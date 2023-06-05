Исторический камбек: алтайская команда возвращается в Высшую хоккейную лигу

Команду будет готовить обновленный тренерский штаб Фото: Анна СЕМИНА

Спустя 17 лет главная хоккейная команда из Барнаула возвращается в подэлитный дивизион – Высшую хоккейную лигу. О том, какие задачи ставит руководство и кто будет «рулить» коллективом, в материале «Комсомолки».

Продолжатели традиций

Старожилы помнят: была такая команда – «Мотор». Когда наступили сложные для нее времена – чего только болельщики не устраивали, лишь бы ее сохранить. К сожалению, ничего не получилось, а пришедший ей на смену «Алтай» начал свой путь в более слабых лигах. Сейчас Барнаул на спортивной арене представляет «Динамо-Алтай» и он должен стать продолжателем этой славной истории.

Первая и самая главная новость – новый главный тренер. Пост занял Дмитрий Пархоменко. Помогать ему с командой будут Артемий Лакиза, Александр Усачев и Роман Козлов. За подготовку вратарей отвечают Антон Соколов и Сергей Неклюдов.

Второй главный вопрос – это финансирование. Согласно действующему регламенту соревнований, для того чтобы команда могла существовать и участвовать в ВХЛ, у нее на счетах должно быть минимум 130 миллионов рублей. Предполагается, что бюджет будет формироваться из нескольких потоков.

– Сейчас формируется попечительский совет, который и будет заниматься формированием бюджета, - говорит директор КАУ ХК «Алтай» Руслан Чайкин. – Какие-то средства будут привлекаться от партнеров, какие-то от реализации билетной программы. Сколько у нас по итогу получится, я пока сказать не могу. Для нас это определенный вызов. Мне тоже интересно поработать в этой лиге. Мы со своим бюджетом постараемся собрать боеспособную команду, которая будет навязывать борьбу своим соперникам.

По его словам уже есть партнеры и спонсоры, которые хоть сейчас готовы переводить деньги на счет клуба. Они понимают, что теперь это совершенно другая лига, другие соперники и другой интерес, в том числе болельщицкий.

Разумеется, поднимался вопрос и ценовой политики на входные билеты. По предварительным подсчетам самые бюджетные места в новом сезоне будут стоить 300 рублей, по центру – 450, остальные 400 рублей. Скорее всего, льготы сохранятся. О старте продаж абонементов сообщат дополнительно. Не исключено также, что поменяется фирменный клубный мерч, так как руководство намерено изменить эмблему, а также игровую форму.

Ледовая арена уже прошла аккредитацию Фото: Анна СЕМИНА

Посмотреть и попробовать

Предварительный календарь будущего чемпионата должен появиться к концу месяца. Несмотря на то, что руководство лиги получало предложения от будущих участников разделить клубы на разные дивизионы, в верхах приняли решение провести единый турнир, где каждый сыграет с каждым. Всего же будет 29 команд.

Конкретных задач перед «Динамо-Алтай» как таковых пока не ставят. Надо попробовать, посмотреть соперников, себя показать и тогда станет понятно, на что можно рассчитывать.

– Мы будем навязывать соперникам свою борьбу, показывать красивый хоккей. Для нас это первый сезон и я считаю, для начала надо прощупать, что это такое, что это за лига. Мы будем стараться, чтобы было не стыдно представлять наш регион на таком уровне. Приложим все усилия, чтобы болельщикам было интересно ходить к нам, - подчеркивает Чайкин.

Предсезонка

Новый главный тренер команды Дмитрий Пархоменко убежден – Высшая хоккейная лига – это уже совершенно другой уровень, другие игроки. Если захотеть, то из них можно собрать несколько неплохих команд уровня КХЛ. Так что определенно будет непросто.

– Прошло 17 лет и очень приятно, что мы возвращаемся в лигу, – говорит он. – Сборы мы будем проводить дома: сначала 10 июля соберемся на медобследование, и для всех ребят проведут тесты, осмотры, затем с 17 по 30 июля пройдут сборы в Бочкарях. Там все условиях для этого созданы: есть прекрасный лед, поле… Это, на самом деле, очень здорово. Не надо никуда ехать.

После возвращения со сборов в Барнаул спортсменам дадут несколько дней для отдыха и следом они отправятся на предсезонные турниры. Динамовцы сыграют в Кургане, Красноярске, Новокузнецке.

– После этого мы возвращаемся в Барнаул, работаем, готовимся. И затем всех любителей хоккея ждет домашний турнир в конце августа, - рассказывает Пархоменко.

Дмитрий Пархоменко (в центре) Фото: Анна СЕМИНА

Почетными гостями этого праздника хоккея станут известные игроки, легенды советского спорта, но их имена озвучат чуть позже, так что болельщикам настоятельно рекомендуют следить за новостями.

- Кстати, мой сын Константин тоже год играл в Барнауле, он подтверждает, что здесь любят хоккей и это очень приятно. Будем стараться, чтобы стать самобытной командой, у которой будет свой почерк, и нас будут узнавать, - говорит Дмитрий Геннадьевич. – Возможно, все будет не сразу. Это как строить дом: начинаешь с фундамента, а дальше по кирпичику, помаленьку.

Состав

А вот что это будут за «кирпичики» и кто, собственно, будет защищать честь Алтая на хоккейной карте страны, рассказал Артемий Лакиза. Напомним, именно он был последним главным тренером команды, когда в прошлом сезоне наступили кризисные времена. Сейчас он также участвует в подборе игроков.

По его словам, предварительный состав уже есть. Кто-то уже на контракте, а с кем-то продолжают вести переговоры. Это процесс не быстрый.

– Мы хотим, чтобы у нас в команде было как можно больше воспитанников алтайского хоккея, но на данный момент их в принципе не очень много. Поэтому из тех игроков, кто нам доступен, мы со всеми ведем переговоры, - говорит Лакиза. – Пока не все согласились приехать, кто-то либо уже подписал контракт, либо имеет действующий в других клубах.

Кроме этого на днях «Динамо-Алтай» подписало договор о сотрудничестве с ХК «Адмирал» (Владивосток). В рамках этого договора в Барнаул будет командирован голкипер Вадим Никитин.