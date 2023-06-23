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23 июня 2023 6:00

«Больше 75% класса с двойками»: первые итоги экзамена ОГЭ по математике в Алтайском крае

Пересдача экзамена пройдет 28 июня
Александр Коровниченко
Для того чтобы сдать ОГЭ по математике, ученикам часто не хватает только одного бала

Для того чтобы сдать ОГЭ по математике, ученикам часто не хватает только одного бала

Фото: Олег УКЛАДОВ

Традиционно для выпускников 9-х классов одним из самых сложных экзаменов в формате основного государственного экзамена (ОГЭ) становится математика. Например, в прошлом году в Алтайском крае двойки за ОГЭ по математике получили 15% девятиклассников. Это самый высокий процент «неутов» среди всех предметов. В этом году, судя по всему, ситуация будет еще хуже…

Для того, чтобы успешно сдать ОГЭ в 9-м классе мало решить правильно как можно больше заданий. В первой части экзамена, где 19 заданий с записью краткого ответа нужно верно решить как минимум 5 заданий по алгебре и 2 задания по геометрии. Насколько это система справедлива – вопрос риторический.

Уровень заданий по геометрии полностью соответствует школьному уровню. Но не всем этот раздел математики дается одинаково легко. Чаще всего дети допускают ошибки в решении геометрических задач и в вопросах на знание теории.

- Часто складывается так, что ребята набирают по 10-11 баллов за экзамен, но при этом у них получился только один бал по геометрии, а это означает, что экзамен не сдан. В нашем лицее, например, в основном по одному баллу геометрии и не хватило ребятам. Всего же из двух параллелей в 52 человека не сдали математику 16 учеников, – рассказала учитель математики барнаульского «Лицея №86» Светлана Иванова.

Есть в Алтайском крае и школы с большим числом неудовлетворительных оценок. Как сообщают источники, в одной из школ Родинского района из 20 девятиклассников не сдали математику 16 человек. А это более 75% процентов учеников!

Как быть в такой ситуации? Ответ простой – готовиться и идти на пересдачу.

Пересдача экзамена по математике в формате ОГЭ пройдет 28 июня. Следующая попытка будет в начале сентября. Если кто-то не сдаст экзамен три раза, то останется еще на год в 9 классе.

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