На Алтае осудили женщину, которая заживо сожгла бывшего любовника-шантажиста

Шансов спастись от жуткой смерти у прикованного мужчины не было Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

На Алтае осудили 42-летнюю жительницу Рубцовска, которая, приковав наручниками, заживо сожгла в машине 68-летнего мужчину.

Приговором суда установлено, что женщина приняла решение избавиться от бывшего пожилого любовника после его угроз рассказать об их отношениях ее новому мужчине. Бывший, который до этого помогал ей финансово, стал шантажировать, требуя близкой связи.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов ,6 июня прошлого года осужденная под предлогом интимного разговора договорилась о встрече с потерпевшим неподалеку от дома в селе Сросты Егорьевского района . К месту убийства рубцовчанка приехала на своем автомобиле, а бывший любовник на своём. При этом мужчина, по просьбе бывшей любовницы, еще и привез с собой орудие, с помощью которого его жестоко убьют - канистру с бензином. Сама убийца накануне зашла в специализированный магазин и купила наручники. Во время встречи ничего не подозревавший воздыхатель обрадовался предложением ролевой игры и спокойно дал надеть на себя наручники. В следующий момент мстительница открыла канистру, разлила ее по салону автомобиля и чиркнула зажигалкой. После этого с обожженной челкой скрылась, а бывший поклонник заживо сгорел.

- Следователям СК и оперативным сотрудникам полиции удалось в короткие сроки раскрыть жестокое преступление и задержать злоумышленницу, - сообщают пресс-служба СК и прокуратуры Алтайского края.

Шансов спастись от жуткой смерти у прикованного мужчины не было Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В судебном заседании женщина, шокировавшая все свое окружение изощренной местью, свою вину признала.

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел положительные характеристики, отсутствие судимостей, признание вины, раскаяние в содеянном, а также противоправность поведения потерпевшего, высказывавшего угрозы подсудимой, её новому мужчине и близким родственникам.

Осужденную приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на один год (исполняется после освобождения из мест лишения свободы). С осужденной в пользу близкого родственника потерпевшего суд постановил взыскать компенсацию морального вреда 1 000 000 рублей и возмещение материального ущерба 148 000 рублей.

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