Проверка тюрьмой и сумой. На Алтае экс-управделами губернатора получил компенсацию за обвинения и снова женился на бывшей супруге

Бывший чиновник, а до этого бывший начальник ГИБДД Алтайского края, замначальника полиции края был осужден за растрату и взятку Фото: Олег УКЛАДОВ

180 тысяч рублей за моральный вред обязан выплатить Минфин РФ до конца ноября экс управделами губернатора Алтайского края Алексею Белобородову. Кроме того, бывшему осужденному уже возместили почти один миллион рублей за утрату заработка и услуги адвокатов. В почтовом ящике Белобородовых появлялось и скромное извинение от краевой прокуратуры. Это все - за ложные обвинения по уголовному делу о закупке трех Mercedes, которое было возбуждено еще в 2017 году.

Напомним, экс-чиновник, а до этого бывший начальник ГИБДД Алтайского края был осужден за растрату и взятку. Большую часть из назначенных ему трех лет лишения свободы он отсидел под арестом до приговора, а в колонии провел всего два месяца, освободившись условно досрочно. Кроме этого срока был еще и штраф. Дело это в кулуарах правоохранителей до сих пор обсуждают, так как в нем много парадоксов. Версии обвинения на эту тему в печати звучали неоднократно, а вот защиты урывками. В сегодняшнем интервью «Комсомолке» Алексей Белобородов рассказал, как прочувствовал на себе пословицы: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся», «Был бы человек, статья найдется», а его адвокат Виктор Чумаков добавил несколько впечатляющих подробностей о том как, по его версии, «шили громкое дело».

Алексей Белобородов Фото: Олег УКЛАДОВ

«Все равно посажу»

По словам Алексея Белобородова, судебный процесс, в котором он с начала и до конца осознавал себя невиновным, позволил ему увидеть дно человеческой низости и верх человеческого благородства. Бывший полицейский, занимавший руководящую должность, участник боевых конфликтов в Абхазии, Чечне (награжденный медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За доблесть в службе» и другими поощрениями), после тюрьмы не обрушивается с проклятиями на систему, но считает, что молчать о цинизме, с которым он столкнулся в лице отдельных людей в погонах нельзя.

Поиском улик против экс управделами губернатора, по словам адвоката Чумакова, рьяно занимался 25-летний экс-сотрудник ФСБ, бывший выпускник педагогического вуза.

- После того, как рассыпался собранный материал по панно в виде карты Алтайского края из природных камней, которую якобы мы закупили незаконно, у меня на планерке посмеялись над потугами инициатора преследования, а он через пару недель пришел ко мне и открытым текстом заявил: « Вы зря посмеялись, я вас все равно посажу». То есть такую личную неприязнь испытывал, что кушать не мог… -вспоминает Белобородов. Потом на одном из допросов этот молодой человек не стесняясь, мечтал: «Представляете, какая мне будет уважуха, если бывшего полковника МВД «зачмырю»». Для меня это прозвучало дико, я усмехнулся, ответив : «Ты просто больной». В итоге он добился моего ареста, но вряд ли прибавил себе уважухи.

По наблюдениям адвоката Виктора Чумакова, инициатор преследования не скрывал своей радости и гордости при задержании его клиента.

- Все сотрудники УФСБ, принимавшие участие в мероприятиях, по долгу службы были спокойны и корректны, но на лице одного сияла торжествующая усмешка, которую он никак не мог скрыть. Когда Алексея Федоровича привезли в СК на улицу Воровского, тот не выдержал, подошел со словами: «Ну что, доказал я вам?», - вспоминает Чумаков.

По версии следствия, Алексей Белобородов от имени управления заключил госконтракты со строительной компанией, при этом получил взятку в виде постройки гаража его бывшей жене. Вдобавок ему вменили растрату при выполнении госконтракта.

- Дело это грубо сляпано, спутаны «котлеты и мухи», – считает адвокат Чумаков. – Во-первых, решение о победителе тендера принимала комиссия, а не Белобородов, во-вторых, за гараж Татьяна Белобородова вносила деньги в бухгалтерию строительной компании. Однако у следователя была заготовка, от которой он не намерен был отступать. Он шел не от фактов к преступлению, а выдумал преступление и подтасовывал под него материалы. При этом саму Татьяну Белобородову следователь даже не допрашивал.

«Признаете – уйдете чистым»

Одним из козырей защиты на суде стала аудиозапись, которую бывший опер из УФСБ (тот самый, который обещал Белобородову его посадить) вел при первой беседе с Евгением Фокановым, руководителем той самой строительной компании.

-Вначале сотрудник объявляет строителю, что есть претензии к его сметам по госконтракту, затем предлагает признаться, что строительство гаража Татьяне Белобородовой - это взятка. В момент беседы Евгений Фоканов более 20 раз повторяет, что деньги за гараж отдали, ссылаясь на бухгалтерию, квитки и т.д., но в итоге ему прямым текстом предлагают сдать Белобородова, - рассказывает адвокат.

Приводим некоторые дословные фрагменты из этой беседы (запись в редакции имеется):

- Признаете, что вам за гараж не отдавали и уходите чистый.

- Криво, давай повеселей что-нибудь придумаем. Бухгалтерша и все остальные подтвердят, потому что она в кассу вносила реально.

- Решаем с гаражом, иначе... Просто уже Алексею Федоровичу по вот этой земле обетованной не ходить. Вопрос решенный.

- Что ты мне … б… предлагаешь на Белобородова гнать?

- У вас нет выбора. Либо на себя, либо на него.

В качестве примера опер с гордостью рассказывает о других примерах сделки со следствием:

«Знаете, про Савинцева также люди говорили… Все показали, все работают. Его кореша, которые по утрам с ним кофе пили за одним столом и те показали на него».

«А Денисов тоже со мной спорил, сидел, что он моралист редкостный , а в итоге внучку до сих пор не видел, меня в этом винит. И еще 8 лет не увидит. Пока не привезут…».

«Федорович стал мишенью, а я попутно»

Вскоре после этого Евгений Фоканов оказался в СИЗО. На суде показания Фоканова звучали парадоксально. С одной стороны повторял то, что ему советовали: «Да, была взятка». Одновременно утверждал: «Татьяна Белобородова расплачивалась»…

- Алексей Федорович стал мишенью в этом деле, а я попутно, - прокомментировал Евгений Фоканов «Комсомолке». - Никакой взятки, естественно, не было, и это подтверждали и бухгалтер, и прорабы, но опер настаивал, что была. Говорил, будет сидеть или один или вы оба. В итоге сели оба.

Самого Фоканова также привлекли к ответственности и приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года и выплатой штрафа в размере 300 тысяч рублей.

- После того, что случилось, я бы никому не советовал связываться с госконтрактом, - устало вздохнул опытный строитель. - За здание, которое мы делали, я получил благодарность от губернатора и золотые наручные часы. У заказчика вопросов не было - руки пожали, молодец. За сумму указанную в смете не вышел, но стройка дело живое… А потом, спустя годы, появились ребята, которые смотрели бумажки, а в суть вопроса не вникали. По сметам проекта нашли несоответствие в расценках. И получается, если ты влип в госконтракт, при желании тебе гарантированно что-нибудь припаяют…

«Свидетели отказывались от показаний»

- В этом деле остаются большие вопросы и к бывшему следователю, - комментирует Виктор Чумаков. - Практически все свидетели отказались в суде от своих показаний. Оказалось, что они даже были не в курсе, что было написано в протоколах. На людей оказывалось мощнейшее психологическое давление. Допросы длились по 6-8 часов. И продолжались даже после полуночи. Пожилая сотрудница пришла в суд, а ей зачитывают якобы ее слова, где она называет 18-значные цифры банковских счетов, номера документов и дает юридическую оценку действиям следователя, одобряя их, будучи весьма далекой от бухгалтерской и юридической деятельности. Эта пожилая женщина, которая еле ходит, заплакала: «Да, как я дурочка могла такое подписать...».

Еще одному свидетелю, по словам Чумакова, выслали протокол его допроса для подписи в село Завьялово Алтайского края, причем измененный, изложив там то, чего и быть - то не могло….

- Следователь соврал свидетелю о том, что якобы нужно просто еще раз подписать старый протокол, так как он его утерял. Местом составления протокола и его подписания значилось управление СК в Барнауле на улице Воровского. Всего-то нужно взять книгу регистраций в СК на Воровского, посмотреть, был ли действительно свидетель зарегистрирован на входе в СК, когда якобы приходил для допроса в тот день, – предлагает Виктор Чумаков, имеющий репутацию одного из самых дотошных адвокатов. - Мы писали на эту тему в Центральный аппарат СК и прокуратуру, пока в ответ приходят общие размытые фразы. И проверку до сих пор никто не проводил.

- Адвокатам Олегу Горохову и Виктору Чумакову на этом процессе удалось доказать множество ошибок, подтасовок, допущенных следствием. Большое им спасибо за высокий профессионализм, - подчеркнул Белобородов.

После этого процесса, по его словам, не только у него возникли вопросы о контроле за работой следователей.

- А также вопросы о наказании тех, кто фабрикует дела по принципу «был бы человек, статья найдется", - говорит бывший осужденный, по судьбе которого словно проехались катком. - Мне потом говорили: «Если тебя такого заслуженного оболгали, что с рядовыми людьми происходит…»

«Таня не предала»

Во время судебного процесса у Алексея Белобородова случилось знаковое событие в личной жизни - повторная женитьба. По словам адвоката Виктора Чумакова, когда он подошел к судье с просьбой на разрешение подсудимому съездить в ЗАГС, чтобы расписаться с бывшей женой, у нее сначала глаза округлились.

Алексей и Татьяна Белобородовы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- А потом сказала: «Ну ладно, поздравьте их от меня», - улыбаясь, вспоминает адвокат. На совместном фото из ЗАГСа Татьяна аж светится от счастья.

- С Таней мы разводились, потому что по молодости не сошлись характерами, но при этом поддерживали дружеские отношения, - поделился Алексей Федорович. - А беда снова сблизила нас. На самом деле немногие жены справляются психологически в таких ситуациях. Даже за мой короткий срок пребывания в СИЗО и колонии, нескольких парней не стали дожидаться дома. И один из случаев закончился трагически, человек ушел из жизни...А Таня костьми легла за меня…

На вопрос о сегодняшних целях Алексей Белобородов философски отвечает:

- Ходить по земле обетованной, помогать, чем могу людям, и воспитать внука достойным человеком. Я надеюсь, что он никогда не станет предателем и стукачом, - обещает дед.

PS.В данный момент оперативный работник ФСБ и следователь СК, которые вели данное дело, уже не работают в органах.

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