На «Дне открытых собак» в Барнауле животные покажут цирковые трюки

Необычные дни проводят в приюте каждое последнее воскресенье месяца Фото: Предоставлено организаторами

25 июня с 13 до 14 часов на дрессировочной площадке у приюта «Ласка» состоится «День открытых собак», сообщили в мэрии.

Животные покажут цирковые трюки, волонтеры расскажут об истории появления собак в приюте, о методиках обучения трюкам, а гости смогут сами выступить в роли дрессировщиков.

Отмечается, что необычные дни проводят в приюте каждое последнее воскресенье месяца. Так, в мае «День открытых собак» был посвящен щенкам. После его проведения несколько малышей уехали по домам.

Адрес: пр. Космонавтов, 52Д, тел. для справок: 57-35-57.

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