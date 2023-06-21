Дом, который боялись даже фотографировать. В Барнауле открылось новое выставочное пространство

В Доме купца Морозова на улице Ползунова в Барнауле презентовали новое выставочное пространство Фото: Олег УКЛАДОВ

20 июня в Барнауле открылось новое выставочное пространство в старинном доме-особняке Морозова. В холле исторического здания на ул. Ползунова, 34а представлены экспозиция «Достоевский проездом» Юрия Гребенщикова, акварели Евгении Октябрь, факсимильные копии значимых работ Юрия Эсауленко и черно-белые старинные фото Барнаула.

- Когда мы отреставрировали парадную, то сразу решили, что здесь будет что-то подобное, - рассказал на открытии Владимир Куликов, профессор медицины и предприниматель, купивший и отреставрировавший памятник архитектуры.

«Один дом - две эпохи»

До революции здание ул. Ползунова, 34а принадлежало купцу Михаилу Страхову, который планировал запустить в нем мельницу, но ему не дали, мол, будет шуметь и мешать. Затем владельцем стал купец Морозов, а в советское время в доме заработала «мельница» НКВД.

В Доме купца Морозова на улице Ползунова в Барнауле презентовали новое выставочное пространство Фото: Олег УКЛАДОВ

- Когда я искал фото здания того времени, не нашел, мне в музее « Город» сказали, что мимо него ходить то боялись, не то, что фотографировать, - рассказал на презентации Владимир Куликов, считающий, что нужно сохранить память о всех страницах истории дома.

Предприниматель поделился, что культурный проект «Один Дом – две эпохи», которым они занимаются вместе с общественником Геннадием Шейдой, предполагает создание в историческом здании музейной среды. С 2017 года с момента покупки здесь закружилась уже совсем другая «мельница» - творческая.

В Доме купца Морозова на улице Ползунова в Барнауле презентовали новое выставочное пространство Фото: Олег УКЛАДОВ

Тайны старых лестниц

- Можно сделать так, чтобы и посетители приходили, и арендаторам это не мешало, - заметил Куликов. - Даже экскурсии любопытные можно делать, ведь при реставрации нашли немало интересных артефактов, к примеру, кинотеатр НКВД-шников. При этом в здании остается еще много тайн, старые лестницы и подвалы могут преподнести сюрпризы, недаром о них ходит столько мифов.

Между тем в пространстве Дома Морозова уже сегодня много креативных арендаторов. К примеру, есть интересный винтажный магазинчик, где в зеркалах отражаются вещи из прошлого. Любители ретро уже делают заказы на проведении здесь необычных вечеринок.

В Доме купца Морозова на улице Ползунова в Барнауле презентовали новое выставочное пространство Фото: Олег УКЛАДОВ

В Доме купца Морозова на улице Ползунова в Барнауле презентовали новое выставочное пространство Фото: Олег УКЛАДОВ

«Мы оглядываемся назад, чтобы идти вперед» - это еще одно название этого интересного проекта. Авторы призывают горожан присоединяться. Помощь может быть различной – это и ваши инициативы по этой теме, сбор и предоставление материалов, документов для экспозиции и т.д.

В Доме купца Морозова на улице Ползунова в Барнауле презентовали новое выставочное пространство Фото: Олег УКЛАДОВ

В Доме купца Морозова на улице Ползунова в Барнауле презентовали новое выставочное пространство Фото: Олег УКЛАДОВ

В Доме купца Морозова на улице Ползунова в Барнауле презентовали новое выставочное пространство Фото: Олег УКЛАДОВ

В Доме купца Морозова на улице Ползунова в Барнауле презентовали новое выставочное пространство Фото: Олег УКЛАДОВ

В Доме купца Морозова на улице Ползунова в Барнауле презентовали новое выставочное пространство Фото: Олег УКЛАДОВ

В Доме купца Морозова на улице Ползунова в Барнауле презентовали новое выставочное пространство Фото: Олег УКЛАДОВ

В Доме купца Морозова на улице Ползунова в Барнауле презентовали новое выставочное пространство Фото: Олег УКЛАДОВ

В Доме купца Морозова на улице Ползунова в Барнауле презентовали новое выставочное пространство Фото: Олег УКЛАДОВ

В Доме купца Морозова на улице Ползунова в Барнауле презентовали новое выставочное пространство Фото: Олег УКЛАДОВ

В Доме купца Морозова на улице Ползунова в Барнауле презентовали новое выставочное пространство Фото: Олег УКЛАДОВ

В Доме купца Морозова на улице Ползунова в Барнауле презентовали новое выставочное пространство Фото: Олег УКЛАДОВ

В Доме купца Морозова на улице Ползунова в Барнауле презентовали новое выставочное пространство Фото: Олег УКЛАДОВ

В Доме купца Морозова на улице Ползунова в Барнауле презентовали новое выставочное пространство Фото: Олег УКЛАДОВ

В Доме купца Морозова на улице Ползунова в Барнауле презентовали новое выставочное пространство Фото: Олег УКЛАДОВ

В Доме купца Морозова на улице Ползунова в Барнауле презентовали новое выставочное пространство Фото: Олег УКЛАДОВ

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