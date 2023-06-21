Собачья работа: алтайский кинолог опроверг синдром Хатико и рассказал о судьбе списанных служебных псов

Вячеслав Дублей вместе со своим псом Илюшей. Фото: УФСИН по Алтайскому краю

Вместе с четвероногими напарниками сотрудники УФСИН охраняют колонии и бдят, чтобы никакая «запрещенка» не попала на режимную территорию учреждений. Накануне в редакцию «Комсомолки» в гости пришел начальник кинологического отделения исправительной колонии №3 Вячеслав Дублей вместе со своим псом Илюшей и рассказал о своей работе и служебных собаках.

- Вячеслав, можно ли быть кинологом и не любить собак?

- Нет. Ведь это напарник, с которым ты идешь в бой. Если его не любить, не доверять, то как вместе работать?

- Как собаки попадают на службу? Проходят какие-то тесты?

- Конечно. Учитываются экстерьер, физические и психологические данные собаки. Также животное проходит специальное тестирование на стрессоустойчивость, поисковую реакцию, отношение к выстрелу и многое другое.

Вячеслав Дублей вместе со своим псом Илюшей. Фото: УФСИН по Алтайскому краю

- А что такое поисковая реакция?

- Это когда бросаешь игрушку и собака должна побежать за ней.

- А разве есть такие собаки, которые этого не делают?

- Очень много! Сейчас тенденция такова, что многие собаки, в том числе и те, у которых инстинкт добычи должен быть заложен в крови, увы, это утратили.

- Вашего служебного пса зовут человеческим именем – Илюша…

- По документам кличка у него Брифос Илюша, но мы зовем его просто Илюша.

- Как он к вам попал?

- Пес был закуплен по госконтракту в специализированном племенном питомнике Российский кинологической федерации

- А кто в итоге хозяин пса?

- Пес принадлежит государству, но закреплен за мной.

- Он живет с вами?

- Нет, он живет в питомнике при УФСИН. Там есть вольеры, кормокухня, веткабинет, кинодром, где размещены различные снаряды для обучения псов.

- Я всегда думала, что собаки обязательно живут с кинологами…

- Да, такое бывает, но в том случае, если сотрудник служит с личной собакой. В таком случае по рапорту разрешается содержание собаки в домашних условиях.

- С утра, приходя на работу, вы каждый день видитесь с Илюшой?

- Да, конечно.

- А кроме вас вашу собаку может взять кто-то из сотрудников?

- Нет. За каждым сотрудников закреплена своя собака.

- А если кинолог увольняется, то какова судьба собаки?

- Если собака государственная, то она 100% остаётся на службе. Если личная, то тут уже на усмотрение ее владельца – может забрать, а может и оставить, тогда за ней прикрепят другого сотрудника.

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- Что входит в служебные обязанности Илюши?

- Он заточен на поиск наркотиков. По оперативной информации мы с ним проводим обыски местности, прилегающей к исправительным учреждениям, транспорта, багажа, людей, передачки, которые приносят для заключенных.

- А было такое, что он, например, на улице пес учуял от кого-то запах наркотиков?

- Да, было.

- Облаял?

- Нет. Собаки научены подавать знак, укладываясь в определенную позу – ложатся или садятся.

- А когда кинолог работает с личной собакой, она получает зарплату?

- Нет, но она стоит на полном продовольственном и ветеринарном обеспечении.

- Чем кормят служебных собак?

- Сухими кормом алтайского производителя

- Можно ли очеловечивать собаку?

- Нет и еще раз нет! Это одна из самых больших ошибок, которые люди допускают, беря собаку.

- А как же история Хатико?

- Может быть, это покажется жестоко, но эта история вовсе не про любовь собаки к человеку. Пес остался без хозяина. Люди знали, что собака каждый день приходила на это место и встречала его. И после смерти человека они начали подкармливать животное из жалости. Принесли собаке покушать – раз, другой, третий. Потом она вроде как ушла, как и фильме, но ей никто не дал еды в другом месте, поэтому пес вернулся вновь туда, где ее кормили.

- А как на счет недавнего случая в Барнауле – по соцетям разлетелась фотография, когда пес приходит на одну и ту же могилу и сидит там…

- На могилах люди оставляют вкусняшки, которые потом едят вороны и собаки. Просто на эту могилу сторожа почаще приносят пищу, так как периодически там видели эту собаку. Вот и весь секрет.

- Но ведь когда у тебя есть собака, ты видишь, как она любит и скучает, как радостно встречает, когда возвращаешься…

- Отдайте мне вашу собаку на пару недель, и мы потом еще поспорим, к кому она пойдет, и кому будет радоваться. Я видел очень много отказных собак, когда людям приходилось в силу разных обстоятельств оставлять их нам. И когда хозяева спустя какое-то время приходили навестить животное, собака просто не узнавала их…

- Иногда в соцсетях гуляют объявления о служебных собаках, которых списали и им грозит усыпление – мол, заберите, спасите. Как к этому относиться?

- Это мошенники. Как только вы звоните по указанным номерам, у вас просто списываются деньги. Когда собаку стареет или по ее списывают по состоянию здоровья, то в 90% случаев ее забирает себе сотрудник или его родственники. Либо простаивают в хорошие руки. У нас никогда не было случаев, когда такие собаки остались бы никому не нужными. И никаких усыплений точно не бывает!

- Собака чувствует настроение человека?

- Конечно. Они не понимают смысл слов, но мимику и настроение читают очень четко. Если вы злитесь, они это прекрасно видят даже по вашим глазам и сразу под это подстраиваются. Когда вы радуетесь, собака это тоже понимает и радуется вместе с вами.

- Говорят, что собака чувствует страх…

- Конечно, все животные чувствуют это. Да и люди тоже. Вот вы же, например, чувствуете, когда вас кто-то боится. И собаки, также как и люди, нередко пользуются этим.

- Бывают случаи, когда бойцовские собаки загрызают насмерть хозяев. Это поломка генов или плохое воспитание?

- Конечно, можно списать на генетические поломки, но это только чтобы оправдать себя. На самом деле подобные случаи - последствия плохого воспитания и ничего больше. Многие недооценивают свои силы и берут собаку, которую им просто нельзя брать. Они ни физически, ни морально не готовы с ней справиться, в итоге пес начинает диктовать свои собачьи правила. Не надо брать таких собак, ведь их вывели специально для собачьих боев или для охраны имущества, поэтому они обладают мощными бойцовскими качествами, которые им нужно как-то реализовать.

- Собаки бывают злопамятными?

- Хозяин со своей собакой всегда может договориться. Всегда должно быть соотношение кнута и пряника. Причем чем жестче кнут, тем слаще должен быть пряник…

- Что вы имеете в виду под кнутом?

- Под кнутом нужно понимать рывок поводка, жесткое слово, давление глазами.

- А пряник – это в буквальном смысле? Какая-то вкусняшка?

- Нет, достаточно ласкового слова.

- Вы бьете свою собаку?

- Нет. Собаку бить нельзя. Запомните раз и навсегда – у вас нет клыков, бегаете вы плохо, кожа у вас тонкая…. Собака все равно вас победит. И вот те люди, которые погибают от своих собак – они точно когда-то переборщили с кнутом… И это не злопамятность собак, как многие думают. Пес делает то, чему вы ее сами учите – ведете себя жестоко, она просто копирует вас.

- А кошек можно надрессировать?

- А почему нет? Очень многие дрессируют кошек.

- А почему на службу их не берете?

- Мы просто не умеет их готовить, - шутя, говорит Вячеслав.

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