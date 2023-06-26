На Алтае в конце июня выпал снег

Снегопад на Улаганском перевале. Скриншот видео из сообщества «В курсе 22»

В прошедшие выходные в социальных сетях появилась информация о том, что на Улаганском перевале в Республике Алтай выпал снег. Судя по видео, которое появилось в сообществе «В курсе 22», слой выпавших осадков довольно внушительный.

Улаганский перевал – один из самых высоких в горах Алтая. Дорога по нему проходит на высоте 2080 метров над уровнем моря. Как сообщили в Горно-Алтайском ЦГМС, в этом году в Республике Алтай преобладает низкий температурный режим. Например, в Улагане, так как он находится в высокогорье, температура днем редко поднимается выше +10 градусов.

Снегопад на Улаганском перевале. Скриншот видео из сообщества «В курсе 22»

По данным ГУ МЧС России по Республике Алтай происшествий, обращений или жалоб после выпадения снега от населения не поступало.

Кстати, в Улаганском районе нет метеостанции. В высокогорье она находится в селе Каратюрек (2700 м над уровнем моря). По данным синоптиков, в ночь с 25 на 26 июня там был зафиксирован снег от нескольких миллиметров до 2 см (у метеостанции). Специалисты подчеркнули, что снег в июне и в августе в условиях высокогорья – явление нормальное.

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