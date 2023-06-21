Мог стать добычей хищных птиц: как поживает пробежавший 100 км по горам в поисках хозяина терьер Локи

Амир старается не расставаться с Локи Фото: из личного архива героя(ев) публикации

История воссоединения йоркширского терьера с хозяином достойна экранизации. В мае СМИ с упоением рассказывали об Амире Файзулине и Локи, питомце, потерявшемся в районе монгольской границы. Житель Новосибирска Амир, путешествуя по Горному Алтаю вместе с терьером Локи, попал в аварию. Перепуганный песик выскочил из машины и убежал куда-то в степь.

Тщетные попытки отыскать потерянного друга не увенчались успехом, Амир вернулся домой в Новосибирск, но о Локи не забыл. Распространял информацию в соцсетях и по знакомым, и даже обращался к гадалке. Та ему сказала, что не видит Локи мертвым. Амир обрел надежду, а по вечерам даже читал заговор возле двери, чтобы песик вернулся домой.

- Никто не верил, что он найдется, а я знал, что он жив, - говорит Амир.

Йоркширский терьер Локи не отходит от хозяина ни на шаг Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Гадалка оказалась права, Локи нашла семья из Алтайского края спустя две недели после пропажи. Он был крайне исхудавшим, изможденным, с раненным глазом, и несмотря на проливной дождь, бежал в сторону дома вдоль трассы. Преодолел Локи порядка 100 км. Приютившая его семья обнаружилась через соцсети. Наталья, так звали женщину, которая нашла и выходила питомца, вернула его Амиру. Увидав хозяина Локи обрадовался и не раздумывая, прыгнул к нему на руки.

После этого у Амира и Локи началась новая жизнь. Амир рассказывает, что никогда не выгуливал Локи на поводке, и даже после того, как питомец сбежал, ничего не поменялось. Да и поводок-то не нужен, песик не отходит от Амира ни на шаг. Но теперь хозяин пристально следит за питомцем, проводит с ним много времени, везде берет его с собой. Для Амира его маленький терьер не просто домашний питомец, а самый настоящий друг. Один он не остается, когда хозяин на работе, за Локи присматривает мама Амира.

Локи не так уж и прост, погладить себя не дает, к чужим не подходит.

- Конечно, это чудо, что он нашелся. Когда Наталья пыталась его поймать, Локи не давался - он пес с характером. Умеет строжиться, но делает это редко. В целом он спокойный. Очень ждет, когда я вернусь с работы. Только дверь хлопнет, лай стоит на весь подъезд. Когда прихожу домой, он обязательно запрыгивает на диван и его надо поцеловать. Чувствует Локи себя отлично. Балую его вкусняшками, он очень любит утиную нарезку. - рассказал хозяин.

А ведь эта трогательная история могла окончиться очень печально, совсем крошечный терьер один, посреди Горного Алтая, мог стать добычей хищных птиц. И Амиру и Локи вдвойне повезло, что обнаружила маленького друга именно неравнодушная Наталья.

Амир и Наталья до сих пор общаются, он шлет ей фото питомца и как только подрастет невеста для Локи, Амир пообещал подарить спасительнице щенка из помета терьера.

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