Барнаульские 100-бальники рассказали о планах на будущее и сложностях ЕГЭ

Школьные выпускники сдали все экзамены и теперь готовятся поступать в вуз Фото: Олег УКЛАДОВ

Волнительный этап в жизни каждого выпускника ЕГЭ-2023 завершился, и теперь вчерашние школьники могут ненадолго выдохнуть. Впереди их ждет поступление в вузы. Барнаульские 100-бальники рассказали «Комсомолке», как сдавали госэкзамен, а также о выборе будущей профессии.

«Хочу 100 баллов»

Ученик 42-й гимназии Семен Кондров один из трех барнаульских выпускников, сдавших историю на самый высокий балл.

С 7 класса Семен буквально влюбился в историю. Средневековье, Новое время, и конечно, история нашей необъятной страны вызывали особый интерес у школьника. Когда пришло время выбирать экзаменационный предмет, Семен, не раздумывая, выбрал историю.

- У меня всегда была предрасположенность к истории. С точными науками как-то не сложилось, математика, физика, химия меня интересовали мало, а вот к гуманитарным наукам тянуло всегда, - рассказал Семен.

Выпускник участвовал во множестве олимпиад по истории, в том числе во всероссийской.

- На что-то кроме учебы последние 2 года не отвлекался, была цель успешно сдать экзамены, к истории готовился без репетиторов, - говорит выпускник.

В ночь перед экзаменами из-за сильного волнения Семен спал всего около четырех часов, но стресс не помешал ему собраться с мыслями и успешно сдать ЕГЭ. Когда парень узнал, о том, что получил 100 баллов по любимому предмету, не особо удивился.

- С экзамена я вышел со словами: «Хочу 100 баллов». Попался несложный для меня вариант, особых трудностей не было, все-таки полжизни интересуюсь историей, поэтому знал, что такой результат возможен, - поделился Семен.

Выпускник еще до конца не уверен какую профессии выберет, но у него здорово получается преподавать.

- Я мог бы стать школьным учителем по истории. У нас есть традиция в школе – дни самоуправления и когда я вел уроки, то видел, что всем интересно, что и как я рассказываю. В ближайших планах стать репетитором по истории, а в будущем возможно получу и второе образование. Многие говорят о том, что развиваться надо всегда и осваивать разные специальности. Что бы я сейчас не запланировал, все может измениться, но совершенно точно буду поступать на исторический факультет, - поделился своими планами выпускник.

Семен Кондров Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Учился не очень хорошо»

Владислав Вялков из гимназии № 69 тоже набрал 100 баллов по истории, и не сомневался, что результат будет именно таким:

- Я был уверен в том, что балл будет высоким, поэтому, когда увидел результаты, совсем не удивился. В своей работе ошибок я не видел, поэтому особых эмоций не испытал, – заверяет Владислав.

Сам выпускник рассказывает, что историю любил всегда и всегда она давалась ему легко, а вот с другими предметами отношения не сложились – в аттестате Владислава 4 тройки.

- Не очень хорошо учился, многие предметы просто не нравились. К экзаменам готовился с августа прошлого года, приходилось заниматься учебой по 6-8 часов, к таким нагрузкам я был не привычен, поэтому подготовка далась тяжело, - отмечает выпускник.

Владислав собирается поступать на юридический факультет и в будущем заниматься частной практикой, но с вузом пока не определился.

Владислав Вялков Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Был шокирован результатом»

А вот Владимир Русалеев, учащийся 122 лицея, получил 100 баллов и по профильной математике, и по русскому языку. Более того, он круглый отличник. Для него высокий балл не результат везения, а кропотливый труд. И все же, простая невнимательность могла снизить балл, но выпускник справился с волнением, и в итоге решил ЕГЭ даже лучше, чем ожидал.

- Перед экзаменами я волновался, но одергивал себя, убеждал, что это всего лишь задачи, что нужно прийти, решить их, как решал множество раз. Сложностей особо не возникло, все это я учил. Когда узнал о том, что получил высший балл, то был шокирован, не ожидал такого результата. Мама чуть не расплакалась, - поделился Владимир.

Выпускник посвящает все свободное время программированию и планирует связать свою жизнь с IT. К экзаменам он отнесся со всей серьезностью:

- Эти экзамены могут повлиять на всю жизнь. От них зависит поступишь ли ты туда, куда хочешь или нет.

Владимир Русалеев Фото: из личного архива героя(ев) публикации

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