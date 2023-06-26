Двое детей в возрасте 10 и 13 лет погибли на пожаре в Алтайском крае

Следователи возбудили уголовное дело Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае в результате пожара в частном доме погибли двое детей, которые гостили у бабушки. Правоохранители возбудили уголовное дело и устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет СУ СК по региону.

По данным следствия, двухэтажный дом загорелся рано утром 26 июня в дачном поселке Шахтер-2 Локтевского района. В результате пожара погибли двое детей в возрасте 10 и 13 лет.

Мальчики гостили у бабушки. Женщина успела выбраться на улицу через окно, а дети находились на втором этаже и не смогли спастись.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Правоохранители провели осмотр места происшествия, назначили проведение судебных экспертиз. Предварительной причиной пожара могло стать неисправное электрооборудование.

Проверку проводит и прокуратура Алтайского края.

– Будет дана оценка работе органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, условиям проживания детей в семье, – отметила помощник прокурора региона Мария Антошкина.

Напомним, ранее в Алтайском крае уже произошли несколько пожаров, которые также унесли жизни детей. 3 июня в селе Вавилон Алейского района в результате пожара погибли трехлетняя девочка и шестилетний мальчик. Предварительной причиной пожара могла стать неисправность электрической проводки, правоохранители возбудили уголовное дело и продолжают расследование.

Кроме того, 4 июня в Новоалтайске произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли бабушка и двое внуков.

Спасатели призывают напоминать детям об опасностях игры с огнем и объяснять, как следует вести себя в случае пожара.

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