинария Фото: Алтайской митрополии

- Сколько лет учатся в семинарии и дается ли отсрочка от армии?

- В семинарии обучаются пять лет, первый курс подготовительный. Как и студентам других ВУЗов, семинаристам дается отсрочка от военной службы.

Духовная семинария Фото: Алтайской митрополии

- Какие экзамены сдаются при поступлении?

- Помимо русского языка и истории (результаты ЕГЭ), сдается экзамен на знание основ вероучения. После теста проходит собеседование, где выясняется насколько близка поступающему церковная тема, оценивается уровень его образованности, культурное и духовное развитие. Затем кандидатура каждого абитуриента рассматривается на ученом совете. При этом перед экзаменами в семинарии организуются подготовительные курсы: с 12 по 20 июля для тех, кто поступает на теологию (вступительные экзамены начинаются с 21 по 27 июля), и с 31 июля по 8 августа для тех, кто поступает на профессии в рамках церковного образовательного стандарта (вступительные экзамены пройдут с 9 по 16 августа).

Духовная семинария Фото: Алтайской митрополии

- Нужно ли семинаристам платить за обучение?

- Обучение в семинарии абсолютно бесплатное, за счет средств Русской православной церкви. При этом семинаристы обеспечиваются общежитием, четырехразовым питанием, всем обучающимся выдается особая форма (китель и брюки). Кроме того семинаристы получают стипендию.

- Как строится день студентов?

- В 7.00 - подъем, в 8.00 - утренняя молитва в домовом храме или трапезной, до этого может быть послушание, к примеру, зимой уборка снега. После молитвы завтрак. Рацион всегда разный. Это может быть суп молочный, каша с яйцом, и т.д. Повара в семинарии замечательные, готовят отменно. При этом семинаристы соблюдают посты по церковному уставу (Рождественский, Великий, Петровский и Успенский). Но пища и в пост очень вкусная. В 9.00 начинаются занятия, в 11.30 – полдник, это может быть чай или кофе с булочкой, салатик, творожная запеканка. После этого перекуса в 11.50 снова занятия. Предметов довольно много. Помимо широко распространенных в обычных вузах (русский и иностранные языки, история, философия, психология, риторика, логика и т.п.), семинаристы изучают историю Русской православной церкви, догматическое богословие, толкование Священного Писания, катехизис, литургику, церковное право, и др. В 14.30 - плотный хороший обед с тремя блюдами. После - свободное время до 17.00, потом начинается самоподготовка. В 19.00 - ужин и снова до 22.00 свободное время, в 22.00 - вечерняя молитва, после нее отбой. В субботу из занятий только физкультура. В воскресенье после богослужения - свободное время.

Духовная семинария Фото: Алтайской митрополии

- Как организован быт студентов?

- В комнатах, как правило, проживают по два человека. В общежитии есть санузлы, несколько душевых кабин, кроме того каждый четверг все желающие ходят в хорошую баню с небольшим бассейном, которая построена при семинарии, есть хороший спортзал с тренажерами, библиотека.

Духовная семинария Фото: Алтайской митрополии

- Как часто семинаристы могут выходить в город за пределы учреждения, есть ли возможность знакомиться с девушками?

- Наши студенты не затворники, в свободное время они могут выходить в город, конечно, и с девушками знакомиться. Также у нас есть православные молодежные группы. Заметим, что семинаристы много путешествуют. За хорошее поведение, есть поощрение - паломнические поездки, география которых разнообразна - Москва, Санкт-Петербург, Чита, Улан- Удэ, Белокуриха, Горный Алтай и т.д. Все за счет семинарии.

Духовная семинария Фото: Алтайской митрополии

- За что студента- семинариста могут отчислить?

- За систематические нарушения церковного устава. о таких случаев было немного.

Подробней о поступлении в семинарию можно посмотреть здесь.

Духовная семинария Фото: Алтайской митрополии

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