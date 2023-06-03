Двое детей погибли при пожаре в Алтайском крае

Причину пожара установят специалисты Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Днем 3 июня в селе Вавилон Алейского района Алтайского края произошел пожар, в результате которого погибли двое детей, сообщает региональное управление МЧС.

Когда спасатели прибыли на место ЧП, частный жилой дом горел открытым пламенем. Рядом находились хозяйка с грудным ребенком. Женщина рассказала, что в доме остались двое маленьких детей.

Пожарные проникли внутрь жилища и обнаружили в одной из комнат погибшими девочку 2020-го и мальчик 2017-го года рождения. Возгорание ликвидирован на площади 36 квадратных метров. Причина пожара установят специалисты.

- На место происшествия для выяснения причин пожара направились сотрудники Главного управления, психологи и специалисты испытательной пожарной лаборатории, - отметили в МЧС.

В СУ СК по Алтайскому краю отметили, что семья состояла на учете в органах системы профилактики как неблагополучная.

Следователи СК проводят осмотр места происшествия. Они выясняют все выясняются обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Предварительной причиной пожара могла стать неисправность электрической проводки.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

- По поручению прокурора региона Антона Германа Алейская межрайонная прокуратура проводит проверку и устанавливает все причины произошедшего, - добавили в ведомстве.

Спасатели призывают напоминать детям об опасностях игры с огнем и объяснять, как вести себя в случае пожара.

- Также расскажите им, как правильно действовать при экстремальной ситуации, ведь очень часто у ребенка срабатывает пассивно-оборонительная реакция и место того, чтобы убежать от огня, дети прячутся, забиваются в угол, - добавили в МЧС.