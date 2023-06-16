Прием документы в вузы Барнаула начнется через неделю Фото: Олег УКЛАДОВ

7 июля завершится основной период проведения школьных выпускных экзаменов, а вузы уже готовятся к наплыву абитуриентов. «Комсомолка» расскажет, когда стартует приемная кампания в Барнауле 2023, ее сроки, особенности многое другое.

В большинстве вузов краевой столицы приемная кампания стартует 20 июня, но в некоторых на день раньше. Документы для поступления в вузы везде одинаковые: аттестат или диплом; паспорт; СНИЛС; согласие на обработку персональных данных, 2 фотографии 3х4.

Алтайский государственный педагогический университет

Приемная кампания в вузе, как для очников, так и для заочников стартует 20 июня. Конкурсные списки университет обязуется озвучить уже 27 июля, а 28 –го уже завершат прием оригиналов документов для зачисления абитуриентов основной волны. В магистратуру будут принимать в эти же сроки. Для тех же, кто поступает на платной основе, срок приема документов и заявлений до конца августа.

В зависимости от выбранной специальности обучение обойдется в 97,6 тысяч рублей. Самое дорогое направление «Механика жидкости, газа и плазмы (аспирантура Института дополнительного образования) – свыше 152, 5 тысяч рублей.

Там, где возможна заочная форма обучения, цифры заметно скромнее – от 35,9 тысяч рублей.

Документы на поступление можно принести в АлтГПУ лично: г. Барнаул. ул. Молодёжная, 55); направить по обычной почте: 656031, Алтайский край. г. Барнаул. ул. Молодёжная, 55); направить по электронном формате через информационную систему ФГБОУ ВО «АлтГПУ»; либо в электронной форме через Госулуги.

Телефон приемной комиссии: 8 (3852) 62-95-39.

Алтайский государственный институт культуры

Прием заявлений и документов начнется уже 20 июня – и для поступающих на очную и заочную форму. Всего вуз рассчитывает принять в этом году 455 будущих студентов, из которых 97 посчастливиться оказаться на бесплатном обучении.

Кстати, самыми бюджетными направлениями в этом году стали «Туризм», «Интернет коммуникации и веб-дизайн», «Народная художественная культура», «Библиотечно-информационная деятельность» и другие – от 121 тысячи рублей (очная форма). А вот самое дорогое – «Музыкально-инструментальное искусство» (магистратура) – свыше 280 тысяч рублей, но касается это только иностранных студентов, которым придется изучать русский язык как иностранный.

Лично подать документы на зачисление можно по адресу: г. Барнаул, ул. Юрина, д. 277 (с 9.00 до 16.00 в будни, с 9.00 до 13.00 в субботу). Также заявления принимаются по почте: 656055, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, д. 277 и через личный кабинет абитуриента на сайте организации. Помимо этого поступающие могут связаться со специалистами института через электронную почту: priem@agaki.ru, priem.agik@gmail.com.

Телефон приемной комиссии: 8 (3852) 54-73-59, 8 (3852) 54-73-52.

Алтайский государственный технический университет

Приемная кампания в «политех» начнется с 20 июня. Поступающие на бюджет по результатам ЕГЭ должны принести документы до 25 июля, а выпускники прошлых лет, кто планирует сдавать внутренние экзамены – до 14 июля. На платные места документы будут принимать до 20 августа, в магистратуру – до 11 августа, внебюджет – до 23 августа.

– В 2023 году АлтГТУ выделено 1922 бюджетных места. Факультетами с самым большим количеством бюджетных мест остаются факультет информационных технологий, Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии, строительно-технологический факультет и факультет специальных технологий. Практически на все направления подготовки можно поступить по целевой форме обучения, - говорят в университете.

Как поясняют в приемной комиссии, в этом году будет использоваться приоритетная модель зачисления:

– Абитуриентам необходимо указать желаемые направления и конкурсы внутри них (например, целевые места, места по общему конкурсу), установив для каждой позиции свой числовой приоритет. Если баллов не хватает на выбранные направления с высоким приоритетом, рассматриваются направления с меньшими приоритетами, - говорят в вузе.

Таким образом, можно выбрать пят направлений и использовать разные формы обучения (это все равно будет считаться как одно направление).

Подать документы на зачисление также можно лично, по почте, через личный кабинет на сайте АлтГТУ или через Госуслуги. Адрес приемной комиссии: 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46.

Телефон приемной комиссии: 8 (3852) 29-07-29.

Алтайский государственный медицинский университет

Абитуриентов с документами ждут с 19 июня.

– А до этого времени желаем успешно сдать ЕГЭ, подготовиться к вступительным испытаниям, запастись терпением и уважением друг другу во время поступления! – говорят в университете. – В 2023 году АГМУ готов принять по очной форме обучения на бюджетные и платные места более тысячи студентов по среднему профессиональному и высшему уровням подготовки. Обучение в АГМУ – это возможность стать высококвалифицированным, востребованным и успешным специалистом.

Как и в последние годы самыми востребованными и, соответственно, дорогими специальностями станет «Стоматология» (свыше 271 тысячи рублей) и «Лечебное дело» (200,5 тысячи рублей).

Подать документы в этом году можно лично по адресу: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 126 (с 9.00 до 18.00 с понедельника по четверг, с 9.00 до 16.45 в пятницу и с 9.00 до 13.00 в субботу). Также принимаются заявления в электронной форме через сайт АГМУ (она появится 19 июня); с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» и по обычной почте: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 126.

Телефон приемной комиссии: +7 (3852) 566-900.

Алтайский государственный университет

К следующему учебному году вуз сформировал больше 60 направлений подготовки бакалавриата и специалитета, около 70 обновленных программ магистратуры и аспирантуры и свыше десяти программ средне профессионального образования.

При поступлении также можно выбрать до пяти направлений. Приоритет можно менять до завершения приема документов. На бюджет смогут попасть свыше 2,9 тысяч абитуриентов.

Документы начнут принимать с 20 июня по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 61 (с 8.00 до 17.00 в будни). Как и в других учебных заведениях заявления, тоже можно подать через личный кабинет на сайте АлтГУ, через Госуслуги и по почте: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 61.

Телефон приемной комиссии: 8 (3852) 291-222.

Алтайский государственный аграрный университет

20 июня – начало приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению. Непосредственно зачисления начнутся в августе и продолжатся до середины сентября (для внебюджетников).

Всего вуз планирует набрать на следующий учебный год 517 студентов на очную форму и 198 на заочную.

Принести пакет документов можно по адресу приемной комиссии: г. Барнаул, проспект Красноармейский, 98 (с 9.00 до 17.00 с понедельника по четверг, в пятницу с 9.00 до 16.00).

Телефон приемной комиссии: 8 (3852) 62-83-52, 62-66-60.

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