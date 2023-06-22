Бывший ученик зарезал умирающую от рака учительницу: на Алтае вступил в силу приговор за зверское убийство

Ольгу Черданцеву убили 1 июня 2021 года. Фото из личного архива и СУ СК по Алтайскому краю

Два года назад, в июне 2021 года, 65-летняя учительница Ольга Черданцева из Новоалтайска погибла от рук бывшего ученика. Молодой человек зверски искромсал педагога ножом. Накануне приговор Алтайского краевого суда по этому громкому делу вступил в законную силу.

Страшный диагноз

Ольге Федоровна проработала в школе больше 40 лет. Она преподавала математику, а последние годы была психологом. Коллеги отзывались о ней с уважением: грамотная, энергичная, много печаталась в научных изданиях. Уволилась она в январе 2020 года после того, как узнала свой страшный диагноз.

- У нее был рак последней стадии с метастазами, она сама не верила, что переживет то лето, - рассказывала знакомая погибшей.

Жила пенсионерка в двухэтажном, но простом доме. Незадолго до трагедии у нее гостила внучка-пятиклассница, но потом девочку отправили к другой бабушке – Ольга Федоровна не хотела, чтобы девочка видела ее в тяжелом состоянии.

В тот злополучный день, 1 июня, женщина говорила со знакомой по телефону. А потом услышала какой-то стук и пообещала перезвонить… Но, увы, буквально через несколько минут жизнь учительницы оборвалась.

Дом, в котором жила педагог Фото: Иван ОЛЕКСЮК

Подготовился заранее

Как потом выяснит следствие, в дом педагога проник ее бывший ученик. 22-летний парень подготовился к преступлению заранее: надел перчатки, вооружился ножом. Ему нужны были деньги. Вот только что он мог взять у небогатой пенсионерки? Не найдя ничего ценного, кроме телефона, сумки и мелочи, он уже собирался покинуть жилье, однако в дверях встретил хозяйку.

- Он напал на женщину у входной двери и нанес ножом не менее 44 ударов в разные части тела. Педагог скончалась на месте происшествия, - рассказали в региональном управлении следкома.

При этом соседи не слышали никакого шума, да и людей в округе было немного – еще не вернулись с работы (преступление произошло примерно с 16.30 до 17.30).

В общей сложности, в переводе на деньги, «улов» составил около 15 тыс. рублей. Видимо, разочаровавшись, отморозок выкинул вещи недалеко от дома и испарился. А тело обнаружила дочь пенсионерки, которая вечером зашла попроведовать тяжелобольную мать.

19 лет колонии

Единственной зацепкой был приблизительный фоторобот, который составили по опросу свидетелей, и записи с камеры наблюдения – но там парня едва можно было различить. Тогда отрабатывались разные предположения – начиная от версии, что в дом забрался наркоман в поисках опиатов (ведь педагог страдала онкологией) и заканчивая гипотезой о разбое или ограблении.

Следователи несколько раз побывали и в школе, спрашивали, был ли у погибшей с кем-то конфликт.

- У нее никогда не было ссор с учениками, она, наоборот, другим помогала находить общий язык, - уверяли в школе.

Следственный эксперимент на месте преступления Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Следователи смогли выйти на след преступника лишь через полгода. Бывший ученик признался, что ему просто нужны были деньги – мол, возникли финансовые проблемы, и их нужно срочно было решать. Присяжные заседатели признали его виновным по ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью) и ст. 105 (убийство с особой жесткостью, сопряженное с разбоем). Парень получил 19 лет колонии строгого режима. И теперь приговор вступил в законную силу.

Кстати, уголовное дело возбудили и на отца преступника. Мужчина, желая помочь сыну, попытался договориться с одним из заседателей, который был его знакомым. По всей видимости, хотел более мягкого приговора, но попытки оказались безуспешными. За это мужчину привлекли по ст. 2 94 УК РФ (вмешательство в деятельность суда) и приговорили к штрафу в 50 тыс. рублей.

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