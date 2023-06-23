«Больше 75% класса с двойками»: первые итоги экзамена ОГЭ по математике в Алтайском крае

Для того чтобы сдать ОГЭ по математике, ученикам часто не хватает только одного бала Фото: Олег УКЛАДОВ

Традиционно для выпускников 9-х классов одним из самых сложных экзаменов в формате основного государственного экзамена (ОГЭ) становится математика. Например, в прошлом году в Алтайском крае двойки за ОГЭ по математике получили 15% девятиклассников. Это самый высокий процент «неутов» среди всех предметов. В этом году, судя по всему, ситуация будет еще хуже…

Для того, чтобы успешно сдать ОГЭ в 9-м классе мало решить правильно как можно больше заданий. В первой части экзамена, где 19 заданий с записью краткого ответа нужно верно решить как минимум 5 заданий по алгебре и 2 задания по геометрии. Насколько это система справедлива – вопрос риторический.

Уровень заданий по геометрии полностью соответствует школьному уровню. Но не всем этот раздел математики дается одинаково легко. Чаще всего дети допускают ошибки в решении геометрических задач и в вопросах на знание теории.

- Часто складывается так, что ребята набирают по 10-11 баллов за экзамен, но при этом у них получился только один бал по геометрии, а это означает, что экзамен не сдан. В нашем лицее, например, в основном по одному баллу геометрии и не хватило ребятам. Всего же из двух параллелей в 52 человека не сдали математику 16 учеников, – рассказала учитель математики барнаульского «Лицея №86» Светлана Иванова.

Есть в Алтайском крае и школы с большим числом неудовлетворительных оценок. Как сообщают источники, в одной из школ Родинского района из 20 девятиклассников не сдали математику 16 человек. А это более 75% процентов учеников!

Как быть в такой ситуации? Ответ простой – готовиться и идти на пересдачу.

Пересдача экзамена по математике в формате ОГЭ пройдет 28 июня. Следующая попытка будет в начале сентября. Если кто-то не сдаст экзамен три раза, то останется еще на год в 9 классе.

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