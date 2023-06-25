«Ежи не накалывают яблоки!». Детские книги барнаульской писательницы стали хитом на OZON

Писательница Ирина Цхай. Фото Александра Зыкова

В издательстве «Феникс-Премьер» (Ростов-на Дону) вышла авторская серия «Чей малыш?» писательницы из Барнаула. В книги Ирины Цхай вошли четыре познавательные сказки о малышах, которые ищут мам: это динозаврик, котёнок, зайчонок и страусёнок. И все они заканчиваются хорошо. Правда, зайчонок маму не искал, а ждал, котёнок встретил приёмную маму, а страусёнок нашёл не маму, а папу – ведь у страусов заботятся о птенцах именно отцы.

«Это добрые истории о любви и дружбе, о том, как важно помогать друг другу», – пишут в анонсе издатели. При этом сказки выпускницы биофака Алтайского госуниверситета основаны на научных фактах о жизни животных. В конце каждой книги есть красочный познавательный раздел, который будет интересен и взрослым. Знаете ли вы, к примеру что ежи не умеют накалывать на иголки ни яблоки, ни грибы? Этот литературный миф, по словам Ирины, создан еще Плинием и сохранился до наших дней только благодаря детским художникам и писателям. Мало кто знает, что ежихи строят для ежат гнёзда из сухой травы и листьев. Зайчихи тоже могут строить травяные гнёзда на земле, белки – шарообразные гнёзда на деревьях.

Обложки книг серии «Чей малыш?»

Еще один плюс книжечек Ирины Цхай - игры-бродилки и лабиринт в конце каждой. Так что не случайно сразу после поступления в продажу серия попала в категорию «Хит недели» на OZON.

Сейчас книги продаются не только во всех интернет-магазинах России, но и в канадском магазине «Тройка», в «Книгамире» (США, Канада, Израиль), в Польше, Белоруссии, Казахстане.

Об авторе

Ирина Цхай – член Союза писателей России, директор камерного словесного, визуального и музыкального творчества театра «ВИКТОРИЙ». Родилась в Барнауле, окончила биофак Алтайского государственного университета и магистратуру Алтайского государственного педагогического университета по специальности «Основы религиозных культур и светской этики». Лауреат премии имени Эдуарда Успенского «Большая сказка», лауреат 1-го Всероссийского конкурса детских писателей, финалист V Международной Корнейчуковской премии, дипломант 1 Международного открытого Конкурса фестиваля пьес и сценариев для детей и молодежи «Калейдоскоп XXI», финалист премии «Новая детская книга» издательства «Росмэн», международных конкурсов «Сказка сегодня» (Германия) и «Open Eurasia and Central Asia Book Forum and Literature Festival» (Лондон), обладатель Гран-При V Международного конкурса «Новые сказки», победитель конкурса «Лучшая книга Алтая».

Автор 12 книг для детей, произведения для взрослых изданы в сборниках издательств «Эксмо», «АСТ», «МОСКВА», журналах «Дети Ра», «Невский альманах», «Журнальный мир», «Формаслов». Художественные сказки включены в школьную программу начальных классов Алтайского края, по ним поставлены спектакли государственной филармонией Алтайского края и детскими театральными студиями, сказка «История знаменитого Мышонка» экранизирована.

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