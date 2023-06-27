«В машине были дети». Автомобили барнаульцев снова попадают под обстрел из пневматики

В зону обстрела, по словам барнаульца Алексея Гутникова, попал даже детский сад Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Ленточном бору Барнаула в очередной раз обстреляли автомобиль.

«Сегодня в 10:40 при движении по шоссе Ленточный бор, в промежутке от поворота на Кутузова до железнодорожного моста, был обстрелян автомобиль Toyota fun cargo, чёрного цвета. В машине было двое детей. Чудом никто физически не пострадал», - рассказал в сообществе «Инцидент 22» автомобилист Захар.

- То, что это был камень - крайне маловероятно, - рассказал мужчина корреспонденту «Комсомолки». - Если посмотреть на повреждение, понятно, что камнем так пробить невозможно.

По словам автовладельца, в тот же день ему позвонили четверо человек, которые столкнулись с такой же проблемой.

- У одного водителя в грузовом автомобиле пробили лобовое стекло, которое и кирпичом не разобьешь, - говорит автомобилист.

В зону обстрела, по словам барнаульца Алексея Гутникова, попал даже детский сад Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Напомним, что это далеко не первый случай стрельбы из пневматики в Барнауле. В начале мая на шоссе Ленточный бор в стекла автомобилей кто-то стрелял из леса. В одном из авто окно рассыпалось, другой автомобилист рассказал, что пуля попала в боковое зеркало.

В зону обстрела, по словам барнаульца Алексея Гутникова, попал даже детский сад. Забирая ребенка домой, мужчина увидел в стекле пулевое отверстие, сфотографировал и поставил в известной руководителей учреждения. Сотрудники детского сада после этого обращались в полицию, но дело по этому поводу так и не возбудили.

- Я в полицию не обращался, - заметил автомобилист Захар. - Мы найдем тех, кто стреляет, народными способами.

При этом мужчина оставил в сети обращение: «Если у кого-то есть информация о стрелявшем, или момент происшествия попал на регистратор, просьба поделится за вознаграждение. Анонимность гарантирую. 8-929-379-36-70».

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