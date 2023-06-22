«Шаман-кола», пихтовый квас, плов из лопуха: чем удивят гостей на фестивале «Ах! Фест»-2023

На фестивале приготовят необычные блюда из алтайских продуктов Фото: Олег УКЛАДОВ

1 июля в Алтайском крае уже в шестой раз пройдет гастрономический фестиваль «Ах! Фест!». На вкусный праздник съедутся лучшие шеф-повара России и приготовят необычные блюда из алтайских продуктов, в том числе дикоросов. Так, например, гости смогут попробовать напитки из полыни, пихты, десерты из чаги и многое другое.

- Наша фишка - гастроботаника, – говорит организатор фестиваля Контантин Михеев. – Также делаем ставку на развитие гастротуризма в Алтайском крае. После прошлых фестивалей к нам приезжают, чтобы попробовать необычные блюда.

Константин Михеев Фото: Олег УКЛАДОВ

Чем будут угощать

Удивлять гостей своими блюдами будут лучшие шеф-повара из Москвы, Казани, Самары, Новосибирска, Бердска, Санкт-Петербурга. Приедет даже руководитель ассоциации Chefs Team Russia Николай Сарычев.

На территории фестиваля в Алтайском Холмогорье будет организовано 12 гастрономических станций. На каждой приготовят уникальные блюда.

Десерт из чаги Фото: Олег УКЛАДОВ

- Обязательно будем делать блюда из лопуха, марала, пихты. Юлия Литвиненко сделает «Сибирское крошево», интересный мастер-класс проведет Николай Ильин. Обещаю - будет много всего вкусного! - говорит Константин Михеев.

Организаторы очень рекомендуют гостям фестиваля попробовать плов из лопуха, а также отведать авторские напитки. Кстати, на пресс-конференции журналистов угостили «Шаман-колой», которую представят на фестивале. В основе напитка более 15 натуральных компонентов. Среди них - пихтовый экстракт, кора осины, полынь, чага и др. По вкусу «Шаман-кола» напоминает популярную газировку, но с яркими пихтовыми нотками.

- При разработке напитка очень важно не переборщить, а создать баланс. Ну и главное, принести пользу организму. Так, пихта улучшает иммунитет, восстанавливает после нагрузок. Чага – самый известный онкопротектор, она же улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Осина – природный антибиотик. Ну и много чего еще. В целом это энергетический напиток, который тонизирует и повышает иммунитет. Массово его выпускать пока не будем, так что в Алтайском Холмогорье есть уникальная возможность его попробовать, – говорит Константин Михеев.

Кроме «шаманской колы» на «Ах! Фесте!» можно будет попробовать и другие уникальные, а главное полезные напитки: взвар из аронии (черноплодная рябина), пихтовый лимонад, пихтовый экстракт, пихтовый квас, латте из чаги.

Организаторы рассказали о новинках фестиваля Фото: Олег УКЛАДОВ

Не хлебом единым

Организаторы отмечают, что на фестивале можно будет не только вкусно поесть, но и весело провести время. Главные развлекательные события пройдут на сцене, где выступят несколько музыкальных групп - этно-фолк группа «Рунара», из Томска приедет группа «Переплут», с народными мотивами выступит ансамбль «Русский фреш».

Ну а закроют вечер ребята из барнаульской группы «Комната культуры». Группе всего лишь год, но она уже успела засветиться. Музыканты выступают в жанре поп-рок.

КСТАТИ

Рецепт «Лопухового смузи» от Константина Михеева

В блендер добавляем стакан кефира или айрана. Туда же - 50 – 70 грамм квашеной капусты и 1 столовую ложку лопухового экстракта. Прокрутить все в блендере и наслаждаться полезным напитком! Кстати, он очень полезен для детоксикации организма.

Не пропусти!

Фестиваль «Ах! Фест!»

Когда: 1 июля

Где: Алтайский край, с. Алтайское, долина семейного отдыха «Алтайское Холмогорье» (ул. Заозерная,2).

Вход свободный

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