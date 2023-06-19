Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт19 июня 2023 8:30

«Барнаульская ловушка»: как байкеры попытались спасти поле на стадионе «Коммунальщик»

Этот сезон для нашей команды может стать последним, никто не хочет играть на «убитом» покрытии
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Фото: Анна СЕМИНА

Участники мотосообщества «Байкеры и мотоциклисты Барнаула» поддержали женский клуб по хоккею на траве «Коммунальщик». На своих железных «конях» они пробороздили игровое поле стадиона.

Варвары ли?

– Суть нашей акции – привлечь внимание к стадиону. Его необходимо приводить в порядок, восстанавливать. А мы со своей стороны популяризируем мотодвижение города. Поэтому мы и решили поучаствовать в новом и необычном для нас проекте, - говорит лидер движения «Байкеры и мотоциклисты Барнаула» Юрий Шмарев. – Лично у меня есть знакомые девчонки, которые играют в сборной России по хоккею на траве. Я решил и их тоже поддержать.

«Варвары! Это же кощунство!», - скажут на это одни. И будут отчасти правы. Ни один здравомыслящий человек никогда не позволит выехать такой технике на игровое поле. Да и полей-то для игры в хоккей на траве в России, в принципе по пальцам пересчитать. А вы тут разъездились!

«Добро пожаловать! – ответит на все эти упреки руководитель спортивного клуба «Коммунальщик» Владимир Кобзев. – Этому полю хуже не будет».

Изначально идея акции заключалась в том, чтобы попробовать установить в Барнауле рекорд России по количеству мотоциклов, одновременно выехавших на искусственный газон стадиона.

То самое поле стадиона «Коммунальщик»

То самое поле стадиона «Коммунальщик»

Фото: Анна СЕМИНА

– Этот рекорд никогда не будет побит, потому что никто и никогда не выпустит на поле мотоциклистов. Кроме Барнаула. Потому что поле здесь в совершенно ужасном состоянии, - говорит автор идеи Сергей Пинчук. – Но главная цель акции все же привлечь внимание к хоккейному клубу «Коммунальщик». Для этого мы обратились в Книгу рекордов России с просьбой зафиксировать результаты. Однако они запросили за это почти 300 тысяч рублей…

К такому повороту событий энтузиасты были не готовы, ведь цель акции была как раз привлечь внимание общественности и потенциальных спонсоров, а не тратить деньги, по сути, впустую. В итоге организаторы нашли выход – мотоциклисты все же собрались, результат наблюдатели запротоколировали. Свои подписи под документом поставили чемпион мира и Европы, олимпийский призер, заслуженный мастер спорта РФ дзюдоист Иван Нифонтов, а также многократный чемпион России, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Александр Зеленецкий. В общей сложности поддержать команду приехали 34 мотоциклиста.

Даже трактор не помог

– Для нас это (акция, - прим. ред.) возможность привлечь внимание к стадиону. А с другой стороны мне надо чтобы мотоциклисты колесами взрыхлили поле, потому что под покрытием песок и он скомковался, появились бугорки, мячик стал прыгать, - говорит Владимир Кобзев. – Я укатывал поле на тракторе, но не получается. Так что хуже покрытию точно не будет. Мы же его весной тоже трактором чистим. Внизу же асфальт, так что не продавим. А вот если газанут, то да, могут да, возможно будет дырка.

По словам руководителя и главного тренера команды, он сразу же согласился на провокацию, когда ему ее предложили. «Я за любой кипиш, кроме голодовки. Лишь бы все шло в пользу», - со смехом добавляет Владимир Леонидович.

Кстати, полем активно пользуются не только хоккеистки, но и проводят различные другие мероприятия.

– С утра, к примеру, здесь была тренировка по йоге. Многие мне из соседнего дома потом звонили. Всем понравилось. Спрашивали телефон тренера. Хотят заниматься, - продолжает Кобзев. – Я, кстати, совершенно нормально отношусь к мотоциклам. Сам сюда на электровелосипеде приехал. На байк у меня денег нет. А вообще я раньше ездил, был даже чемпионом университета по фигурному вождению на мотоцикле.

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Фото: Анна СЕМИНА

А вот перспективы у поля действительно печальные, если не сказать хуже – практически никакие. На сегодня потенциальный спонсор не маячит даже на горизонте.

– Думаю, мы перейдем в хоккей 5х5. Сделаем две игровые поляны и одну тренировочную. Вырежем из покрытия хорошие куски и сделаем несколько полей. Два точно сможем, - говорит Владимир Леонидович. – Всю плюются на это поле. Да и мы сами на нем играть не можем. Все называют его «барнаульская ловушка», а ловимся-то только мы сами. Мы играли с «Электросталью» и из семи мячей пять сами себе «привезли». Сейчас вылез песок из-под низа и поле как наждачная бумага…

– То есть вы хотите сказать, что для «Коммунальщика» этот сезон будет последним?

– Я думаю, что да. Да и держать девчонок за эти деньги, что есть очень тяжело. Сейчас у меня 14 человек. Они играют против 18-ти. У других на четыре человека больше, а уже чувствуется, что мы подсдохли, тем более в такую жару…

Не пропусти!

Кстати, 19 и 20 июня «Коммунальщик» проводит домашние игры. Приходите поддержать девчонок. Начало встреч в 19.00. Нашим соперником станет команда из Казани «Ак Барс-Динамо». Адрес стадиона «Коммунальщик»: ул. Малахова, 134.

Справка КП

Женская команда по хоккею на траве «Коммунальщик» была основана Владимиром Кобзевым в 1977 году на базе Алтайского госуниверситета. Тогда она еще называлась «Буревестник». В 1979 году коллектив дебютировал в Первенстве РСФСР (зона «Сибирь»), а фактически во второй лиге СССР. В том сезоне девушки заняли почетное последнее место. Однако уже в 1981-1983 годах они стабильно завершают чемпионат в призерах, а позже даже становятся победителями турнира.

На сегодняшний день «Коммунальщик» выступает в Суперлиге. На протяжении долгого времени клуб был основным поставщиком спортсменок в сборную страны. Сам Владимир Кобзев также был главным тренером как молодежной, так и взрослой национальной команды России.

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Фото: Анна СЕМИНА

Поле на стадионе «Коммунальщик»

Поле на стадионе «Коммунальщик»

Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Фото: Анна СЕМИНА

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Байкеры на стадионе «Коммунальщик»

Фото: Анна СЕМИНА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исторический камбек: алтайская команда возвращается в Высшую хоккейную лигу

Спустя 17 лет главная хоккейная команда из Барнаула возвращается в подэлитный дивизион – Высшую хоккейную лигу (подробнее)

ИнтересноеАлтайский спорт