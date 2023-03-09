Алтайский студент разводит мадагаскарских тараканов «для души»

В коллекции Александра несколько тысяч экзотических насекомых. Фото: vk.com/ekzobarnayl

Каждый день в календаре отмечен каким-то праздником и 9 марта не стало исключением - сегодня День разведения домашних насекомых. Среди барнаульцев тоже есть, кому отмечать такое необычное событие.

О барнаульском студенте 2 курса Института биологии и биотехнологии АлтГУ, Александре Филатове не рассказывал только ленивый. И это неудивительно, ведь у будущего зоолога очень необычное хобби - дома у него обитают мадагаскарские тараканы, скорпионы, пауки-птицееды и множество других экзотических видов.

Последние два года выдались удачными для Александра. Его живая коллекция подросла в три раза. Со скромных 53 видов - до 150, и это еще не предел. Сейчас к «питомцам» Филатова добавились 4 змеи, 40 самок пауков, которые считаются особенно ценными, ведь некоторые живут по 20 лет, также он научился он содержать и богомолов.

- Больше всего я люблю императорского удава Люцифера. Он для меня самый ценный, да и самый дорогой в содержании. Кроме него у меня теперь живут два маисовых полоза и один узорчатый, - делится Александр.

Люцифер - любимый питомец Александра Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Несмотря на то, что суммарно в его коллекции несколько тысяч особей, уход за ними не отнимает много времени - 4-5 часов раз в три дня. На каких-то животных и насекомых тратится пара минут, а кто-то требует особого подхода. Например, растущего богомола нужно кормить чаще. А вот за крысами, которыми питаются змеи, ухаживает мама Саши. Из-за астмы он старается не приближаться к пушистым животным. Таким образом, разведение стало семейным предприятием.

Редкие виды Александр заказывает в Москве и Санкт-Петербурге. Разводить экзотов в целом несложно, кроме, разве что, пауков.

- Разведение пауков непростое дело. Во-первых, надо найти подходящую пару. Во-первых, может возникнуть проблема, когда самка съедает самца раньше времени. В-третьих, нужно вовремя отсадить кокон, сделать правильный инкубатор и прочее. Появление потомства у пауков - это, можно сказать, удача, - говорит Александр.

Не так давно его хобби стало окупаться. Александр занимается продажей своих питомцев. Особой любовью у барнаульцев пользуются пауки-птицееды.

Александр сетует на то, что в будущем он вряд ли сможет связать свою жизнь с изучением именно птицеедов, ведь в России они не водятся, а для того, чтобы собирать научные данные необходимо наблюдать их в естественной среде обитания.

По словам студента, такое увлечение больше для души, но, возможно, это выльется в нечто большее. Может быть, в Барнауле появится комплекс, в котором будут содержаться редкие животные. Да и потом, некоторые виды могут совсем пропасть, и именно любители домашних насекомых смогут помочь им не исчезнуть из природы.

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