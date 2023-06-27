Замгенпрокурора России Демешин и губернатор Томенко вручили сиротам из Бийска ключи от квартир

Дети-сироты в Бийске получили ключи от квартир и жилищные сертификаты на приобретение жилья. Фото: t.me/tomenko_22

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин приехал на Алтай с рабочим визитом. 27 июня вместе с губернатором Виктором Томенко он провел личный прием граждан в Бийске. На встрече также присутствовали прокурор края Антон Герман, представители органов власти и местного самоуправления.

На прием попали более 20 жителей Алтайского края. Каждый рассказывал о своем наболевшем. Так, сельчане из Бийского и Советского районов говорили о необходимости ремонта школ и детских садов, а жители села Смоленское пожаловались, что контейнеры для мусора находятся слишком далеко от их домов. Бийчане подняли вопрос о пробках из-за ремонта моста через Бию, пожаловались на отсутствующую остановку на одной из улиц, а также попросили оказать содействие в решении проблем, связанных с безнадзорными животными.

- Обсудили вопрос подготовки к новому учебному году детских образовательных учреждений. В детском саду села Новиково Бийского района заменим окна, в Платовской школе — решим вопрос с отоплением. Комфортные условия для детей в школах и садиках по всему краю находятся в зоне нашего постоянного внимания. На их ремонт только в Бийском районе за последние три года мы направили из краевого бюджета около 200 миллионов рублей, - написал Виктор Томенко в своем телеграм-канале.

На личный прием смогли попасть более 20 жителей региона. Фото: t.me/tomenko_22

Результатом встречи стали выработанные совместно с губернатором края меры, направленные на восстановление прав граждан. Дмитрий Демешин дал необходимые указания прокурору, ход и результаты указаний будут контролироваться.

Во время визита Демешина на Алтай, дети-сироты из Бийска получили ключи от квартир и жилищные сертификаты на приобретение жилья.

- Еще пять лет назад, когда наша команда только начинала работать в крае, это была очень серьезная проблема. Регион мог себе позволить выделять в год не больше 500-600 миллионов рублей на помощь с жильем детям-сиротам. С учетом того, как растет очередь, этого, конечно, было недостаточно. Законодательство в этой сфере непростое, но мы нашли решение. Теперь в регионе работает система жилищных сертификатов, стоимость одного — 2,7 миллиона рублей. Только за прошлый год с помощью различных механизмов удалось помочь примерно 800 детям-сиротам. В этом году на решение вопроса заложено 1,6 миллиарда рублей, - рассказал Виктор Томенко.

По его словам, сейчас очередь за жильем около 5800 человек, но губернатор заверил, что будут применяться все существующие инструменты, чтобы сократить ее как можно быстрее. По прогнозам Виктора Томенко за несколько лет с этой задачей получится справиться.

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