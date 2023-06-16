Пик второй волны паводка на Алтае пройден

Дома и участки постепенно освобождаются от воды Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай пройден пик второй волны паводка, но его отголоски еще ощущаются в Алтайском крае. О том, как складывается ситуация по половодью на текущий момент и какой ущерб уже причинен населению и инфраструктуре, 16 июня рассказали представители региональных управлений МЧС России.

Республика Алтай

– Первая волна паводка прошла у нас без осложнений, а вот вторая обусловлена таянием снега по высокогорным районам (высоты 1800-2500 метров). 3 июня был зафиксирован подъем уровня воды практически во всех реках Республики Алтай. Ухудшение паводковой обстановки произошло 7 июня, а 12-го из-за обильных осадков в двух муниципальных образованиях были превышены критические урони: на реке Чулышман в районе населенного пункта Балыкча на 68 сантиметров, а в озере Телецком на 39 сантиметров, - говорит Врио начальника ГУ МЧС России по Республике Алтай Алексей Саклаков. – В зоне подтопления оказалось семь населенных пунктов.

На данной территории располагается 161 приусадебный участок, проживает 747 человек. Основной удар пришелся на село Балыкча: вода зашла на 112 участков и 23 дома также оказались подтоплены.

– Вода частично подтопила машинное отделение малой ГЭС Кайру. Ее работа была приостановлена. Электроснабжение населения осуществлялось от дизельных генераторов, - добавляет специалист.

Кроме того в пиковый период Балыкча осталась без связи с внешним миром, так как произошел размыв части дороги. Также был зафиксирован обрыв волоконно-оптической линии связи.

Для работы на местности вертолетом туда направили две группы спасателей из республики и края. Они не только доставили запас медикаментов, но также помогали проводить эвакуацию, занимались адресной поддержкой населения и помогали специально созданной комиссии по оценке ущерба добираться до затопленных домов.

На данный момент она продолжает работать. Сейчас специалисты не берутся озвучивать объем ущерба, так как фактически ситуация с паводком только-только стабилизируется.

- По состоянию на 15.00 сегодняшнего дня паводковая обстановка в Улаганском районе выглядит следующим образом: уровень воды в реке Чулышман ниже критической отметки на 130 сантиметров. Приусадебные участки и жилые дома полностью освободились от воды. Жители вернулись в них, в пунктах временного размещения никого не осталось, - подчеркивает Алексей Саклаков. – В Турочакском районе на Телецком озере уровень воды также опустился ниже критических отметок, но еще остается подтопленным 31 участок и два жилых дома. Транспортное сообщение восстановлено со всеми населенными пунктами.

В общей сложности к ликвидации последствий паводка в Республике Алтай привлекали 74 человека, 23 единицы техники.

- С учетом оставшихся снегозапасов можно сделать вывод, что по состоянию на 14 июня пик второй волны паводка пройден. Наблюдается значительное падение уровня воды во всех реках республики. К тому же в ближайшее время погода будет в пределах средних ежегодных значений, а дождей обильных не ожидаем, - заверяет представитель главка.

Однако если ливни все же придут, то это может спровоцировать дождевой паводок. Так же было в 2014 году, когда в зоне подтопления оказались 98 населенных пунктов. И все же на текущий момент ситуация мониторится и негативных прогнозов нет.

Алтайский край

– Вторую волну паводка в крае мы всегда прогнозируем с третьей декады мая и до первой декады июня. Однако с учетом того, что температура в мае в этого года была достаточно низкая, сроки начала второй волны паводка были сдвинуты и начались во второй декаде июня, - докладывает обстановку начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров. – Аномально жаркая погода и обильное снеготаяние в Республике Алтай мы на себе тоже ощутили. Был подъем уровня воды в реке Катунь, Бия, Чарыш.

По состоянию на 15 июня, в зоне подтопления находились четыре населенных пункта в трех районах. В Полеводке вода зашла в два частных дома, в которых проживает три человека, а также на шесть приусадебных участков.

- Сейчас же уровень воды в Бийском районе значительно снизился. В пик там фиксировалось 570 сантиметров, а сейчас 490. Подтопленных домов и земельных участков нет, - успокаивает начальник ведомства.

В опасную зону также попал Усть-Пристанский район, но там отмечается положительная динамика, а еще барнаульский микрорайон Затон (стандартная ситуация для паводка). С последним пунктом пока есть сложности, так как поток только-только дошел до краевой столицы и уровень Оби поднимается.

В Алтайский края дошла волна паводка из Горного Алтая Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

- Уровень составляет 540 сантиметров, при критическом 560. Сейчас Затон частично подтоплен – девять приусадебных участков. В ближайшие 2-3 дня мы достигнем максимума, и дальше пойдет тенденция на спад, - добавляет Макаров.

Каких-то критических моментов в будущем местные специалисты не прогнозируют. Но на случай непредвиденных обстоятельств план действий у спасателей разработан: если вода в Оби поднимется до 580 см, то в Затоне подтопит порядка 60 приусадебных участков. При этом дома останутся в целости.

– По решению администрации города в Затоне введен режим повышенной готовности, - резюмирует главный спасатель края.

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