Не может ходить и говорить, но стал мастером спорта: как спорт бочча изменил жизнь барнаульца

Егор Лосев с мамой Ириной Фото: Александр Коровниченко

9 июня в Тульской области в городе Алексин состоялся этап Кубка России по бочча – игре на точность и меткость бросков небольших мячей. Победителем стал Егор Лосев – 20-летний парень из Алтайского края. С рождения у него диагноз ДЦП, причем тяжелой степени. Парень не ходит, с трудом шевелит руками, почти не говорит, но при этом умеет побеждать! И если вы до сих пор жалуетесь на жизнь – просто посмотрите на него и вдохновитесь!

Тренировка по бочча

В первую очередь связываюсь с Егором в социальной сети. Пишу ему сообщение, и парень отвечает быстро, соглашается на встречу и просит позвонить его маме Ирине, чтобы все согласовать.

Так как семья живет за городом, в селе Березовка Первомайского района, то встретиться решили в училище олимпийского резерва, где проходят тренировки по бочча. В назначенное время приезжаю туда и лично знакомлюсь с Егором и его мамой. После первых минут общения я немного озадачен. У Егора ДЦП, он с трудом управляет руками и ногами. Как же он общался со мной?

Училище олимпийского резерва, где тренируется Егор Фото: Александр Коровниченко

- Егор пользуется телефоном, планшетом и компьютером. Для этого папа ему сделал специальные штативы, а сообщения на смартфоне он набирает носом или стилусом, - пояснила Ирина. – Егору сложно говорить, но мы в семье его понимаем. Поэтому можно говорить со мной, а если сын что-то добавит - я переведу.

Дальше началась тренировка. Главная задача бочча - бросить свои мячи ближе к белому мячу-мишени. Егор выступает в категории BC 3. К ней относятся спортсмены с сильным поражением центральной нервной системы, которые не могут держать мяч рукой. Для таких игроков мяч запускают со специального желоба – рампы, после чего спортсмен говорит ассистенту, как надо настроить желоб, какой угол выставить и какой по тяжести мяч использовать. При этом ассистент на площадку для игры не смотрит.

Установка рампы для броска мяча Фото: Александр Коровниченко

- В роли ассистента у Егора всегда выступаю я, - говорит Ирина, а папа - тренером. После того, как сын занялся спортом, муж специально закончил институт, чтобы иметь возможность тренировать.

Больше чем просто спорт

Егор начал заниматься бочча в 2018 году. Сейчас он имеет статус «Кандидат в мастера спорта», а недавно сдал норматив на «Мастера спорта», но документы еще не пришли. Большие турниры для Егора тоже не редкость:

- Мы участвуем в 5-6 всероссийских соревнованиях за год. Чаще всего они проходят в Алексине, как и в последний раз. Там отличные условия для спортсменов на колясках – везде пандусы, автоматические двери, хороший спортивный зал.

Спорт занял в жизни Егора и его семьи огромное место. Папа тренирует по вечерам после работы, вместе с сыном разрабатывает стратегию и тактику. Мама - ассистент, а младшая сестра поддерживает и иногда помогает вести счет на тренировках.

- Бочча очень сильно изменила нас и Егора. Здесь же не только соревнования, но и важный этап социализации детей. Они общаются, находят новых друзей. Это намного лучше, чем сидеть дома. Егор много разных лайфхаков подчерпнул от общения с другими спортсменами: как удобнее пользоваться смартфоном, планшетом, какое оборудование для тренировок лучше подойдет. Например, друг из Петербурга посоветовал ему программу преобразователь текста в речь, теперь Егор общается даже с соседями! Ну и эмоции от побед! Всем ребятам приятно получать медали, призы и знать, что они добиваются новых вершин – рассказывает Ирина.

Егор дает указания как направить рампу для броска мяча Фото: Александр Коровниченко

Егор это лучик добра

Во время нашего разговора с Ириной, Егор все время внимательно нас слушает, когда говорим о его победах и тренировках от души улыбается. Иногда говорит маме несколько дополнений к ее ответам. Я интересуюсь у Ирины как изменилась их жизнь с появлением Егора.

- Конечно, очень сильно. Я все время рядом с сыном нахожусь. Когда Егор родился, мы обходили множество врачей, очень много ездили на реабилитации в Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург. Пока Егор был маленький, мы радовались каждому изменению физическому, где-то побольше пальчиком пошевелил или ножкой, – рассказывает Ирина.

С возрастом физическое развитие остановилось, а вот интеллектуальное, наоборот. Егор, как и все дети, начал учиться в 7 лет, но не в школе, а на дому, потом дистанционно. Учителя специально разрабатывали для него задания, так как пользоваться рукой или говорить он не мог.

- Учителям огромное спасибо, так как все относились с пониманием и терпением. Я сама, как могла, помогала обучению. Все уроки отсидела рядом с Егором и передавала, что он говорит.

Часто от некоторых людей можно порой услышать спорные мнения об инвалидах. Например, что такие дети даются в наказание.

- Такой стереотип, конечно, есть, но сама я так никогда не думала. В детстве я испытывала страх перед детьми инвалидами, - признается Ирина, - но потом все изменилось. Конечно, были и у нас кризисы. Но Егор - это наш лучик добра в семье. Он всегда выслушает, улыбнется, обнимет. А про спорт могу сказать, что ошибаются те, кто думают, что инвалидам тут не место. Для них это огромная радость в жизни. В нашей семье очень многое поменялось с появлением спорта. Егор многому научился, даже не только в бочча, а просто в жизни, например, то с чего мы начали – он спокойно пользуется гаджетами, где общается, находит много интересного.

В конце разговора, интересуюсь, о чем мечтает Егор. Оказывается, у парня есть большая мечта: коляска-вездеход с возможностью передвигаться по ступенькам. И каждый из нас может помочь в ее достижении. Егор участвует в розыгрыше коляски в социальных сетях. И если просто поставить лайк под его последним постами в соцсетях (Вконтакте и Одноклассники), можно приблизить его к исполнению мечты.

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