«Барнаульская ловушка»: как байкеры попытались спасти поле на стадионе «Коммунальщик»

Байкеры на стадионе «Коммунальщик» Фото: Анна СЕМИНА

Участники мотосообщества «Байкеры и мотоциклисты Барнаула» поддержали женский клуб по хоккею на траве «Коммунальщик». На своих железных «конях» они пробороздили игровое поле стадиона.

Варвары ли?

– Суть нашей акции – привлечь внимание к стадиону. Его необходимо приводить в порядок, восстанавливать. А мы со своей стороны популяризируем мотодвижение города. Поэтому мы и решили поучаствовать в новом и необычном для нас проекте, - говорит лидер движения «Байкеры и мотоциклисты Барнаула» Юрий Шмарев. – Лично у меня есть знакомые девчонки, которые играют в сборной России по хоккею на траве. Я решил и их тоже поддержать.

«Варвары! Это же кощунство!», - скажут на это одни. И будут отчасти правы. Ни один здравомыслящий человек никогда не позволит выехать такой технике на игровое поле. Да и полей-то для игры в хоккей на траве в России, в принципе по пальцам пересчитать. А вы тут разъездились!

«Добро пожаловать! – ответит на все эти упреки руководитель спортивного клуба «Коммунальщик» Владимир Кобзев. – Этому полю хуже не будет».

Изначально идея акции заключалась в том, чтобы попробовать установить в Барнауле рекорд России по количеству мотоциклов, одновременно выехавших на искусственный газон стадиона.

То самое поле стадиона «Коммунальщик» Фото: Анна СЕМИНА

– Этот рекорд никогда не будет побит, потому что никто и никогда не выпустит на поле мотоциклистов. Кроме Барнаула. Потому что поле здесь в совершенно ужасном состоянии, - говорит автор идеи Сергей Пинчук. – Но главная цель акции все же привлечь внимание к хоккейному клубу «Коммунальщик». Для этого мы обратились в Книгу рекордов России с просьбой зафиксировать результаты. Однако они запросили за это почти 300 тысяч рублей…

К такому повороту событий энтузиасты были не готовы, ведь цель акции была как раз привлечь внимание общественности и потенциальных спонсоров, а не тратить деньги, по сути, впустую. В итоге организаторы нашли выход – мотоциклисты все же собрались, результат наблюдатели запротоколировали. Свои подписи под документом поставили чемпион мира и Европы, олимпийский призер, заслуженный мастер спорта РФ дзюдоист Иван Нифонтов, а также многократный чемпион России, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Александр Зеленецкий. В общей сложности поддержать команду приехали 34 мотоциклиста.

Даже трактор не помог

– Для нас это (акция, - прим. ред.) возможность привлечь внимание к стадиону. А с другой стороны мне надо чтобы мотоциклисты колесами взрыхлили поле, потому что под покрытием песок и он скомковался, появились бугорки, мячик стал прыгать, - говорит Владимир Кобзев. – Я укатывал поле на тракторе, но не получается. Так что хуже покрытию точно не будет. Мы же его весной тоже трактором чистим. Внизу же асфальт, так что не продавим. А вот если газанут, то да, могут да, возможно будет дырка.

По словам руководителя и главного тренера команды, он сразу же согласился на провокацию, когда ему ее предложили. «Я за любой кипиш, кроме голодовки. Лишь бы все шло в пользу», - со смехом добавляет Владимир Леонидович.

Кстати, полем активно пользуются не только хоккеистки, но и проводят различные другие мероприятия.

– С утра, к примеру, здесь была тренировка по йоге. Многие мне из соседнего дома потом звонили. Всем понравилось. Спрашивали телефон тренера. Хотят заниматься, - продолжает Кобзев. – Я, кстати, совершенно нормально отношусь к мотоциклам. Сам сюда на электровелосипеде приехал. На байк у меня денег нет. А вообще я раньше ездил, был даже чемпионом университета по фигурному вождению на мотоцикле.

Байкеры на стадионе «Коммунальщик» Фото: Анна СЕМИНА

А вот перспективы у поля действительно печальные, если не сказать хуже – практически никакие. На сегодня потенциальный спонсор не маячит даже на горизонте.

– Думаю, мы перейдем в хоккей 5х5. Сделаем две игровые поляны и одну тренировочную. Вырежем из покрытия хорошие куски и сделаем несколько полей. Два точно сможем, - говорит Владимир Леонидович. – Всю плюются на это поле. Да и мы сами на нем играть не можем. Все называют его «барнаульская ловушка», а ловимся-то только мы сами. Мы играли с «Электросталью» и из семи мячей пять сами себе «привезли». Сейчас вылез песок из-под низа и поле как наждачная бумага…

– То есть вы хотите сказать, что для «Коммунальщика» этот сезон будет последним?

– Я думаю, что да. Да и держать девчонок за эти деньги, что есть очень тяжело. Сейчас у меня 14 человек. Они играют против 18-ти. У других на четыре человека больше, а уже чувствуется, что мы подсдохли, тем более в такую жару…

Не пропусти!

Кстати, 19 и 20 июня «Коммунальщик» проводит домашние игры. Приходите поддержать девчонок. Начало встреч в 19.00. Нашим соперником станет команда из Казани «Ак Барс-Динамо». Адрес стадиона «Коммунальщик»: ул. Малахова, 134.

Справка КП

Женская команда по хоккею на траве «Коммунальщик» была основана Владимиром Кобзевым в 1977 году на базе Алтайского госуниверситета. Тогда она еще называлась «Буревестник». В 1979 году коллектив дебютировал в Первенстве РСФСР (зона «Сибирь»), а фактически во второй лиге СССР. В том сезоне девушки заняли почетное последнее место. Однако уже в 1981-1983 годах они стабильно завершают чемпионат в призерах, а позже даже становятся победителями турнира.

На сегодняшний день «Коммунальщик» выступает в Суперлиге. На протяжении долгого времени клуб был основным поставщиком спортсменок в сборную страны. Сам Владимир Кобзев также был главным тренером как молодежной, так и взрослой национальной команды России.

Байкеры на стадионе «Коммунальщик» Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик» Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик» Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик» Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик» Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик» Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик» Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик» Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик» Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик» Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик» Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик» Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик» Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик» Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик» Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик» Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик» Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик» Фото: Анна СЕМИНА

Поле на стадионе «Коммунальщик» Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик» Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик» Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик» Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик» Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик» Фото: Анна СЕМИНА

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