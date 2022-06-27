Ротан-головешка: ихтиолог назвал виды рыб, которые можно поймать в Оби

В русле Оби и ее пойме обитают 25 видов рыб Фото: Олег УКЛАДОВ

Ко Всемирному Дню рыболовства, который отмечается 27 июня, алтайский ихтиолог Валерий Журавлев рассказал, сколько ежегодно рыбы вылавливается в водоемах края. И перечислил, какие виды можно поймать в Оби.

Лещ, плотва, карась

Ученый рассказал, что в среднем в год в водоемах края ежегодно вылавливают около 2-2,5 тыс. тонн рыбы (это и промышленное, и любительское рыболовство). В Оби и ее пойме первое место в промышленных уловах занимает лещ (в среднем 160 тонн), второе - плотва (70 тонн), а третье - карась (50 тонн). В озерах края больше всего добывают карася (400 тонн), значительно меньше плотвы и окуня – по 100 тонн.

«Что же касается обычных уловов рыбаков-любителей с удочкой, то наиболее популярная добыча на Оби - это плотва (местное название чебак, сорога), в озерах - два вида карасей (золотой и серебряный)», - рассказывает ихтиолог, профессор кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Валерий Журавлев.

25 видов

В русле Оби и ее пойме обитают 25 видов рыб. Однако не все их можно вылавливать, уточняет ученый. Так, сибирский осетр, стерлядь, таймень и нельма включены в Красную Книгу Алтайского края.

По остальным видам ограничений нет. Так, в Оби можно подцепить на удочку: щуку, леща, плотву, елея, язь, уклейку, золотого и серебряного карася, сазана, речного гольяна, лия, сибирского пескаря, сибирскую щиповку, сибирского голеца, налима, судака, окуня, ерша, ротана-головешку, сибирского и пестроного подкаменщика.

Интересный факт

За последние годы в Алтайском крае появились новые виды рыб: вьюн Никольского (в 2019 году) и уклейка (в 2014 году). Это мелкие, непромысловые рыбы (длина тела вьюна до 8 см, уклейки - до 14 см.). Случаи вылова вьюна отмечены в реке Бурла, уклейки - по всей пойме Оби (в том числе у Барнаула). Оба вида проникли к нам из Новосибирского водохранилища. Родина вьюна Никольского - бассейн Амура, уклейки - реки европейской части России. Чешуя уклейки крупная, и в ней хорошо развит перламутровый слой. В довоенные годы из чешуи уклейки изготавливали искусственный жемчуг и успешно продавали за границу под названием «русский жемчуг».

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