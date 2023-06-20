Как пострадавшим от паводка на Алтае получить компенсацию

Вода в Оби у Барнаула подходит к критической отметке Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В эти дни в Алтайском крае отмечается пик второй волны паводка, к счастью, он не такой сильный, как был, к примеру, в 2014 году, но синоптики прогнозируют дожди, а это может усугубить обстановку. О том, как пострадавшим от наводнения получить компенсацию, рассказали в министерстве социальной защиты региона.

Согласно предоставленным начальником управления по делам ГОЧС города Барнаула Владимиром Драчевым данным, на сегодняшний день уровень воды в реке Обь в районе краевой столицы составляет 557 см над нолем водомерного поста. За сутки он повысился еще на четыре сантиметра.

– В настоящий момент в поселке Затон подтоплено 26 приусадебных участков и два участка дороги: стометровый участок дороги на улице Бортовая и объездная дорога острова Шубинский, - поясняют в администрации города.

Обстановку в круглосуточном режиме мониторит оперативная группа спасателей. Все службы находятся в режиме повышенной готовности.

– Работает 20 человек и 11 единиц техники. Проводятся совместные с администрацией микрорайона обходы подтопленных и подверженных подтоплению участков, полиция обеспечивает общественный порядок на территории микрорайона. Обращений от граждан не поступало, - сообщил Владимир Драчев.

Как уже ранее рассказывал начальник Главного управления МЧС России Александр Макаров, даже при самом худшем сценарии развития паводковой ситуации, когда уровень в Оби может подняться до отметки 580 см, в барнаульском Затоне жилые помещения не подтопит.

И, тем не менее, следует быть готовыми ко всему, а чтобы начать паниковать в случае ЧС, в министерстве социальной защиты края рассказали, как следует поступать и куда обращаться за помощью.

Пострадавшие от паводка могут получить единовременную денежную выплату.

– Однако они могут быть произведены только в случае введения режима ЧС на федеральном, межрегиональном и (или) региональном уровне, - подчеркивают в ведомстве. – Средства направляются на оказание гражданам единовременной материальной помощи; финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости; выплату единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате ЧС и т.д.

Главное условие, при котором человек может получить материальную поддержку от государства – он должен постоянно проживать в том доме, который попал в зону ЧС и должен иметь прописку в нем.

Комиссия также будет учитывать случаи утраты имущества первой необходимости (частичной или полной). К ним относят минимальный набор непродовольственных товаров, которые требуются человеку для полноценной нормальной жизни и сохранения его здоровья, мебель (шкафы, столы, стулья, кровати (диваны), бытовые приборы (холодильник, газовая/электроплита), телевизор или радио, а также средства водоснабжения и отопления (насосы, водонагреватели, отопительный котел и т.д.).

В данном случае частичной утратой считается состояние, при котором дальнейшее использование предметов первой необходимости невозможно. Из указанного списка таковых может быть не менее трех позиций. Соответственно полной утратой считается порча всего имущества.

– За получением единовременных денежных выплат можно обратиться через портал «Госуслуги»,в МФЦ или управление социальной защиты по месту жительства, - добавляют в ведомстве.

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